„Fachlich viel gelernt und selbst weiterentwickelt“

Unterallgäuer Landwirte geehrt und ausgezeichnet

Die stolzen Landwirtschaftsmeister aus dem Landkreis Unterallgäu mit den Gratulanten (v. links): Johann Bergmaier (Bereichsleiter RvS), Rainer Nützel (Leiter AELF Krumbach-Mindelheim), Thomas Baumeister, ­Markus Jutz, Niklas Rehklau, Michael Sauerwein, Julian Weidle, Christian Blank, Martin Linder, Andreas Rimmel, ­Jonas Schindele und Dr. Erwin Lohner (Regierungspräsident von Schwaben). © Regierung von Schwaben

Unterallgäu – Sieben Landwirtschaftsmeisterinnen und 47 Landwirtschaftsmeistern aus dem Regierungsbezirk Schwaben hat Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner kürzlich ihre Meisterbriefe übergeben. Elf Meisterinnen und Meister erhielten darüber hinaus als Anerkennung für ihre besonderen Leistungen den Meisterpreis.

Lohner gratulierte den erfolgreichen Absolventen: „Sie haben sich vielen Mühen und Herausforderungen gestellt und geben damit ein Signal, dass Sie trotz schwieriger Rahmenbedingungen Zukunftschancen in Ihrem Beruf sehen. Dafür sind Sie jetzt bestens gerüstet“, betonte der Regierungspräsident.



Die Landwirtschaft in Schwaben ist bekanntermaßen geprägt von vielen landwirtschaftlichen Familienbetrieben. Im harmonischen Miteinander von Familie und Betrieb sieht Dr. Lohner eine besondere Stärke.



Der Regierungspräsident appellierte an die frischgebackenen Meister, das erworbene Wissen und die Liebe zum Beruf an junge Berufsanfänger weiterzugeben. Laut der Regierung von Schwaben hat sich die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in Schwaben in den letzten Jahren positiv entwickelt: In diesem Herbst 2022 haben 136 junge Menschen eine landwirtschaftliche Ausbildung begonnen.



Alle erfolgreichen bayerischen Absolventen von Fortbildungsprüfungen, so auch die frischgebackenen Landwirtschaftsmeister aus Schwaben, erhalten den Meisterbonus der Bayerischen Staatsregierung in Höhe von 2.000 Euro als Anerkennung für Einsatz und Durchhaltevermögen.



Die Festrede hielt Pfarrer Walter Engeler. Er stellte die Frage „Wie Betrieb und Familie in Einklang bringen“ in den Mittelpunkt. Denn vermehrte bürokratische Auflagen, der Druck durch den Klimawandel, Unsicherheiten auf politische Vorgaben und das schwindende Ansehen in der Bevölkerung würden enormen psychischen Druck auf die betroffenen Familien ausüben, so Engeler. „Haben Sie keine Angst vor Veränderungen und richten Sie Ihren Betrieb so aus, dass er zu Ihnen passt!“, riet der Pfarrer den jungen Meisterinnen und Meistern.



„Fachlich viel gelernt und selbst weiterentwickelt“

Landwirtschaftsmeister Marcus Haug führte in seinem Rückblick aus, dass die Fachschulzeit und die Meisterprüfung zwar mit vielen Anstrengungen und Mühen verbunden war, ihm und seinen Jahrgangskollegen aber wertvolle Erfahrungen brachte. „Wir haben nicht nur fachlich viel gelernt, sondern haben uns auch persönlich weiterentwickelt“, so Haug.

wk