„Unterwegs“ in Mindelheim: Mitglieder des Kunstvereins stellen aus

Von: Regine Glöckner

Unter den 96 Werken befindet sich auch ein beeindruckendes Winter-Gemälde von Michael Bahrs, dem zweiten Vorsitzenden des Mindelheimer Kunstvereins. © Glöckner

Mindelheim – Hätte man sich für diese Jahresausstellung ein besseres Motto aussuchen können? Man darf diese rhetorische Frage sofort mit „Nein“ beantworten.

Und das gleich aus mehreren Gründen: ob der thematischen Variabilität und künstlerisch-technischen Vielfalt der ausgestellten Werke, wegen der feinsinnig-erklärenden „Unterwegs“-Botschaft, mit der der Verein seine Mitglieder zur Teilnahme eingeladen hat. Und schließlich: weil der Verein in diesem Jahr sein dreißigjähriges Bestehen feiern darf und man mit Fug‘ und Recht behaupten kann, dass seit seiner Gründung die Mitglieder und Verantwortlichen des Mindelheimer Kunstvereins unablässig dabei und dafür unterwegs waren und auch immer noch sind, künstlerisch Ambitionierten, Amateuren wie Profis, Möglichkeiten aufzutun, sich und ihre Werke zu zeigen und Kunst ganz allgemein erlebbar zu machen.

95 Werke von 50 Künstlern

Wie nun aktuell wieder und bis Sonntag, 5.März, im Mindelheimer Forum, wo 96 Werke von 50 Künstlern zum Ausdruck bringen, was sich ihre Urheber unter „Unterwegs“ so vorstellen. Welche Assoziationen, Farben, Formen und Gestaltungselemente sie nutzen, das „Unterwegs“ für einen Hingucker auf eine Leinwand zu bannen, mit einem Fotoklick festzuhalten, mittels einer Skulptur oder eines Objektes darzustellen oder anderweitig „in Form“ zu bringen. Herausforderungen allenthalben, Möglichkeiten unendlich. Und das zeigt diese schöne Schau.



Dankbar und erfreut zeigte sich Vorsitzender Klaus Ruttmann bei seiner Ausstellungseröffnungsansprache, wie wieder einmal auch durch die Unterstützung seitens der Stadt und sein gesamtes Vorstandsteam, das Interesse der Vereinsmitglieder und der Öffentlichkeit – das Forum war rappelvoll – diese alljährliche Kunstvereinsaktion möglich geworden ist. Und natürlich sprach er das Motto „Unterwegs“ an, dem bereits sein Vorstandskollege Michael Bahr beim Mitgliederaufruf zur Ausstellungsbeteiligung so viel Deutungsinhalt beigemessen hatte: indem er Unterwegssein als konstitutiv für den Menschen benannte und dessen Spannbreite zwischen erfreulichem Anlass und wirklichen Tragödien liege und somit eine besondere künstlerische Auseinandersetzung ermögliche.



Und so präsentiert die Ausstellung vom Prozess der „Seinswerdung“ (Bronzeplastiken von Elisabeth Siebierski) oder „Coming soon“, ihrer, wie die Urheberin berichtet, in diesen von Krieg beschwerten Zeiten so hoffnungsvollen Zeichnung einer Hochschwangeren (Barbara Kustermann) über PS-strotzende Gemälde zwischen Porsche und „Speed“, amüsanten (Mädelsausflugs-)Aquarellen (Susanne Kracht, Elisabeth Kerler), Sehnsuchtsgrafiken (Karin Dressler), Fernwehgemälden (Tanja Braun) und vielen anderen ein bemerkenswertes Spektrum, in das sich auch mit Bildern wie „Leinen los, „Jagd“, „Meilensteine“, „Europa“ und sogar „Hirsch“ noch viele andere „Ansichten“ einreihen.



Das Fischacher Musikensemble Accor voce, mit Michaela Gumpp (Sopran), Ralf Peters am Akkordeon und dazu Bernhard Büsch (Violine), hatte mit einer musikalischen Reise durch mehrere Nationen und Musikstile den Ausstellungsauftakt gemacht.



Zum wiederholten Male zeigte sich, welch bedeutsame auch gesellschaftliche Plattform diese alljährliche Mitgliederausstellung des Kunstvereins und deren Eröffnung im Mindelheimer Forum ist und wie sie für Kommunikation und zwischenmenschlichen Austausch sorgt. Ein bürgerschaftliches und gerade an diesem Abend spezielles interkulturelles Event, dem auch in seiner Grußansprache Zweiter Bürgermeister Roland Ahne Rechnung trug. Die Ausstellung im Forum ist werktags zwischen 15 und 19 Uhr sowie samstags und sonntags von elf bis 17 Uhr geöffnet. Bei der eintrittsfreien Finissage am Sonntag, 5. März, wird um 16 Uhr der Publikumssieger bekanntgegeben.