„Verpuffung“ in der Schule: Mindelheimer Feuerwehr meistert ihre Hauptübung

Von: Oliver Krivacek

Mit zahlreichen Zuschauern hat die Mindelheimer Feuerwehr am letzten Donnerstag an der alten Knabenschule geübt. © Jarchow

Mindelheim – Am Donnerstagabend hat die Mindelheimer Feuerwehr wieder zahlreichen Besuchern an der alten Knabenschule ihr Können bei der Rettung und Brandbekämpfung unter Beweis gestellt. Bei der Hauptübung ging es diesmal um eine Verpuffung.

In der Übung wurde angenommen, dass es bei Bauarbeiten im Keller durch Unachtsamkeit zu einer Verpuffung gekommen war. Dadurch entzündeten sich weitere Baumaterialien und es erfolgte eine starke Rauchentwicklung, die auch das Treppenhaus in Mitleidenschaft zog. Im Gebäude wurden noch drei Bauarbeiter und eine unbekannte Anzahl an Schülern und Lehrkräften vermutet. Diese meldeten sich beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte bereits lautstark aus dem Gebäude und hofften auf schnelle Rettung.



Mit der Drehleiter wurden die im Haus Verbliebenen schließlich sicher evakuiert, zeitgleich wurde auch ein Sprungkissen vor dem Gebäude aufgeblasen und diente fiktiv als weitere Rettungsmöglichkeit. Da nicht jeder Gebäudeteil mit der Drehleiter angefahren werden konnte, wurden an anderer Stelle Steckleitern zur Rettung der eingesetzten Personen verwendet. Gesichert mit einem Seil, wurde dann jeder einzeln über die zwei eingesetzten Leitern aus dem Gebäude gerettet.



Zeitgleich zur Personenrettung wurde auch die Brandbekämpfung eingeleitet. Diverse Hydranten vor Ort wurden angezapft und Wasser entnommen. So lagen mehrere Meter Schlauch rund um das Gebäude bereit und die Pumpen der Fahrzeuge liefen auf Hochtouren. Der Brand war dann rasch unter Kontrolle gebracht.



Auch Hindernisse wurden eingebaut: Konnte an der Gebäude-Vorderseite alles problemlos aufgebaut werden, musste das Material auf der Rückseite zuerst über einen Zaun gehievt werden, da das Tor (bewusst) versperrt war. So wurden nicht nur die Leitern, sondern auch Schläuche und diverser Zubehör über oder durch den Zaun bugsiert. Auch die Männer mussten alle zuerst über den Zaun klettern, bevor sie zur Tat schreiten konnten.



Mit welcher Schlagkraft die Wehr aufwartet, konnten die Besucher – darunter etliche beeindruckte Kinder – live miterleben. Mit Einsatzfahrzeugen und etwa 65 Leuten ist die Mindelheimer Feuerwehr eine der größten im Landkreis.



Zum Abschluss der Übung dankten nicht nur Bürgermeister Dr. Stephan Winter und Kommandant Robert Draeger den Männern und Frauen der Wehr und des Roten Kreuz, die ebenfalls mit an der Übung teilnahmen. Auch Kreisbrandrat Alexander Möbus fand lobende Worte für die Truppe.



Lediglich den Bewohnern des Dachs gefiel der Rummel weniger: Zwei Storchenpaare und ihr Nachwuchs nahmen im Laufe der Übung lieber eine Flugstunde. Sicherheitshalber schaute die Feuerwehr am Ende mit der Drehleiter noch nach oben, um sich zu vergewissern, dass mit den Vögeln alles in Ordnung war. Da waren bereits alle wieder in ihre Nester zurückgekehrt.