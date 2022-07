Vom Silo zum Klangturm: Wie die Lochbrunners aus Derndorf ihr Silo umgebaut haben

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Dieses Silo aus 1978 hat am Besthans-Hof in Derndorf seit einigen Jahrzehnten ausgedient. Nun haben die Jungen einen Klangturm daraus gemacht. © Springer-Restle

Derndorf – Die meisten Menschen fühlen sich gut, wenn es ihnen gelungen ist, aus der Not eine Tugend zu machen. So erging es auch ­Albert und Alice Lochbrunner aus Derndorf mit ihrem ausgedienten Silo. Statt es abzureißen, haben sie es in einen Klangturm verwandelt. Ab jetzt sollen dort regelmäßig Klangerlebnis-Events stattfinden, die nicht nur mit dem Silo in Resonanz gehen, sondern auch mit den Teilnehmern selbst.

Das Silo wurde 1978 von Albert Lochbrunners Vater Hans errichtet. Als dieser mit dem Bau des Silos begann, ahnte er nicht, wie schicksalsträchtig die folgenden Jahre werden würden. Jeden Tag goss er damals im Schweiße seines Angesichts einen Ring. Gießen, trocknen, gießen, trocknen. 14 Ringe sollten es werden mit je einem Meter Höhe.



Dass der damals noch junge Landwirt während des Baus vom Gerüst fiel, hielt ihn nicht von seinem Vorhaben ab. Bis heute ist sein Ellenbogen von dem Sturz beeinträchtigt. Er nahm es dem Silo nie übel. Auch nicht, dass er einst an dessen Ausdünstungen fast an einer Gasvergiftung starb, als er von außen ein Türchen öffnete und ihm das entgegen strömende Gärgas in eine Ohnmacht versetzte, die ihn beinahe in die Tiefe stürzen ließ.

Ausbau statt Abriss

Knappe dreißig Jahre später hatte das Silo ausgedient. Nicht etwa, weil es marode war, sondern weil sich die Ansprüche des Senior-Landwirts an eine konsequent ökologische Ausrichtung erhöhten. Das Füttern von Silage war fortan tabu. Doch abreißen wollte Lochbrunner das Silo nicht – zu mühevoll war der Bau, zu groß die Ehrfurcht vor dem grauen Zylinder, der obgleich seines schäbig anmutenden Erscheinungsbildes doch zum Ensemble des Hofes gehörte.



Sohn Albert entpuppte sich als Siloflüsterer, spürte sich in das Betongebilde hinein und verschloss sich nicht der Vision, die sich ihm eines Tages offenbarte: Der graue Zylinder sollte mit Musik gefüllt werden. Wie einst Getreidekorn für Getreidekorn eingelagert wurde, so sollte fortan Ton für Ton die Leere der langen Röhre füllen. Anders als bei der Silage, dürfen die Töne herausquellen wie einst der süße Brei aus dem Märchen der Gebrüder Grimm.



Ein befreundeter Schreiner der Familie realisierte den Ausbau zum Klangturm, baute eine Treppe nach oben und verlegte einen Holzboden.



Hier im neu entstandenen Klangturm finden Bio-Landwirt Albert Lochbrunner (rechts) und seine Frau Alice (links) auf den knapp 28 Quadratmetern etwas Ruhe und Entspannung jenseits des landwirtschaftlichen Alltags. © Springer-Restle

Wer vergessen hat, wie es sich anfühlt, sich selbst zu spüren, der sollte auf einen Besuch vorbeikommen. Selbst der introvertierteste, von Blockaden geprägte Zeitgenosse wird irgendwann den Drang verspüren, einen Ton abzusondern. Die Belohnung lässt nicht lange auf sich warten. Sie heißt Resonanz.



Am 12. und 13. Juli öffnet das Silo auch für Besucher seine Tür, allerdings nur für jene, die Lust haben, sich auf ein Klang-Abenteuer einzulassen. Der Instrumentenbauer Horst Sexauer hält mit seinem Röhrenglockenspiel insgesamt vier Workshops ab, in denen die Teilnehmer die Welt der Klänge entdecken können. Das sogenannte „Chakraphon“ basiert auf den sieben Chakren des menschlichen Körpers. Für esoterisch Unbedarfte ein kurzer Exkurs: Nach der tantrisch hinduistischen bzw. buddhistischen Lehre teilt man den menschlichen Körper in sieben Energiezentren ein, die zwischen dem physischen und dem feinstofflichen Körper des Menschen durch Energiekanäle verbunden sind. Jedes Chakra steht auch für bestimmte Lebensthemen.Das Ziel des Chakraphons ist, die Chakren der Zuhörer auszugleichen, sobald sich die Töne berühren. Albert Lochbrunner hat diese Praxis bereits ausprobiert. „Die Töne können einen reinigen“, so der Landwirt.



Eine Reise zu sich selbst mit dem Chakraphon

Die Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf das Klangerlebnis. „Manche verspüren plötzlich großen Durst und verlangen nach Wasser. In dem Fall geht es um das Verlangen nach innerer Reinigung“, so Lochbrunner. Andere beginnen plötzlich zu weinen. Doch es gibt immer wieder auch Skeptiker, die sich innerlich nicht auf das Konzept einlassen können. „Das sind oft Männer mit großem Brustpanzer“, kommentiert Lochbrunner das Verhalten seiner Geschlechtsgenossen. Vor Kurzem hatte Lochbrunner eine interessante Begegnung: Eine betagte Opernsängerin aus Karls­ruhe hatte einen Bericht über den Klangturm im Fernsehen gesehen und stattete den Lochbrunners einen Spontanbesuch ab. Sie wollte unbedingt in den Klangturm und sagte, sie habe schon auf großen Bühnen gesungen, unter anderem auch in Sydney. Aber so etwas wie hier in Derndorf habe sie noch nicht erlebt. Sie war tief berührt von der Resonanz des ehemaligen Silos.

Klang-Workshop

Beim Klang-Workshop von Horst Sexauer gibt es zunächst eine kurze, theoretische Einführung. Der oberton- und untertonreiche Klang und das Zusammenklingen der einzelnen Töne schaffen einen einhüllenden Klangraum und es werden Impulse für die Aktivierung der Wieder- bzw. Rückerinnerung auf das wirkliche, innere Sein gesetzt. Die Basis der Musikinstrumente, die auf C 128 Hz gestimmt sind, sind die musikalischen Impulse von Rudolf Steiner.



Das darauffolgende Klang-Buffet bietet den Teilnehmern Raum für tiefe Entspannung und Resonanz. „Wie tief das geht, liegt bei den Menschen selbst“, sagt Sexauer auf Rückfrage unserer Redaktion. Danach soll noch Zeit für einen Erfahrungsaustausch sein. Für die Klangreise am 12. und 13. Juli gibt es jeweils zwei Zeitfenster: 16 - 18 Uhr sowie 19 - 21 Uhr. Interessierte können sich per Mail an Albert Lochbrunner wenden unter besthans@posteo.de.