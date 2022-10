Mindelheim: Unbekannte rammen Metallstange in Hornissenhaus

Von: Marco Tobisch

Unbekannte haben ein Schild aus dem Boden gerissen und mitten in ein Hornissenhaus gerammt. © Ahlborn

Mindelheim - Schon wieder ist der Mindelheimer Naturlehrgarten Opfer von Vandalismus geworden. Zwischen dem vergangenen und dem vorletzten Wochenende (8. bis 16. Oktober) haben Unbekannte ein Schild aus dem Boden gezogen und mit der Stange voraus in ein Hornissenhaus gerammt. Nun ermittelt auch die Polizei.

Jan-Erik Ahlborn kann´s nicht fassen: „Mit dem heutigen Tag hat der Vandalismus im Naturlehrgarten speziell am Hornissen Lehr-und Beobachtungsstand eine noch nicht dagewesene kriminelle Energie erreicht und die Schwelle meiner Geduld ist überschritten.“ Ahlborn hatte den Lehr- und Beobachtungsstand mit seiner Frau Bettina sowie Walter Feil und Wolfgang Frei im Sommer 2020 errichtet und seither gepflegt - natürlich ehrenamtlich. Seither konnten Besucher eine kleine Holzluke öffnen und einen Blick durch die Glasscheibe werfen und der beeindruckenden Arbeit eines ganzen Hornissenstaats zusehen.

Nicht zum ersten Mal wurde der Naturlehrgarten nun von mutwilligen Zerstörern heimgesucht. Anlass genug für Ahlborn, auch die Polizei einzuschalten. „Es kann nicht sein, dass wir als Gesellschaft und Besucherinnen und Besucher der jeweiligen Freizeitangebote die für die Allgemeinheit sind, das mutwillig Verhalten einiger weniger Menschen, so hinnehmen“, so der Mindelheimer weiter.

Was genau vorgefallen war? Laut Polizei haben die Unbekannten das Hornissenwarnschild aus dem Boden gezogen und die Metallstange des Schildes in die Scheibe des Hornissenhauses gerammt. Dadurch wurde das Hornissennest aus der Verankerung gerissen und erheblich beschädigt. Offenbar besteht wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit keine Gefahr für den Gesamtbestand der Hornissen in der Umgebung, sofern die Königin nicht verletzt wurde.

Der Sachschaden beträgt rund 50 Euro. Die Polizei Mindelheim (Tel. 08261 76850) bittet um Zeugenhinweise.