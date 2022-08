Vergrößerung eines Staffelgeschosses in der Bad Wörishofer Heimstraße abgelehnt

Von: Oliver Sommer

Das Haus in der Heimstraße 1 ist in puncto Geschossflächenzahl Bezugsobjekt. Somit kann das Dachgeschoss gemäß der Bauordnung nicht größer werden. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – In der Heimstraße soll ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten entstehen. Nun wollte der Bauwerber das sogenannte Staffelgeschoss im dritten Obergeschoss vergrößern. Das lehnten die Stadträte ab.

Die Idee, das als Staffelgeschoss geplante dritte Obergeschoss größer auszuführen als ursprünglich geplant, findet keine Freunde im Bauausschuss, der Tekturantrag wurde gegen eine Stimme abgelehnt. Nach wie vor geplant ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten. Die Grundfläche des Wohngebäudes beträgt 14,99 auf 18,49 Quadratmeter. Vorgesehen sind drei Vollgeschosse, das dritte (Ober)Geschoss sollte als Staffelgeschoss ausgeführt werden, das heißt, es erstreckt sich nicht vollflächig über die Grundfläche. Die nun beantragte Tektur betrifft das Staffelgeschoss, welches eben um rund 40 Quadratmeter größer werden soll; die geplante Geschossfläche des Dachgeschosses misst 133 Quadratmeter. Und sollte um 17 Quadratmeter erweitert werden, wobei die Kubatur des restlichen Gebäudes, also die Ausmaße, unverändert geblieben wären.



Wie die Stadträte erfuhren, ergibt sich durch die Vergrößerung des Dachgeschosses eine neue Geschossflächenzahl GFZ von 0,692, die ursprüngliche GFZ betrug 0,6517. Ausnahmsweise, so die Bauverwaltung, könnte die GFZ überschritten werden. Allerdings gibt es ein Referenzobjekt in der Heimstraße 1, das eine Geschossflächenzahl von 0,652 aufweist, dadurch ist das Höchstmaß der GFZ durch diese Ausnahme vergeben. „Dieses Höchstmaß wird überschritten, sodass man rechtlich von der festgesetzten GFZ von 0,5 befreien müsste“, heißt es in der Beschlussvorlage.



Durch eine Befreiung würden jedoch wiederum die Grundzüge der Planung berührt. Damit musste der Bauausschuss das gemeindliche Einvernehmen verweigern.