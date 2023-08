Unterallgäuer Landrat Alex Eder feiert 40. Geburtstag

Teilen

Von links: Johannes Ruf, Josef Steidele, Christian Seeberger und Robert Sturm sangen Landrat Alex Eder (ganz links) ein Geburtstagsständchen mit guten Ratschlägen. © Eva Büchele/Landratsamt Unterallgäu

Unterallgäu - Viele Gratulanten kamen ins Landratsamt, um Landrat Alex Eder (Freie Wähler) Glückwünsche zum 40. Geburtstag zu überbringen.

Vertreter der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises übermittelten gute Ratschläge in musikalischer Form und auch die Kreistagsfraktionen entsendeten Gratulanten. Natürlich durfte eine Geburtstagstorte nicht fehlen.

Seit Mai 2020 ist Eder Landrat des Landkreises Unterallgäu. Mit 80,1 Prozent der Stimmen hatte er sich in der Stichwahl durchgesetzt. Zuvor war er als Baudirektor am Staatlichen Bauamt in Krumbach tätig.