Vor dem Bezirksligastart: Türkheim „Celtics“ feiern gelungene Generalprobe

Von: Marco Tobisch

Der ESV Türkheim startet am kommenden Wochenende in die neue Bezirksligasaison. Die letzten Testspiele sahen schon ganz gut aus. © ESV Türkheim

Türkheim – Mit einem 9:0 gegen die 1b aus Fürstenfeldbruck hat der ESV Türkheim seine Vorbereitung auf die am kommenden Wochenende beginnende Bezirksligasaison abgeschlossen. Bereits am Freitag hatte man die von Trainer Michael Fischer eingeforderte Leistungssteigerung gegen Bad Wörishofen (6:7 nach Penaltyschießen) gezeigt.

Nachdem Türkheims Schlussmann Johannes Schöner die erste Brucker Chance pariert hatte, ging´s am Sonntag nur noch in eine Richtung: Moritz Hanslbauer traf zum 1:0 (6.), gerade mal 76 Sekunden später erhöhte Jonas Müller und schließlich sorgte Maxi Döring für ein standesgemäßes 3:0 zur Pause. Im zweiten Abschnitt drehten die „Celtics“ (mehr dazu hier) so richtig auf: Mit einem 5:0-Drittel überrollten die Türkheimer ihren Gegner förmlich und zeigten immer wieder ein ansprechendes Kombinationsspiel. Erfreulich auch: Die Unterzahl (teilweise sogar bei zwei Mann auf der Strafbank) hielt stand, sodass Markus Kerber mit dem 9:0 im letzten Drittel den Schlusspunkt setzte.

Nachdem man auch gegen Bad Wörishofen schon eine gute Leistung gezeigt hatte, war das Türkheimer Trainerteam mit dem letzten Testwochenende zufrieden. Co-Trainer Felix Furtner erklärte nach der Partie: „Ein Sieg im letzten Vorbereitungsspiel ist für die Moral des Teams natürlich super. Die Jungs waren drei Drittel bei der Sache und haben das umgesetzt, was wir von ihnen sehen wollten und mit ihnen besprochen haben“, so Furtner, der speziell in einem Bereich aber noch Verbesserungspotenzial sieht: „Durchaus cleverer sollten wir nur mit dem Körperspiel gegenüber dem Gegner sein. Viele Strafzeiten kosten uns unnötig Kraft und werden in der Liga konsequent bestraft. Trotzdem gehen wir gestärkt mit dem Sieg im Rücken in die kommende Woche und konzentrieren uns auf Buchloe.“ Anpfiff in Buchloe ist am Sonntag, 23. Oktober, um 16.45 Uhr.



Die Tore am letzten Testwochenende für Türkheim erzielten: Kerber (4), Müller (2), Guggemos (2), Wexel M., Fichtl, Scheitle, Hofmann, Hanslbauer, Döring und Sams.

Gegner des ESV Türkheim 22/23 (in Klammern Heimspieltermine): EA Schongau 1b (30.10.), EV Ravensburg (13.11.), EV Lindau Islanders 1b (20.11.), SG Maustadt/Memmingen 1b (25.11.), EC Senden (4.12.), ESV Buchloe 1b (11.12.), EV Bad Wörishofen (26.12.), ESC Kempten 1b (8.1.), SG ESV Bad Bayersoien/EC Peiting 1b (5.2.)