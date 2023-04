Von Kanada nach Mindelheim: Wie es Künstlerin Annie Gendreau in unsere Breitengrade verschlug

Von: Regine Glöckner

Annie Gendreau bereichert die Kunstszene im Unterallgäu. © Glöckner

Unterallgäu - Die Monate April und Mai warten in Sachen „Kunst im Salon“ und zuvor bei „Art-in-the-Box- mit einer ganz besonderen internationalen Überraschung auf: Die inzwischen in Memmingen ansässige Franco-Kanadierin Annie Gendreau wird abstrakte Arbeiten ausstellen.

Von ganz besonderem Interesse dürften dabei ihre außergewöhnlichen „Ziffern“-Bilder in der „Box“ und dann im Salon folgend vor allem die „Mauergemälde“ sein; mit Acryl auf Leinwand gemalte, ästhetisch eindrückliche Impressionen aus ihrem aktuellen Wohnsitz, der Maustadt. Über den Weg, der die Künstlerin zum Malen brachte und nun in die Frundsbergstadt führt, sprach der Wochen KURIER mit der Künstlerin.



Sie stammen aus Kanada, wie kamen Sie nach Europa?

Gendreau: Ich wurde 1975 in Quebec geboren und ich glaube, mir war sehr früh klar, Künstlerin werden zu wollen; denn ich zeichnete und malte schon seit meiner Kindheit und als Jugendliche unentwegt. Und als es Zeit war einen beruflichen Weg einzuschlagen, suchte ich natürlich etwas in Richtung Kreativität. Und ich startete als Virtual Artist in der Fashion-Branche. Zugleich träumte ich davon in Europa zu leben und so ging ich 2005 nach Amsterdam. Hier blieb ich vier Jahre, arbeitete weiter als künstlerische Gestalterin im Modesegment und baute meine malerischen Fähigkeiten durch Studien aus.



Das war aber noch nicht der direkte Weg nach Deutschland?

Gendreau: Nein, ich ging erst noch für ein paar Monate in die USA und besuchte in Florida am Kunstmuseum von Boca Raton Kunst – und Fotografie-Klassen, begann viel mehr zu malen und meine Bilder zu veräußern. Dann ging es weiter nach Paris.



Paris, in die Stadt der Kunst und der Haute Couture?

Gendreau: Ja, ich arbeitete im Bereich „visuelle Präsentation“. Ladenausstattung und Geschäftsräume waren da immer wie eine leere Leinwand für mich. Ich hatte eine wundervoll kreative Zeit, jeden Tag einen neuen Erzählstoff, eben wie echte Malerei. Und ich konnte viel Erfahrungen sammeln, etwa was Details ausmachen, wie Harmonie entsteht und Farben wirken. So vergingen ein paar Jahre.



Und dann ging es nach München?

Gendreau: Ja, ich konnte da beruflich aufsteigen in der Luxus-Modebranche. Aber auch verbunden mit all der Reisetätigkeit und großer Verantwortung, die mir bald kaum mehr Raum und Zeit für meine Malerei ließ. Und ich begann meine Pinsel zu vermissen.



Ein Wendepunkt?

Ja, denn ich beschloss vor allem als Künstlerin zu leben. Das war im Sommer 2021, mitten in der Pandemie, und wir zogen nach Memmingen, wo wir schon viele Freunde hatten und die Familie meines Partners lebt. Hier bin ich glücklich, als Künstlerin leben zu können und ab und an als Freiberuflerin und Beraterin in Sachen Visual Arts, was mir auch in meiner künstlerischen Laufbahn sehr hilft.



Und nun zum Salon; wie kam es jetzt zu der Ausstellung?

Kurz nachdem ich Mitte 2021 in Memmingen angekommen war, besuchte ich in Bad Grönenbach eine Ausstellung. Da traf ich auf Tanja Braun, der ich mich vorstellte und die mich so herzlich einlud, doch an der Ausstellung in der Erk­heimer Ziegelei 2022 teilzunehmen. Es war dann so überwältigend da, all die Künstler und Liebhaber und obwohl ich nichts erwartete, lief es auch für mich ganz gut. Und ich begann daraufhin verstärkt Kunstvereinigungen zu besuchen, andere Kunstschaffende zu treffen, mich auszutauschen und einzubringen. Das ist so wichtig für uns alle, die wir künstlerisch tätig sind. Und so beteiligte ich mich auch an der Aktion „Kunst im Geschäft“ in Memmingen, schloss mich dem Kunstverein Mindelheim und auch dem in Bad Wörishofen an.



Welche Bedeutung haben diese Ausstellungen nun für Sie, vor allem im „Salon“?

Oh, es wird meine erste Einzel-Ausstellung sein. Ein ganz besonderer Schritt. Ich kann meine „Wall‘s Stories“ präsentieren, Bilder, die von Memminger Stadt-Mauer-Eindrücken inspiriert sind und einige expressive weitere Werke, ähnlich denen, die auch im März im Forum zu sehen waren. Mir ist bewusst, wie wichtig es ist, sich über das künstlerische Schaffen auszutauschen, sich gegenseitig Mut zu machen und Erfahrungen zu teilen. Und miteinander in Kontakt zu kommen. Auf all dies freue ich mich sehr.