Vom 24. bis 27. März finden in Bad Wörishofen die 9. Gesundheitstage statt

Rund um das „Leben in Balance“ drehen sich die 9. Bad Wörishofer Gesundheitstag. Auch Sebastian Kneipp spielt eine Rolle. © Kur- und Tourismusbetrieb

Bad Wörishofen – In Bad Wörishofen dreht es sich vom 24. bis zum 27. März um das „Leben in Balance“. Auf den neunten Gesundheitstagen der Kneippstadt referieren Gesundheitsexperten, Trainer und Erfolgsautoren. Ein vielfältiges Programm an Vorträgen, Workshops und Filmen bietet neue Impulse und aktuelle Fakten zu Gesundheitsthemen.

Prof. Dr. Adalbert Keller eröffnet mit seinem Vortrag „Der ‚innere Arzt‘ kann mehr als wir glauben – Kneipps Ordnungstherapie aus heutiger Sicht“ die Bad Wörishofener Gesundheitstage am Donnerstag, 24. März, um 20 Uhr im Kurtheater. Für Pfarrer Sebastian Kneipp war bekanntermaßen die Schaffung von Ordnung in der Seele der Schlüssel zur Heilung seiner Patienten. Doch was versteht er unter Ordnung und warum ist sie so wichtig für unsere Gesundheit? Prof. Dr. Adalbert Keller erklärt, wie es sich mit der Ordnungstherapie Kneipps verhält und welche wichtige Rolle die Seele spielt, um die Selbstheilungskräfte in uns zu aktivieren und zu fördern. Auf Basis moderner Forschungen der Molekularbiologie und Biomedizin erhalten die Erkenntnisse von Sebastian Kneipp eine brisante und aktuelle Bedeutung. Prof. Dr. Adalbert Keller ist Kurseelsorger in Bad Wörishofen und lehrt Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg.



Die Erde, die Gesellschaft und der eigene Körper befinden sich in einem ständigen Wandel. Bestsellerautor Werner Tiki Küstenmacher beleuchtet am Freitag, 25. März, um 20 Uhr in seinem Vortrag „Keep Change. Keine Angst vor Wandlungen“ neue Einblicke in das sich stetig verändernde Leben.



Außerdem werden Aktionen wie Waldbaden und ein Tanzworkshop angeboten. Aktuelle Themen wie Stressresilienz und Bewusstsein werden in weiteren Veranstaltungen behandelt.



Am Samstag, 26. März, gestaltet Marion Küstenmacher den Workshop „Gesund-Sein durch Bewusstseinsentwicklung“. Dr. Manfred Fischer stellt Kneipps Lieblingskräuter und deren Wirkungen vor. „Ist Glück Glückssache? Wie wir in eine Haltung des Glücklich-Seins kommen“ mit diesem Thema beschäftigt sich Dr. Iris Geyer.



Musikalisches Highlight, ebenfalls am Samstag um 20 Uhr, ist der Auftritt von Stefan Kalmers Rock-& Jazzchor „VoicesInTime“.



Zum Abschluss am Sonntag, 27. März, heißt es „Wie Sie Ihre Abwehrkräfte mit Kneippanwendungen stärken und gesund bleiben“ einem Vortrag von Dr. med. Jürgen Birmanns im Kurtheater um 11.15 Uhr.



Unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek, der die Veranstaltungsreihe am Donnerstag eröffnen wird, werden die Gesundheitstage vom Kur- und Tourismusbetrieb, der evangelischen Kirche, der katholischen Erwachsenenbildung Forum Bad Wörishofen, der katholischen Kurseelsorge und dem Kneipp-Bund organisiert.



Karten für die Veranstaltungen können im Kurhaus Bad Wörishofen sowie an der Tages- und Abendkasse des jeweiligen Veranstaltungsortes erworben werden. Tickets für die Eröffnungsveranstaltung mit Prof. Dr. Adalbert Keller, den Vortrag von Werner Tiki Küstenmacher sowie für das Konzert mit ­VoicesInTime gibt bei allen bekannten München Ticket Vorverkaufsstellen.



Die Programmhighlights im Überblick:

• Donnerstag, 24. März, 20 Uhr: Eröffnungsveranstaltung im Kurtheater: „Der ‚innere Arzt‘ kann mehr als wir glauben“ – Kneipps Ordnungstherapie aus heutiger Sicht Vortrag und Gespräch mit Prof. Dr. Adalbert Keller.



• Freitag, 25. März, 20 Uhr: Vortrag „Keep Change. Keine Angst vor Wandlungen“ mit Werner Tiki Küstenmacher, Kursaal.



• Samstag, 26. März, 10 Uhr: Workshop I: „Gesund-Sein durch Bewusstseinsentwicklung“ mit Marion Küstenmacher, Evang.-luth. Gemeindezentrum, Saal.



• Samstag, 26. März, 14.30 Uhr: Workshop II: „Ein Dutzend der wichtigsten Kräuter“ wird vorgestellt mit Dr. Manfred Fischer, Evang.-luth. Gemeindezentrum, Saal



• Samstag, 26. März, 16 Uhr: Workshop III: „Ist Glück Glückssache? Wie wir in eine Haltung des Glücklich-Seins kommen“ mit Dr. Iris Geyer, Evang.-luth. Gemeindezentrum, Saal



• Samstag, 26. März, 20 Uhr: Konzert mit Stefan Kalmers Rock- & Jazzchor „VoicesInTime“, Kursaal



• Sonntag, 27. März, 11.15 Uhr: Vortrag: „Wie Sie Ihre Abwehrkräfte mit Kneippanwendungen stärken und gesund bleiben“ mit Dr. med. Jürgen Birmanns, Kurtheater

Das gesamte Programm ist im Internet zu finden unter www.bad-woerishofen.de.

