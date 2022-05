Ettringen: Steigende Energiepreise bereiten auch UPM Sorgen

Von: Melanie Springer-Restle

Werkleiter Wolfgang Ohnesorg (links) und Rainer Häring, Director Energy, (2. v. links) äußerten gegenüber Franz Josef Pschierer (3. v. links) Sorge in Hinblick auf die gestiegenen Energiepreise. Auch dabei waren Ettringens Bürgermeister Robert Sturm (4. v. links), sein Stellvertreter Roland Wagner (5. v. links) , Paul Rossmeisl, Director Operations, (rechts) sowie Matthias Held, Director Public Affairs (nicht im Bild). © Springer-Restle

Ettringen – Beim jüngsten Besuch durch MdL Franz Josef Pschierer wurde Werkleiter Wolfgang Ohnesorg seinem Nachnamen nicht wirklich gerecht, denn ohne Sorg war er definitiv nicht. UPM hat zwar rechtzeitig diversifiziert und die Anzahl seiner zahlreichen Standbeine erinnert an einen Tausendfüßler. Dennoch bereiten die steigenden Energiepreise, mangelnde Rohstoffe und der Fachkräftemangel UPMs Entscheidungsträgern Sorgen – insbesondere für den Standort Ettringen.

Was die Ettringer Papierhersteller bedrückt, interessierte auch Franz Josef Pschierer, der den Besuch unter anderem aufgrund der Sorge über steigende Energiepreise aus eigener Initiative plante. „Die Papierindustrie gehört zu den energieintensiven Wirtschaftsbranchen. Ich wollte mich insbesondere über die Themen ,Energiepreise, Fachkräftemangel und Rohstoffsicherung informieren‘, so der CSU-Politiker.



Wie die Anwesenden aus einer Präsentation von Wolfgang Ohnesorg erfuhren, konnte UPM im Jahr 2021 insgesamt 9,8 Milliarden Euro an Umsatz generieren, davon 63 Prozent in Europa. Das Unternehmen verfügt über 54 Produktionsanlagen, beschäftigt 17.000 Mitarbeitende in 46 Ländern und hat 11.400 Kunden sowie 200 Millionen Endabnehmer weltweit. Pschierer erinnerte an all die Meilensteine, die das in Ettringen ansässige Unternehmen erreicht hat: Angefangen von zügigen Verfahren bei diversen Baugenehmigungen durch Parallelverfahren bis hin zum Bau der Umgehungsstraße.

UPM verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, zu der unter anderem nicht nur ein Eisenbahnnetz, sondern auch eine eigene Zellstoffplantage in Uruguay mit schnell wachsendem Holz gehören. Eine zweite Plantage befinde sich laut Ohnesorg im Aufbau.

Der Werkleiter stellte dem ehemaligen Minister die insgesamt zwölf Geschäftsbereiche UPMs vor. Während der Pandemie habe ein Bereich, so Ohnesorg, stark zugelegt: UPM Raflatac, die Herstellung selbstklebender Etikettenmaterialien. Verantwortlich dafür ist die gestiegene Nachfrage im Versandbereich.

Auch im Bereich UPM Plywood schnallten die Zahlen in die Höhe, denn der Sperrholz-Sektor boomt. Nicht nur im klassischen Bauwesen, auch im LNG-Schiffbau ist Sperrholz für den Ausbau der Tanks gefragter denn je. „Wir haben eine solide Firmenstruktur. Wenn ein Sektor schwächelt, unterstützt ein anderer“, fasst Ohnesorg zusammen.



Die Geschäftsführung war sich bei der Stilllegung der letzten Maschine nicht sicher, ob sich ein Einmaschienen-Standort tragen würde. Doch die PM5 erwies sich als Zugpferd, nicht zuletzt aufgrund ihrer Flexibilität. „Nur wenige Anlagen können so ein breites Spektrum produzieren“, so Ohnesorg. Vom Zeitungsdruck bis hin zu hochwertigen Zeitschriften ist die Maschine ein Allround-Wunder.



Den Rückgang im Zeitungsdruck spürt auch UPM. Insbesondere die Pandemie hat die Entwicklung verschärft. Während in Deutschland für Zeitungen ein Abo-System üblich ist, kaufen die Menschen in südeuropäischen Ländern ihre Lektüre am Kiosk, was während des Lockdowns oft nicht möglich war.

Mangelnde Rohstoffe

Die Altpapierverknappung macht UPMs Entscheidungsträgern Bauchschmerzen. Viele Verpackungsunternehmen kaufen die Rohstoffe auf und können wettbewerbsfähigere Preise anbieten, da die Kosten direkt auf den Verbraucher umgelegt werden. So mancher Mitarbeiter wollte wissen, warum UPM selbst nicht auf den Verpackungszug aufgesprungen war. Doch UPM habe sich dem grafischen Sektor verschrieben, so Ohnesorg. Außerdem seien die Zahlen in der Verpackungsindustrie rückläufig. Als Reaktion auf den Altpapiermangel will UPM nun wieder mehr auf Grundholz bauen.

