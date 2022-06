Wahl am 26. Juni in Türkheim: Bürgermeister Christian Kähler stellt sich Diskussionsrunde

Türkheim – Wie hält es ­Christian Kähler, der (einzige) Kandidat für die am übernächsten Sonntag stattfindenden Bürgermeisterwahlen in Türkheim, mit den Themen Klimaschutz, Verkehr und Mobilität, Wohnen, Ehrenamtskarte, Neubürgerempfang, Kulturfonds und dem aktuell heftig diskutierten Top-Thema Tiny House-Siedlung in den Wertachauen? In diese Themenkreise hatte Moderatorin Simone Neblich-Spang die Diskussionsrunde mit dem amtierenden Bürgermeister unterteilt, zu der Die Grünen Wertachtal mit ihrer Ortssprecherin, Gemeinderätin und Dritter Bürgermeisterin der Marktgemeinde, Gudrun Kissinger-Schneider, am Sonntagvormittag ins „Paparazzi“ eingeladen hatten.

Trotz herrlichem Sommerwetter waren etwa 25 Interessierte der Einladung gefolgt – sicher ein Beweis dafür, dass den Bürgern das Geschehen im Ort nicht gleichgültig ist und man getrost davon ausgehen kann, dass auch in den nächsten sechs Jahren Christian Kähler im Türkheimer Rathaus Regie führt. Dass er das in den vergangenen sechs Jahren trotz des gewaltigen auf ihn wartenden Aufgabenpakets und vieler „Baustellen“ gut gemacht hat, das war an diesem Morgen mehrfach zu hören. Über Kissinger-Schneiders Gratulation zur zweiten Amtsperiode freute sich Kähler, wies aber schmunzelnd daraufhin, dass er zunächst die Wahl gewinnen müsse. Auch wenn die Auswahl nicht wirklich groß sei, bat er die Türkheimer, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ihm selbst sei sehr daran gelegen, auch weiterhin schwierige Themen gemeinsam im Dialog anzugehen: „Ich werde mich auf jeden Fall weitere sechs Jahre reinhängen!“



Klimaschutz, erneuerbare Energien

Sie könne sich derzeit kaum etwas Zwingenderes als den Klimaschutz vorstellen, leitete Neblich-Spang zum ersten Thema hin. Sie erwarte sich „mehr Dampf“ bei der Aufstellung von Windrädern und Installation von PV-Anlagen insbesondere auf öffentlichen Gebäuden wie dem Bau- oder Wertstoffhof. Das mit den PV-Anlagen sei grundsätzlich machbar, entgegnete Kähler, es gebe ja auch bereits einige Beispiele (Feuerwehrhaus, Schulen) dafür. Kähler: „Wo wir’s machen können, sollten wir’s tun!“



Wie der Nutzung der Sonnenenergie steht der Bürgermeister auch der Energiegewinnung durch Windkraft aufgeschlossen gegenüber. Die Höhe zwischen Türkheim und Tussenhausen komme gemäß dem Bayerischen Windatlas als Standort für Windkraftanlagen in Frage. Auch bei diesem Thema komme es darauf an, die Bürger mitzunehmen. Er könne sich die Errichtung und den Betrieb solcher Anlagen durchaus in Bürgerhand (Bürgerwindkraftanlagen) vorstellen. Kissinger-Schneider, die sich mit Kähler weitgehend einig sieht, regte erneut die Installation eines Klimaschutzmanagers in der Verwaltung an, da die gewaltigen Aufgaben in diesem Bereich „nicht nebenher“ zu leisten seien. Kähler sieht das auch so. Man werde diesen Punkt – wie die Nutzung erneuerbarer Energien insgesamt – bei der geplanten Gemeinderatsklausur im Herbst in Wilpoltsried besprechen. Ein Klimaschutzmanager könne vielleicht für die gesamte VG arbeiten.



Die Zeit für die Energiegewinnung aus Windkraft sei nie so gut gewesen wie heute, meinte eine Bürgerin. Dem pflichtete Kähler bei. Man solle sich auf Wind- und Sonnenenergie konzentrieren. Generell appelliere er an den Gemeinderat, intensiv und kreativ an dem Thema zu arbeiten. Gemeinderat Peter Ostler (Wählervereinigung Türkheim) appellierte an „jeden einzelnen von uns“, bewusst mit Energie umzugehen und diese nicht zu verschwenden. Beschlossene Projekte müssten auch umgesetzt werden.

Verkehrssituation

Zunehmend sorgen auf den Türkheimer Straßen und Radwegen abgestellte Fahrzeuge für Ärger, gefährden sie doch letztendlich die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Der Gemeinderat hatte daher beschlossen, den ruhenden Verkehr überwachen zu lassen (der Wochen KURIER berichtete). Wegen einer Verzögerung, so Kähler, habe dieser Beschluss noch nicht umgesetzt werden können. Man sei aber dran und schon bald soll der ruhende Verkehr im Rahmen der verfügbaren Stunden an unterschiedlichen Punkten überwacht werden.



