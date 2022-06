„Vino Miglia“: 75 Oldtimer halten am Sonntag in der Mindelheimer Altstadt

Die „Vino Miglia“ gastiert am Sonntagvormittag in der Mindelheimer Altstadt. © Automobil-Club Maikammer e.V.

Mindelheim - Die „Vino Miglia“ ist eine touristisch-sportliche Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrt durch die schönsten Regionen Europas. Mit einer Strecke von über 1.800 Kilometern zählt sie zu den längsten Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrten in Europa. Von 18. bis 25. Juni geht es für die Teilnehmer vom Startort Neustadt/Weinstraße nach Meran in Südtirol und zurück - mit Zwischenhalt in Mindelheim.

Am kommenden Sonntag, 19. Juni, ist die 13. Internationale Weinstraßenrallye „Vino Miglia 2022“ in der Mindelheimer Altstadt zu Gast. Voraussichtlich gegen 10.15 Uhr treffen die 75 Oldtimer aus den Baujahren 1928 bis 1981 ein und werden den Besuchern vorgestellt. Nach der Zuverlässigkeitsprüfung fahren die Teilnehmer weiter zum nächsten Etappenziel.

Die freigewordenen Parkflächen werden dann von den Oldtimern des Vereins „Freunde alter Motorfahrzeuge Mindelheim“ bespielt. Für Speis und Trank sorgen der Durahaufa Mindelhoim und die Tischtennisabteilung des TSV Mindelheim sowie die diesjährige Weinkönigin Sophia Hanke.

Für die Veranstaltung ist die Innenstadt ab 9 Uhr für den Verkehr gesperrt, dies gilt auch für die Parkflächen entlang der Maximilianstraße.

Über die „Vino Miglia“

1997 wurde die erste „Vino Miglia“ unter der Bezeichnung „3-Weinstraßen-Rallye“ zum 30-jährigen Jubiläum der Partnerschaft der beiden Weinregionen Deutsche Weinstraße und Südtiroler Weinstraße durchgeführt. Durch den hohen Zuspruch fand die Zuverlässigkeitsfahrt daraufhin alle zwei Jahre statt.

