Vorerst kein Batterie-Hybrid-Zug zwischen Türkheim und Bad Wörishofen

Von: Melanie Springer-Restle

Zwischen Bad Wörishofen und Türkheim wird nach Auskunft der Bayerischen Eisenbahngesellschaft vorerst keinen Batterie-Hybrid-Zug geben. © Springer-Restle

Unterallgäu – Umweltfreundliche Antriebsformen sind auch im Bahnverkehr auf dem Vormarsch. Deshalb erkundigte sich MdL Franz Josef Pschierer bei der Bayersichen Eisenbahngesellschaft, wie es um den Einsatz eines Batterie-Hybrid-Zuges zwischen Türkheim und Bad Wörishofen stehe. Und er bekam eine Antwort.

Anfang März ging Pschierers Schreiben bei der Bayerische Eisenbahngesellschaft ein. Der Staatsminister a.D. verwies auf die Elektrifizierung der Strecke von München nach Lindau und nannte sie einen Meilenstein zur Verbesserung des Schienenverkehrs. Auch die zuführenden Strecken sollten, so Pschierer, elektrifiziert oder Züge mit umweltfreundlichen Antriebsformen verwendet werden. Pschierer bat konkret um eine Einschätzung der Möglichkeit für den Einsatz eines Batterie-Hybrid-Zuges auf der Strecke Türkheim – Bad Wörishofen.



In ihrem Antwortschreiben verwies die Eisenbahngesellschaft zunächst auf das Jahr 2040. Bis dahin möchte die bayerische Staatsregierung auf lokal emissionsfreie Antriebsformen im öffentlichen Personennahverkehr umgestellt haben. „Dabei sollen schrittweise über die anstehenden Neuausschreibungen die Dieselzüge im bayerischen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) durch lokal emissionsfreie Züge ersetzt werden“, hieß es in dem Schreiben. Die Eisenbahngesellschaft verwies ferner auf den aktuellen Verkehrsvertrag des „Dieselnetzes Allgäu“, demzufolge die besagte Strecke noch bis Ende 2029 laufe. Eine Umstellung während dieses Vertrages würde, so die Eisenbahngesellschaft, einen erheblichen finanziellen und planerischen Aufwand nach sich ziehen. Außerdem benötige allein die Ausschreibung sowie der Bau der Fahrzeuge einen Vorlauf von einigen Jahren. Mit dem letzten Satz zog die Eisenbahngesellschaft Pschierer den Öko-Zahn dann endgültig: „Zudem wäre eine Durchbindung von Bad Wörishofen nach Augsburg via Türkheim bei einem BEMU-Fahrzeug aufgrund der bisher geringen Reichweite und zu kurzen Ladezeit im Akku-Betrieb nicht mehr möglich, was aus Fahrgastsicht nicht wünschenswert wäre.