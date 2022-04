Waaghaus-Sanierung neigt sich dem Ende zu: Kosten- und Zeitplan weitgehend eingehalten

Von: Oliver Sommer

Vor knapp zwei Jahren wurde der Bauzeitenplan für den Umbau vorgestellt. Jetzt ist der Waaghaus-Umbau fast fertig. © Sommer

Türkheim – Die VHS Türkheim wird, so nichts Entscheidendes passiert, am 1. September mit in den Räumen des Waaghauses loslegen. Das sagte Bürgermeister Christian Kähler jüngst im Gemeinderat, wo über die Planungen der Außenanlagen diskutiert wurde. Die Kosten dafür werden aller Voraussicht nach eine Punktlandung.

In der nächsten Marktratssitzung wird es ernst, was die Ausgestaltung der Außenanlagen am Waaghaus angeht. Doch vor den Preis haben die Behörden und Ämter bekanntlich den Fleiß gesetzt, denn, um in den Genuss einer Förderung durch die Regierung von Schwaben zu kommen, bedarf es nicht nur eines Antrags, sondern zuallererst einer Summe. Die liegt nun vor: gut 166.000 Euro soll die Herstellung kosten, dazu kommen rund 31.000 Euro „Materialeinsatzes“, insbesondere die archäologische Begutachtung, wie Bürgermeister Kähler erklärte. Ursprünglich sei man von einer Viertelmillion Euro ausgegangen, habe aber die Kosten reduzieren können und nun eine „Fast-Punktlandung“ hinbekommen. Positiver Nebeneffekt: Es werde weniger Boden versiegelt, so Kähler. Mit der nun errechneten Summe, dem Vorentwurf bzw. der groben Vorabplanung, dazu wurden mehrere GALA-Baufirmen ins Boot geholt, könne man nun einen Förderantrag bei der Regierung stellen. Erst wenn dieser vorliegt, das könne nochmals ein paar Tage dauern, so Kähler, kann das Planungsbüro mit der Ausschreibung beauftragt werden.

Außenanlagen haben noch Zeit

Die Summe, die rund 160.000 Euro für die Arbeiten hatte der Gemeinderat in einer früheren Sitzung festgelegt. Kähler sagte, dass mit den Arbeiten an den Außenanlagen wohl im Sommer begonnen werde. So müsste heute, also am Abend der Sitzung auch noch nicht diskutiert werden, wie die Außenanlagen letztlich gestaltet und welcher Baum wo gepflanzt werden sollte. Das seien Dinge, die dann mit dem Planungsbüro besprochen werden müssten. Punkte, an denen es so nichts auszusetzen gab. Allerdings monierte der Zweite Bürgermeister Franz Haugg, dass allein die Planungskosten fast 30.000 Euro ausmachten und man wohl bei der Gestaltung der Außenanlagen doch bald wieder bei einer Viertelmillion Euro sei, in Summe die Arbeiten am Waaghaus dann wohl bald auf 2,7 Millionen Euro klettern dürften. Insbesondere kritisierte Haugg den „Förderwahnsinn“.

60 Prozent der Mittel aus Städtebauförderung

Man sei aber, versuchte Kähler Hauggs Aussagen zu entkräften, auf dem richtigen Weg und über den Fördervertrag würden wiederum bis zu 60 Prozent aus Mitteln der Städtebauförderung fließen. Und man sei immer noch bei den prognostizierten 2,5 Millionen, betonte der Rathauschef. Auch die Dritte Bürgermeisterin merkte an, dass die Außenanlagen sehr teuer seien. „Das schmerzt schon“, so Gudrun Kissinger-Schneider, meinte aber, dass man vielleicht das eine oder andere noch vereinfachen könnte, denn vor allem ging es ihr darum, ein Zeichen zu setzen, dass man das nun angehen werde. Man sei den Weg nun so weit gegangen und müsse ihn jetzt zu Ende gehen, meinte sie. Es bleibe schlicht nichts anderes übrig. Oliver Sommer