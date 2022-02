Verkehr in Türkheim: 31.000 Euro durch Blitzer eingenommen

Von: Oliver Sommer

Die Verkehrsinsel in der Nebelhornstraße soll nun von ortsansässigen Firmen saniert werden. Der Bauhof hat derzeit keine freien Kapazitäten mehr, wie Bürgermeister Kähler im Gemeinderat sagte. © Oliver Sommer

Türkheim – Die Mitarbeiter im Bauhof sind mit Arbeit gut ausgelastet. Diesen Schluss lässt eine Bekanntgabe des Bürgermeisters zu. Bei den Bekanntgaben ging es auch um die Hochwasserhilfe für die Gemeinde Odendorf im Swisttal im Rhein-Sieg-Kreis. Auch das Ergebnis der Verkehrs­überwachung bzw. die „Einnahmen“ und Kosten wurden beziffert.

In manchen Kommunen sind die Einnahmen durch Verkehrsdelikte fest im Haushalt verplant. Deshalb müssen immer raffiniertere Blitzer Rotlichtverstöße oder zu schnell fahrende „Raser“ dokumentieren und auch, wer sein Auto nicht richtig parkt, wird schnell Geld los. Auch in Türkheim wurde in den jüngsten Gemeinderatssitzungen über eine „Verschärfung“ der Regeln diskutiert. Zuletzt war es um die Parkmöglichkeiten in Spielstraßen gegangen und im Januar hatte ein Verkehrsplaner (der Wochen KURIER berichtete) die Möglichkeiten vorgestellt, in der Gemeinde Tempo-30-Zonen bzw. Tempo 30 in einzelnen Straßen umzusetzen.



Wie viel spülen Blitzer in die Gemeindekasse?

In der Februarsitzung nun ging es nicht so sehr um die Verschärfungen, sondern darum, wieviel die Gemeinde mit der Überwachung des Verkehrs, egal ob ruhend oder fahrend, „verdient“. Bei letzterem verlässt sich die Kommune auf die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft (NWS), die für zahlreiche Kommunen die Geschwindigkeitskontrolle übernimmt. Gegen einen Obolus stellt die NWS ihre Fahrzeuge im Ortsgebiet auf und dokumentiert Überschreitungen der Geschwindigkeit, zumeist in Tempo-30-Bereichen. Das Ordnungsamt übernimmt dann die Ausstellung und Zustellung der Knöllchen. Dadurch konnte der Markt 2021 über 31.000 Euro einnehmen. Dem stehen allerdings Ausgaben für die Verkehrsüberwacher von rund 29.500 Euro gegenüber, womit Türkheim einen Überschuss von rund 1.700 Euro erzielte. Man wolle aber „kein Geld damit verdienen“, betonte Bürgermeister Christian Kähler. Zweck sei lediglich die Einhaltung der Geschwindigkeiten. Das Ergebnis bewege sich in ähnlicher Größenordnung wie im Vorjahr 2020 und pendle sich ein.



Den Haushalt kann Kämmerer Claus-Dieter Hiemer damit allerdings nicht sanieren. Die Summe reicht nicht einmal für die Neugestaltung einer Verkehrsinsel in der Nebelhornstraße. Die war schon Thema im Gemeinderat, vor allem deren Neu- und Umgestaltung. Geplant sei gewesen, erklärte Bürgermeister Kähler, dass der gemeindliche Bauhof diese Aufgabe übernehmen hätte sollen. Allerdings stehen dort derzeit nicht die nötigen Kapazitäten bereit, weshalb die Kommune ortsansässige Firmen damit beauftragt hat. Das koste vielleicht etwas mehr, so Kähler. Er geht von rund 15.000 Euro aus.





Wiederaufbau am Anfang

Noch im Herbst letzten Jahres hatte der Marktgemeinderat beschlossen, 10.000 Euro für die Opfer der Hochwasserkatastrophe an Ahr und Erft bereitzustellen. Wie bekannt, hatte eine unglückliche Konstellation aus langanhaltenden Regenfällen, durchweichten Böden und eine verschleppte Katastrophenwarnung in den engen und dichtbesiedelten Flusstälern in NRW und Rheinland-Pfalz zu einer Katastrophe geführt. Noch immer sind die Schäden nicht genau beziffert, fehlt ein konzertiertes Hilfsprogramm und stehen viele Menschen dort vor den Scherben ihrer Existenz. Schon früh hatte Christian Schreiber aus Türkheim nicht nur Kontakt zu den Betroffenen dort aufgenommen, sondern war mittlerweile mehrere Male vor Ort, wobei der Inhaber eines Haustechnikfachgeschäftes besonders Kontakt zu den Bewohnern Swisttals aufnahm. In dieser Gemeinde liegt auch Odendorf, etwa zehn Kilometer östlich von Euskirchen im Rhein-Sieg-Kreis im Süden des Bundeslandes NRW. In dem derzeit noch rund 4.200 Einwohner zählenden Örtchen gibt es einen sogenannten Ortsausschuss, der als Verband für die Vereine des Ortes fungiert. Aktuell sei man dabei, erzählte Schreiber, wieder ein „Vereinsleben“, insbesondere für die Sportler zu organisieren und auch Angebote für die Jugend. Insbesondere diese leide unter dem mangelnden Angebot. „Jeder ist mit sich beschäftigt“, versuchte Schreiber die Situation zu beschreiben und den Umstand, dass fast ein Dreivierteljahr nach der Katastrophe immer noch weite Teile der Infrastruktur zerstört sind und die Wiederaufbauarbeiten „noch immer am Anfang“ stehen, so Schreiber. Es fehlten nach wie vor Informationen seitens der Versicherer. Der Schlamm, den das Wasser hinterlassen hat, bedeckt noch immer große Teile des Ortes und die Flutwelle, die sich teilweise drei Meter hoch durch den Ort wälzte, zerstörte unter anderem die Turnhalle des Ortes. Aktuell würde die Aufbauarbeit aus einem Container, der auf dem Dorfplatz abgestellt wurde, heraus angeleitet, sagte Schreiber.



Die durch den Markt bereitgestellten 10.000 Euro sollen komplett für die Bürger eingesetzt werden, erklärte Schreiber, wobei Gudrun Kissinger-Schneider unterstrich, dass man an einem langfristigen Austausch und eine über die finanzielle Zuwendung hinausgehende Zusammenarbeit mit dem Ort interessiert sei. Einer Idee, der sich auch Christian Kähler nicht verschloss und auch die Möglichkeit ins Spiel brachte, nach Odendorf zu fahren und es nicht nur bei finanzieller Hilfe belassen zu wollen.