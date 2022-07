Was die Fraktionen sagen

Unterhalt von Bad Wörishofens Eishalle: Vereine sollen sich mehr beteiligen

Von: Oliver Sommer

Teilen

Um den Erhalt der Bad Wörishofer Eishalle zu gewährleisten, erwartet die Stadt mehr Beteiligung seitens der Vereine. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Der Betrieb in der Bad Wörishofer Eisarena ist gerettet, vorerst, für ein Jahr. Das Ringen um eine finanzielle Beteiligung der beiden Vereine, Eishockey (EVW) wie auch Kunstlauf (EKV) war zäh. Insbesondere die weitere Energiepreisentwicklung könnte dem eiskalten Sport den Garaus machen und mehr als ein Stadtrat machte bei der Diskussion deutlich, dass sie nun Signale der Vereine erwarten.

Ab September bis ins Frühjahr hinein wird auf dem Kunst­eis gespielt, dessen Erzeugung viel Energie frisst. So kommen in Bad Wörishofen allein für die Eiserzeugung rund 40.000 Euro zusammen. Jahr für Jahr erspielt die Eisarena damit ein Defizit von 347.000 Euro, stehen doch den Ausgaben, unter anderem auch Personalkosten, nur Einnahmen von rund 67.000 Euro, etwa aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und Sonderpositionen gegenüber, was nicht nur dem Kämmerer der Kneippstadt kalte Schauer den Rücken hinunterjagt. Auch seitens der Finanzaufsicht im Landratsamt würde man gerne eine höhere Kostendeckung sehen, zu der die Kommunen bei freiwilligen Leistungen wie dem Betrieb eines Hallenbades oder Eisstadions verpflichtet sind.



Ein Defizit, das machte Patrick Marxer aus der Kämmerei deutlich, dass kommendes Jahr angesichts der derzeit steigenden Energiekosten wohl um weitere 40 oder 50.000 Euro ansteigen dürfte; auch, weil andere Investitionen anstehen. Man habe es mit einem strukturellen Defizit zu tun, so der stellvertretende Kämmerer, dabei steigen die Kosten, während die Einnahmen nicht im gleichen Maße mithalten können. Deshalb müsse man entweder die Ausgaben senken oder die Einnahmen steigern. Dies scheint ein rotes Tuch für die Vereine zu sein, bedeutet es doch, dass sie mehr Geld für die Zeit auf dem Eis berappen sollen. Generell gilt, dass beim Schulsport und für die Stunden, die die Kunstläufer wie Eishockey-Cracks in der Halle verbringen, einen Obolus entrichten sollen, der sich nach der Zeit richtet und um die 120 Euro pro Stunde für fremde Vereine beträgt bzw. zwei Euro pro Kopf bei einer Schulklasse, mithin 50 Euro pro Stunde. Bei einem Diskolauf kommen immerhin 200 Euro in die Kasse der Kneippstadt, womit man recht nahe an den Deckungskosten von 185 Euro liegt.



Demgegenüber zahlten die beiden Wörishofer Vereine aber nichts für die Zeit auf dem Eis, außer bei Turnieren. Was man auch als eine Art Vereinsförderung missinterpretieren könnte, wie Marxer deutlich machte, fällt doch derzeit pro Vereinsmitglied ein Defizit von rund sieben bis 800 Euro pro Jahr an. Etwas, was man eben nicht gerne sieht im Landratsamt und auf eine spürbare Anhebung der Preise pocht. Die sollten, so sieht es ein Stufenplan vor, von derzeit null auf zehn Euro im ersten Jahr, dann auf 20 und schließlich innerhalb von drei Jahren auf 30 Euro steigen.



Damit wäre zwar keine Kostendeckung erreicht, allerdings wäre man aus der Vorsteuerfalle heraus. Ein Punkt, an dem sich die Gegensätze abzeichneten, waren die Vereine nur zu einer minimalen Anhebung der Gebührensätze auf maximal fünf Euro bereit.

Was die Fraktionen sagen

Und hier begannen dann auch heftige Diskussionen. Hatten beispielsweise die Grünen vorab beschlossen, zusammen mit der ÖDP und einer weiteren Fraktion, sich jeglicher Fortsetzung des Eisbetriebes zu widersetzen mit Blick auf die gestiegenen Energiepreise.



Soweit, die Eishalle künftig ganz zu schließen, wollten die anderen Fraktionen nicht gehen, insbesondere ging es etwa Alexandra Wiedemann auch um den Schulsport während Paul Gruschka feststellte, dass zwischen den 180 Euro (also der Grenze zur Kostendeckung) und den fünf Euro, die die Vereine bezahlen wollten, Welten lägen. Der vorgelegte Kompromiss mit einer stufenweisen Anhebung der Beiträge wäre doch ein gangbarer Weg, befand Gruschka.



Mit einigem Zögern folgte auch Daniel Pflügl den Ideen Stefan Welzels, der eine Übernahme der Eishalle und die Eigenregie der Vereine bei der Organisation im Blick hat. Klar sei, so Pflügl, dass man sich die Eishalle als Kommune nur noch schwer werde leisten können und brachte das Beispiel eines benachbarten Freibades, wo die Vereine selbst für die Einnahmen zuständig seien.



Demgegenüber versuchte der Eishockeyverein klarzumachen, dass sie nicht, wie vorgeschlagen, „mal eben eine Saison“ aussetzen könnten. Paola Rauschers hatte vorgeschlagen, wegen des Krieges heuer auf das Eis zu verzichten. Doch dann, so der EVW, müssten selbst die Spitzenmannschaften wieder in der untersten Hobby-Liga beginnen. Allerdings blieben sie zunächst die Antwort schuldig auf die Frage, wo sie Sparpotenzial erkennen würden oder wieviel sie bereit wären zu tragen.

Vereine in der Pflicht

Betrachtet man nur die Heizkosten, für Schulen etwa, hätte eine Eishalle keine vordringliche Priorität, machte Doris Hofer klar. Auch weiterhin stabile Strompreise, wie sie Bürgermeister Stefan Welzel über die Stadtwerke zumindest für heuer garantieren kann, seien kein Argument. Auch Thomas Vögele mahnte an, man müsse, „wie auf den Dörfern auch“ die Vereine in die Pflicht nehmen.



So votierte die Mehrheit der anwesenden Stadträte für den Vorschlag, die Übungsstunden und Spiele während der im Herbst beginnenden Saison mit je zehn Euro zu bepreisen; dazu hatten sich die Vereinsvorstände nach einer kurzen Beratungsmöglichkeit durchgerungen. Damit ist der Puck aber nun wieder bei den Gastgebern, baldmöglichst müssen sie mit einem Konzept für die Zukunft der Eisarena aufwarten.