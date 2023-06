Verein für Ambulante Krankenpflege Bad Wörishofen ermöglicht Senioren in den eigenen vier Wänden zu bleiben

Von: Melanie Springer-Restle

Möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben: Loni Eberlen kann dies dank der Ambulanten Krankenpflege tun. © Melanie Springer-Restle

Bad Wörishofen - Einer der größten Wünsche älterer Menschen ist, dass sie möglichst lange zu Hause wohnen bleiben können. Der Verein für Ambulante Krankenpflege in Bad Wörishofen macht dies seit 1912 möglich. Der Wochen KURIER hat eine 84-jährige Klientin besucht.

Die Wahl-Kneippstädterin Loni Eberlen trotzt dank eines großartigen Netzwerkes den Folgen ihres Schlaganfalls und kann weiterhin in den eigenen vier Wänden leben. Für die bescheidene Rentnerin ist dies keine Selbstverständlichkeit. Bei einem Vor-Ort-Besuch erfuhr der Wochen KURIER, dass Loni Eberlen gerade Kieferprobleme hat. Doch darüber möchte die optimistische Rentnerin am liebsten gar nicht sprechen. Denn trotz aller gesundheitlichen Rückschläge ist sie einfach nur dankbar, weiterhin allein so gut zurecht zu kommen.



Nach ihrem Schlaganfall 2018 war im Krankenhaus schon absehbar gewesen, dass nichts mehr so sein würde, wie es war. Eberlen war links gelähmt und musste erst mal auf Reha. Während dieser Zeit hat sich ihr Sohn, dessen Wohnsitz weiter weg ist, bereits um Hilfe gekümmert und den Ambulanten Pflegedienst in Bad Wörishofen kontaktiert.

Wie durch eine glückliche Fügung erfuhr Eberlen kurze Zeit später von einer Kooperation der Wohnungsbaugesellschaft und dem Bad Wörishofer Dominikanerinnenkloster. Das Kloster hat seinerzeit Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen geschaffen und dank ihres Scharfsinns konnte sich die Wahl-Wörishoferin eine kleine Zweizimmerwohnung sichern. Dort lebt sie nun und wird von der Ambulanten Krankenpflege in Kooperation mit dem ausführenden Dienstleister „Glücksgriff“ betreut.



Verein für Ambulante Krankenpflege Bad Wörishofen: Ansprache ist wichtig

Drei Male die Woche kommt jemand vorbei und kocht gemeinsam mit Eberlen, nimmt Arzttermine wahr oder unterhält sich einfach mit der Rentnerin. „Ansprache ist wichtig“, findet Monika Spachtholz von der Ambulanten Krankenpflege Bad Wörishofen. „Wir möchten, dass unsere Klienten möglichst lange zu Hause bleiben können“, so die Case Managerin.



Für einen kleinen Monatsbeitrag sorgt Glücksgriff dafür, dass die Mitglieder während der Geschäftszeiten immer einen Ansprechpartner erreichen, der sich um die Belange der Senioren kümmert. „Man muss sich das ähnlich wie einen Hausnotruf vorstellen“, erklärt Andrea Frey, Case Managerin der ersten Stunde bei Glücksgriff. Für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen müssen die Kunden extra bezahlen. Die Abrechnung erfolgt nach Stundensätzen. Oft können die Kosten jedoch durch den Pflegegrad aufgefangen oder zumindest abgefedert werden. Glücksgriff ist auch dabei behilflich, einen Pflegegrad zu bekommen. „Wir stellen die Anträge beim Bezirk und beim Landratsamt und führen Telefonate mit den Kassen und den Ärzten“, ergänzt Spachtholz.



Die Case Managerinnen Andrea Frey (links) und Monika Spachtholz (rechts) unterstützen ältere Menschen dabei, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Die Stiftungsvorsitzende Brigitte Essl (Mitte) freut sich, dass der bereits 1912 gegründete Verein Früchte trägt. © Melanie Springer-Restle

Brigitte Essl, Gründungsmitglied und Stiftungsvorsitzende der Ambulanten Krankenpflege sieht in der ambulanten Krankenpflege eine wertvolle Alternative zum Altenheim. „Der Gedanke, in den eigenen vier Wänden bleiben zu können, gibt eine Sicherheit und beruhigt. Es ist schön, dass es einen Dienst gibt, der da ist. Für alte Menschen ist es ein Horror, sich verändern zu müssen“, so Essl. Schön findet die Wörishoferin auch das Wertesystem, das sich hinter der Ambulanten Krankenpflege verbirgt. „Werte heißt, dass wir den Menschen sehen und unsere Angebote nach der Zeit ausrichten, in der wir leben.“ Es handle sich nicht um ein Profit-Unternehmen. Alles sei so transparent, dass jeder sehen könne, wofür die Spenden verwendet werden.



Ehrenamtler gesucht

Unverzichtbar seien auch die ehrenamtlichen Helfer, so Essl. Die Einsatzgebiete sind so unterschiedlich wie die Klienten selbst. Wer gegen eine Aufwandspauschale (fester Stundensatz) helfen möchte, kann sich unter Tel. 08247/96260 bei der Ambulanten Krankenpflege melden.