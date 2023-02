Unteregg: Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber zu Besuch

Von: Klaus D. Treude

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (vorne im Bild) hat kürzlich den südöstlichen Teil unseres Landkreises besucht und war zu Gast in der Gemeinde Unteregg. Untereggs Bürgermeisterin Marlene Preißinger (hinten links) freute sich über den Besuch zusammen mit ihren Amtskollegen aus Dirlewang, Alois Mayer, und Apfeltrachs Bürgermeisterin Karin Schmalholz (hinten Mitte). Ebenso mit dabei war der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (hinten rechts). © Treude

Zu einem kurzen, aber intensiven Informationsbesuch war Bayerns Umweltminister Torsten Glauber (FW) in Begleitung des FW-Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl am Montag letzter Woche nach Unteregg, der südöstlichsten Gemeinde des Unterallgäus, einem – so Glauber – „wunderschönen Fleckchen Erde“, gereist, um sich von der Ersten Bürgermeisterin des Ortes, Marlene Preißinger, und ihren Amtskollegen aus der VG Dirlewang, Alois Mayer (Dirlewang), Karin Schmalholz (Apfeltrach) und Uwe Gelhardt (Stetten) über ausgewählte Themen informieren zu lassen.

Die Renaturierung der Mindel sowie die kürzlich sanierte Müll-Deponie in Apfeltrach waren die Top-Themen, die dem Minister präsentiert wurden. Glauber, so Bernhard Pohl, kenne die Arbeit eines Kommunalpolitikers aus eigenem Erleben. Er packe an und übe sein Amt unideologisch aus. Umweltpolitik sei nach Glaubers Verständnis immer eingetaktet mit Wirtschaft, Landwirtschaft und vielen anderen Bereichen.



„Etwas Schönes geschaffen“

Die Veranstaltung fand im Unteregger Dorfgemeinschaftshaus, dem restaurierten ehemaligen Pfarrhof, statt. Dessen gelungene Sanierung stellte Preißinger dem Minister gleich zu Beginn seines Besuches vor. Das Haus werde von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Glauber – selbst Architekt – bestätigte, dass die Unteregger mit dem Objekt „etwas Schönes geschaffen“ und dabei Altes und Modernes hervorragend miteinander verbunden hätten.



In der 13.700 m2 großen, 44.000 m3 fassenden Mülldeponie, so die Apfeltracher Bürgermeisterin Karin Schmalholz, die die Deponie mit Amtsantritt „geerbt“ hatte, sei vor allem Müll aus der Kreisstadt abgelagert worden. Im vergangenen Jahr wurde die bereits vor über 40 Jahren geschlossene Deponie saniert, die Arbeiten kurz vor Jahresende abgeschlossen.



Renaturierung der Mindel gelungen

Von der gelungenen Renaturierung der Mindel an der Kreisstraße MN 5 (Abzweigung Warmisried) mit Brückenneubau und Änderung des Straßenverlaufs machte sich der Umweltminister bei zapfigen Temperaturen vor Ort ein Bild. Sie halte, so Preißinger, die Mitte 2022 abgeschlossene Maßnahme für eine gute Sache. Man habe sich neben Freistaat und Landkreis gern daran beteiligt. Landschaftsarchitekt Willi Daurer vom Büro Daurer + Hasse aus Wiedergeltingen wies auf eine vor Jahren von der Gemeinde Unteregg geschaffene große Ausgleichsfläche hin, von der man im Rahmen der Bauleitplanung bei Bedarf „eine Scheibe herunterschneiden“ könne. In weiser Voraussicht hatte man damals im Tauschverfahren mit drei anderen Landwirten diese Fläche für ein Ökokonto schaffen können.

Gute Zusammenarbeit

Alois Mayer, der Bürgermeister der „Drei-Flüsse-Gemeinde“ Dirlewang, stellte dem Minister die Hochwasserschutzmaßnahmen in seiner Gemeinde vor. Nach den kurzen, aber verheerenden Hochwassern um die Jahrtausendwende, so Mayer, sei man gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt den Hochwasserschutz aktiv angegangen. Von 2005 bis 2007 seien die Maßnahmen durchgeführt worden. Über eine Wehranlage – auch diese nahm der Minister in Augenschein – können aufkommende Wassermassen seither gesteuert werden. Auch die letzten Zweifler habe man bekehren können, so der Bürgermeister. Die Maßnahme, von der auch die Region flussabwärts bis nach Pfaffenhausen profitiere, fände breite Zustimmung. Er selbst könne sich nicht mehr vorstellen, „wenn wir den Damm nicht hätten.“



Bevor die Teilnehmer zu den Ortsterminen an der Mindel aufbrachen, stellte die Unteregger Bürgermeisterin noch ihre Ideen zur Installation von Freiflächen-Photovoltaikanlagen bei der Kläranlage Unteregg und beim Überlaufbecken Warmisried vor. Dachinstallationen kommen dort nicht infrage. Der erzeugte Strom soll in den Betrieb der Anlagen fließen, eine Finanzierung sei nicht notwendig, die Aufstellung sei technisch machbar und die Landschaft werde nicht verletzt. Landschaftsarchitekt Daurer thematisierte den mühsamen und langen regulären Genehmigungsweg für derartige Maßnahmen. Er regte an, die entsprechenden Auflagen für kleine Gemeinden wie Unteregg zu vereinfachen.