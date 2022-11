Vierter Sieg in Serie: ESV Türkheim lässt gegen Lindau nichts anbrennen

Vier Spiele, vier Siege – so sieht die Bilanz des ESV Türkheim im November aus. Am kommenden Wochenende ist sind die Blau-Gelben wieder doppelt im Einsatz. © Mersberger

Türkheim – Die Tabelle der Bezirksliga kann sich für Unterallgäuer Eishockeyfans im Moment durchaus sehen lassen. Das liegt unter anderem an dem Lauf, den die Türkheimer Celtics derzeit haben: Auf ein Sechs-Punkte-Wochenende ließen die Spieler von Michael Fischer nun einen weiteren Heimsieg gegen Lindau folgen – ungefährdet mit 6:1, wenngleich die Entscheidung erst im letzten Drittel fiel.

Knapp über 100 Zuschauer hatten am Sonntagnachmittag den Weg ins Türkheimer Eisstadion gefunden und wollten ihr Wochenende lieber mit einem Celtics-Heimspiel abschließen als das parallel laufende Fußball-WM-Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador zu verfolgen. Die Gäste aus Lindau waren mit nur zehn Feldspielern angereist, boten aber durchaus Erfahrung auf. Türkheim dagegen ging mit vier vollständig besetzten Sturm- und Verteidigungsreihen in die Partie. Im Tor stand beim ESVT wieder von Beginn an Michael Bernthaler.



Wenngleich Türkheim an diesem Abend numerisch mit doppelt so vielen Feldspielern in die Partie ging, waren die Celtics vor der Qualität des Lindauer Kaders gewarnt – das sollte sich auch gleich zu Beginn des Spiels bestätigen. Lindau versteckte sich keineswegs im eigenen Drittel und war bemüht, sich Chancen zu erarbeiten. Auch die Celtics kamen zu einigen Abschlüssen, wirklich zwingend wurde es im ersten Spielabschnitt aber nicht. Lindau hingegen hatte etwas mehr Spielanteile, die Celtics-Defensive stand aber sicher und so ging es beim Spielstand von 0:0 in die erste Drittelpause.

Geduldig zum 1:0

Das zweite Drittel begann ähnlich, wie das erste aufgehört hatte. Der Unterschied lag nur darin, dass Türkheim von Minute zu Minute besser ins Spiel kam und nun die etwas bessere Mannschaft war. Nach einigen guten Torchancen war es dann Lucas Lerchner, der in der 35. Spielminute nach schönem Zuspiel von Samuel Wexel allein auf Gästegoalie Tim May zuging und die Scheibe halbhoch im Eck versenkte. Der Bann war gebrochen, doch Lindau wollte vor der Pause noch den Ausgleichstreffer erzielen. Mehrere gute Möglichkeiten konnten aber durch geblockte Schüsse und einen gut parierenden Michael Bernthaler zunichte gemacht werden und so ging es mit einem denkbar knappen 1:0-Vorsprung für die Celtics in die zweite Drittelpause.



Michi Fischer warnte seine Jungs, sich nicht auf der Führung auszuruhen und gab als Marschrichtung vor, schnell nachzulegen. Seine Spieler nahmen sich die Worte offenbar sehr zu Herzen und konnten mit einem Doppelschlag durch Darius Sirch und Marco Fichtl (41./42.) auf 3:0 erhöhen. Wer nun dachte, dass Lindau geschlagen wäre, wurde allerdings prompt eines besseren belehrt. Die Gäste mobilisierten nochmal alle Kräfte und konnten in der 45. Minute in Überzahl durch Jan-Phillip Guggemos verkürzen. Lindau war zurück im Spiel, musste Sekunden später aber einen Rückschlag hinnehmen: Maxi Sams (nach Pass von Darius Sirch und Markus Kerber) stellte 34 Sekunden nach dem ersten Lindauer Tor auf 4:1.



Türkheim war nun klar spielbestimmend und ließ hinten nichts mehr anbrennen. In der 51. Minute konnte Verteidiger Florian Zacher nach Zuspiel von Mathias Wexel und Moritz Hanslbauer mit einem schönen Schuss von der blauen Linie auf 5:1 erhöhen. Wexel selbst besiegelte dann zwölf Sekunden vor Schluss mit einem schönen Treffer nach Zuspiel von Jonas Müller und wieder Hanslbauer den 6:1-Endstand.



Türkheims Sportlicher Leiter Johannes Thalmann zum Spiel: „Das war heute ein Arbeitssieg und die drei Punkte waren im Hinblick auf unser Saisonziel, die Playoffs zu erreichen, unbedingt notwendig. Schlüssel zum Erfolg heute war, dass man die lange torlose Phase ohne Gegentreffer überstanden und geduldig auf das erste eigene Tor hingearbeitet hat. “ Besonders freute sich Thalmann über die Leistungen der Nachwuchsspieler im Team: „Unsere jungen Spieler sind sehr gut in die Mannschaft integriert und bringen konstant gute Leistungen.“



Wieder ein Doppelwochenende

Nach fünf Spielen stehen die Celtics nun mit zwölf Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksligagruppe West, Bad Wörishofen ist ungeschlagener Erster. Kommendes Wochenende sind die Türkheimer wieder doppelt gefordert. Am Freitag, 25. November, geht es um 20 Uhr zuhause gegen den HC Maustadt und am Sonntag kommt es ebenfalls um 20 Uhr auswärts zum Nachholspiel gegen die 1b des ESV Buchloe.