Sorgenkind Energie

Während Deutschland die Energiewende plant, setzt das finnische Mutterunternehmen klar einen Strommix, darunter auch Atomstrom. Hinsichtlich der steigenden Energiekosten hat Matthias Held, Director Public Affairs, klare Worte: „In Finnland guckt man genau nach Deutschland und prüft die Verlässlichkeit als Industriestandort.“



Häring und Pschierer stoßen sich derweil an der Doppelmoral, die manche Menschen hierzulande an den Tag legen: Jeder schreit nach regenerativen Energien, keiner möchte die Erzeugung vor der eigenen Haustür haben. „Und dann verlassen wir uns auf den Atomstrom aus Frankreich. Das ist unehrlich“, resümiert Häring. Man habe auch schon über ein Biomassekraftwerk in Ettringen nachgedacht. Doch Häring erinnerte an die Zeit, als UPM 2009 ein Heizkraftwerk in Ettringen errichten wollte und auf massiven Widerstand innerhalb der Bevölkerung gestoßen war. „Hier wurde viel Porzellan zerschlagen“, fasste er zusammen. Doch was ist die Lösung bei steigenden Energiepreisen? In Schongau habe man Kessel zur Verbrennung. Für zwei von drei Maschinen könne man hier Strom erzeugen, wenn der Gashahn zugedreht werde. „Aber für Ettringen brauchen wir Alternativen“, so Häring. Hier hat Franz Josef Pschierer eine klare Haltung: „Wenn wir den Industriestandort Bayern erhalten wollen, dann benötigen insbesondere die energieintensiven Unternehmen Industriestrompreise, die im Vergleich zu anderen europäischen Standorten ‚wettbewerbsfähig‘ sind. Vergleichbare Industriebetriebe zahlen beispielsweise in Frankreich nur rund 60 Prozent der deutschen Preise.“



Der CSUler sagt ferner: „Mein Appell richtet sich an die Wirtschaftsverbände und -organisationen, doch gegenüber der Politik in zentralen Fragen mit einer Stimme zu sprechen.“ Gelegentlich, so Pschierer, könne man den Eindruck haben, dass einzelne Verbände sich nur darum gegenüber der Politik artikulieren, weil sie direkt betroffen sind.



Fachkräftemangel

Grundsätzlich seien UPMs Mitarbeiter zufrieden und fühlten sich wohl, so die Geschäftsleitung. Doch es sei schwierig, Azubis zu finden oder Menschen, die bereit sind, im Schichtbetrieb zu arbeiten. „In den Köpfen der Menschen ist die Produktion etwas Schlimmes. Die Gesellschaft ist so titelsüchtig geworden“, stellt Pschierer fest. Häring pflichtet ihm bei: „Heute fragt der Azubi seine Firma: ,Was kannst Du mir bieten?‘“, sagt Häring und verweist auf die Work-Life-Balance, die junge Menschen heutzutage für sich beanspruchten. „Wenn jemand woanders einen ruhigeren Job hat und ein bisschen mehr Geld, ist er weg“, weiß Wolfgang Ohnesorg. Anders als früher sieht sich Häring heute eher als Mentor für die jungen Mitarbeiter. Bayerns früherer Wirtschaftsminister übte deutliche Kritik am schleppenden Ausbau der Stromnetze.

Übertragungsnetze ausbauen

„Wer den Ausbau der Erneuerbaren vorantreibt, was wir alle wollen, muss zeitgleich auch dafür sorgen, dass die Übertragungsnetze ausgebaut werden“, so Pschierer. Konkret übte Pschierer hier Kritik am Koalitionspartner Freie Wähler. „Es macht keinen Sinn, im Norden Deutschlands Windkraftanlagen vom Netz zu nehmen, weil es keine Übertragungskapazitäten in den Süden gibt, und gleichzeitig das Allgäu mit 200 Meter hohen Windkraftanlagen zu verspargeln. Hier setzt Wirtschaftsminister Aiwanger eindeutig die falschen Prioritäten.“ Die Politik sei aber auch gefordert, die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu verbessern, dass die Stromerzeugung in den Industriebetrieben noch interessanter wird.

Pschierers Hausaufgabe

Auf die Frage unserer Redaktion, was Pschierer als Hausaufgabe nach dem Besuch mitnehme, sagte er: „Insbesondere die Aufgabe, mich bei der Bundesnetzagentur für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Eigenstromerzeugung einzusetzen. Zudem werde ich mich gemeinsam mit der CSU-Landtagsfraktion dafür einsetzen, dass die großen Übertragungsleitungen vom Norden in den Süden so schnell wie möglich fertiggestellt werden. Bislang ist geplant, diese Leitungen bis zum Jahr 2028 in Betrieb zu nehmen. Das muss schneller gehen.“