Zur Ausweisung weiterer Tempo-30-Straßen und Fahrradstraßen in Nord-Süd/Ost-West-Richtung im Ort erklärte der Bürgermeister, das zum Thema im Gemeinderat zu machen. Die Vorschläge des Mobilitätsteams sollen dabei einbezogen werden. Konkret auf eine Tempobeschränkung in der kompletten Irsinger Straße angesprochen, erklärte Kähler, dass diese eine Verbindungsstraße und eine Nord-Süd-Achse sei und daher eine durchgehende Tempobeschränkung nur schwer zu realisieren. Durch bauliche Maßnahmen könne man aber die Verkehrsgeschwindigkeit durchaus drosseln. Generell gefallen dem Bürgermeister die unterschiedlichen Tempo-Regelungen im Ort nicht. Kähler: „Die Menschen fragen sich doch, was gilt wo?“ Da sieht er generell Handlungsbedarf und ein Bürger sieht diesen Handlungsbedarf „ganz oben“. Er forderte eine bundesweite Lösung.



Auch mit der Einrichtung einer Tempo-30-Zone sind nicht alle Probleme gelöst. Diese Zonen ziehen zwangsläufig eine Rechts-vor-Links-Regelung nach, was wiederum unfallträchtig sein kann, wenn die Straßen – wie in der Hochstraße beobachtet – schlecht einsehbar sind.



Zu weiteren Planungen am Türk­heimer Bahnhof nach Fertigstellung der Buswendeanlage führte Kähler aus, dass man diese – allerdings ohne konkreten Zeitplan – auf dem Schirm habe.

Wohnungslage

Zwar werde in Türkheim viel gebaut für junge Familien, war zu hören, nicht jedoch für ältere Menschen, die nach Auszug der Kinder ihr Haus verkaufen und sich – allerdings am Ort – verkleinern wollten. Da gäbe es keine Alternative. Es fehlen Mehrfamilien- bzw. Mehrgenerationenhäuser. Vielleicht könnte die Gemeinde innerörtliche Baulücken erwerben und leerstehende Gebäude aufkaufen, war zu hören, um dort solche Gebäude zu errichten bzw. errichten zu lassen. Das sieht Kähler als schwierig an, da die Besitzer kaum verkaufen wollen, was allein aus finanziellen Gründen verständlich sei. Die Gemeinde, so der Bürgermeister, könne es übrigens nicht leisten, selbst als Bauträger zu fungieren. Das aber könnte laut Kähler durchaus ein Fall etwa für die Wohnungsgenossenschaft sein. Im Übrigen entstünden gerade am Tiroler Weg über 20 Einheiten im betreuten Wohnen, 50 bis 60 Quadratmeter groß und einschließlich Tagespflegeeinrichtung. Zur Frage nach dem Sachstand im innerörtlichen Entwicklungskonzept erklärte Kähler, dass möglicherweise ein von der Regierung von Schwaben gefördertes „Fassadenprogramm“ kommen werde.



Bevor sich die Runde mit dem Lokal-Brennpunkt Tiny Houses befasste, lenkte Kissinger-Schneider das Interesse auf einige andere „grüne“ Anliegen. In Sachen „Türkheimer Ehrenamtskarte“ verwies Kähler auf die bestehende „Bayerische Ehrenamtskarte“. Einen Türkheimer Kulturfond fände er gut, indes, die Mittel seien knapp. Auch einem „Neubürgerempfang“ stehe er positiv gegenüber, nähme selbstverständlich gern daran teil und würde die Organisation unterstützen. Diese sollte allerdings bei den Vereinen liegen.



Tiny House Siedlung: Versachlichung gefragt

An der vom Türkheimer Unternehmer Emil Mayer in den Wertachauen geplanten Tiny-House-Siedlung entbrannte auch in der Fragestunde mit dem Bürgermeister(-Kandidaten) die Diskussion, bei der allerdings deutlich das Streben nach Versachlichung spürbar war. Zwar sind die Vorbehalte und Sorgen der Bürger, insbesondere der Anwohner, nach wie vor vorhanden und auch die anwesenden Vertreter der Bürgerinitiative „Erhaltung der Wertachidylle“ (BI) äußerten ihre weiterhin bestehenden Bedenken. Eigentlich wollte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30. Juni über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das in Frage kommende Gebiet beschließen. Dieser Aufstellungsbeschluss stehe aber, so Christian Kähler, aktuell nicht mehr zur Debatte. Er habe ihn verschoben. Es scheine, als gebe es zu diesem Thema „ein großes Kommunikationsproblem“. Man wolle „noch mal von vorn beginnen“, sich viel Zeit für Gespräche mit den Betroffenen – insbesondere den Bürgern und der BI – nehmen und zudem prüfen, wie die Renaturierung des Langweidbachs einbezogen werden könne. Diese Maßnahme habe Vorrang. Mayer müsse zudem ein klares Konzept seines Vorhabens präsentieren. Kähler: „Wir wollen wissen, wie so etwas aussehen kann.“ Ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan sei übrigens grundsätzlich der erste Schritt in einem langen Verfahren, an dessen Ende nicht zwingend eine Baumaßnahme stehen müsse.



Das vorgesehene Gelände hatte der Markt Türkheim vor vielen Jahren erworben, um es als Bauland und als Puffer bei einem Wertach-Hochwasser zu nutzen. Davon verspricht sich Peter Ostler allerdings nicht viel: „Wenn das passiert, saufen wir hier alle ab!“

Klaus D. Treude