Bodenständige Frömmigkeit

Vorbild in Heimatliebe: Mindelheim gedenkt verstorbener Ehrenbürgerin Olli Hirle

Von: Klaus D. Treude

Zahlreiche Ehrengäste, Freunde und Weggefährten von Olli Hirle konnte Mindelheims Erster Bürgermeister Dr. Stephan Winter zur Andacht und Gedenkstunde zu Ehren der verstorbenen Ehrenbürgerin im Forum begrüßen. © Treude

Mindelheim – Am Dreikönigstag 2021 starb Ottilie „Olli“ ­Hirle – ­eine Frau, die wie kaum eine andere für ihre Heimatstadt Mindelheim steht. Sie wurde 91 Jahre alt. Coronabedingt musste eine offizielle Gedenkfeier für die hochgeachtete, äußerst beliebte und mit vielen hohen Auszeichnungen – darunter dem Bundesverdienstkreuz am Bande – dekorierten Ehrenbürgerin mehrfach verschoben werden. Am vergangenen Freitagabend wurde das mit einer von Kaplan Simon Fleischmann eingeleiteten Andacht und von der Renaissancemusik Mindelheim musikalisch würdig umrahmten Gedenkstunde im Forum nachgeholt und der Verstorbenen damit noch einmal für ihren unermüdlichen Einsatz für die Stadt gedankt.

Zahlreiche Ehrengäste, Freunde und Weggefährten von ­Olli Hirle nahmen teil. Dr. Stephan Winter und Roland Ahne – Erster und Zweiter Bürgermeister – überreichten im Rahmen der Feier der Familie der Verstorbenen das Kondolenzbuch, aus dessen vielen Eintragungen die hohe Wertschätzung der Verstorbenen hervorgeht. Man wolle den Abend so begehen, so der Bürgermeister, wie es Olli Hirle immer am Herzen lag: „Bei‘nand sein, miteinander schwätza.“ Trotz aller Trauer um den großen Verlust dürfe man froh sein, „dass Mindelheim so lange Zeit auf einen Menschen vertrauen durfte, der wie kaum ein anderer mit unserer Stadt, der katholischen Pfarrei St. Stephan, dem Frundsberg Festring und dem Frundsbergfest im Besonderen verbunden war.“

Mit den Worten „Olli Hirle war ein Mensch, der unsere Heimat, die Stadt Mindelheim im umfassenden Sinn am Herzen lag“ leitete Ahne das Gedenken der Stadt ein. Er erinnerte daran, wie die Verstorbene „unermüdlich, zu jeder Tages- Nachtzeit“ Besuchern aus Nah und Fern die Schönheiten Mindelheims nahebrachte und dabei aus ihrem reichen Erfahrungsschatz schöpfte. Es habe gar Fan-Gruppen gegeben, die nur wegen ihrer begeisternden Art nach Mindelheim gekommen seien, „auch wenn sie des Schwäbischen nicht mächtig waren.“ Besonders groß sei der Andrang gewesen, wenn sie zur Weihnachtszeit „ihre“ Jesuiten-Krippe habe zeigen können. Ausstellungen in den Mindelheimer Museen habe sie wunderbar mit Geschichten von früher verbunden. Olli Hirle habe sich „große Verdienste um die Heimatpflege der Stadt erworben und Herausragendes für unsere Stadt geleistet“.

Mit Leib und Seele

Jeder Mindelheimer, so Frundsberg Festring-Vorsitzender Norbert Sliwockyi, habe wohl irgendwann einmal mit Olli Hirle zu tun gehabt. Über 40 Jahre sei sie Mitglied im Verein gewesen, aber schon von Kindesbeinen an habe sie bei dem großen Fest, das sie mit Leib und Seele gelebt und geliebt habe, in verschiedenen Paraderollen mitgewirkt und sich in vielerlei Hinsicht – etwa als Näherin von hunderten Kostümen und Gewändern – um das Frundsbergfest verdient gemacht. Sliwockyi ging auch auf ihr Lebenswerk als Autorin, Chronistin und auf die eine oder andere Anekdote ein, die sich um sie ranken: „Olli Hirle war ein ganz besonderer Mensch, vor allem ihre ‚Gschichtle‘ werden uns fehlen.“



Dr. Stephan Winter (r.) und Roland Ahne (l.) – Erster und Zweiter Bürgermeister – überreichten Hannes Hirle stellvertretend für die Familie der Verstorbenen das Kondolenzbuch, aus dessen vielen Eintragungen die hohe Wertschätzung der Verstorbenen hervorgeht. © Treude

„Olli Hirle“, so Museumsleiter Markus Fischer, der den von Kulturamtsleiter Christian Schedler verfassten Nachruf auf die Verstorbene vortrug, „war zutiefst von der Liebe zu ihrer Heimatstadt durchdrungen, war Mindelheimerin durch und durch.“ Aus der wunderschönen Stadt mit ihren Menschen und Bauwerken habe sie viel Lebenskraft gezogen und sei immer für die Belange ihrer Stadt eingetreten. Zeitlebens sei sie eine geradlinige, starke Frau gewesen, die sich nie verbiegen ließ.

Bodenständige Frömmigkeit

Für alles Schöne habe sie einen klaren Blick gehabt. Sie legte tatkräftig selbst Hand an, etwa indem sie aus der Ignatiuskapelle mit viel Mühe eine vorzeigbare Kunstkammer mit den Schätzen der Pfarrei machte. Nie habe sie Kunstgeschichte vermitteln, sondern stets die Menschen begeistern wollen. Immer habe sie mit den „Augen ihres Herzens“ gesehen. Ihrer Begeisterung entsprangen auch 24 Hefte zur Mindelheimer Geschichte. Mit ihrer Familie trug sie große Kunstausstellungen in der Jesuitenkirche zusammen, die Liebe zu Mindelheim sei auch bei ihren Stadtführungen zu verspüren gewesen. Und gerade beim Abhören der CD zur Jesuitenkirche mit ihrer wunderbaren Krippe, der ältesten Schwabens und „Mutter aller späteren schwäbischen Krippen“, klinge Hirles Begeisterung deutlich heraus. Die Krippe stehe auch für ihre bodenständige Frömmigkeit. Wie bei vielen anderen Gelegenheiten brachten sich ihr Mann Martin und die ganze Familie in die Präsentation dieser prachtvollen Krippe ein.



Mit den von Roland Ahne, Norbert Sliwockyj und Markus Fischer vorgetragenen Fürbitten und einer von der Renaissancemusik untermalten Bildpräsentation zu Olli Hirle ging die Veranstaltung zu Ende. Es folgte ein Beisammensein ganz im Sinne der Verstorbenen: Zusammenhalten – gerade in schwierigen Zeiten.