Blasonierung: Wappen fachgerecht beschreiben

Wappensammler will Ettringens Wappen für Sammlung

Von: Melanie Springer-Restle

Der blaue Wellenbalken, der den schräg gekreuzten, roten Abtstab und das schwarze Grabscheit überdeckt, steht symbolisch für die Wertach, die durch Ettringen fließt. © Sturm

Ettringen – Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung war auch das Ettringer Wappen ein Thema, zu dem die Räte zur Abstimmung aufgerufen waren. Ein Wappensammler bat bei Ettringens Erstem Bürgermeister Robert Sturm um die Genehmigung zur Abbildung des Ettringer Wappens.

Die Verwendung von Wappen ist in Bayern eine heikle Sache. Nicht umsonst gibt es dafür eine klare Regelung, die sogar in der Bayerischen Verfassung festgehalten wurde (siehe Infokasten rechts). Für die Anfrage des Wappensammlers, der auch an Ettringes Wappen interessiert war, ist insbesondere Artikel 4, Absatz 3 aus der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat relevant. Darin heißt es: „Von Dritten dürfen Wappen und Fahnen der Gemeinde nur mit deren Genehmigung verwendet werden.“ Auf gut deutsch bedeutet das, dass sich nicht jeder beliebig das Wappen seiner Gemeinde auf ein T-Shirt drucken lassen und zur Schau tragen darf.



In Ettringen jedoch habe die Gemeinde ihren Vereinen das explizite Einverständnis zur Verwendung des gemeindlichen Wappens erteilt, da die Vereine als Repräsentanten der Gemeinde fungieren, erläutert Robert Sturm. Alle anderen Gruppierungen müssen die Gemeinde um eine Genehmigung bitten, sofern sie das Wappen nutzen möchten. Das hat der besagte Wappensammler getan und Sturm äußert sich gegenüber seinen Räten wie folgt: „Wenn jetzt ein Einzelner unser Wappen in eine Sammlung aufnehmen will, kann man dem meines Erachtens zustimmen, weil es sich nicht um eine kommerzielle Nutzung, sondern Sammlung für Liebhaber von Wappen aller Art handelt.“ Das sahen die Räte auch so und stimmten der Beschlussvorlage, hier eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, zu.



Sturm nutzte die Anfrage für einen kleinen Exkurs in die Heraldik (Wappenkunde). „Unser Wappen kann sich sehen lassen“, sagte er stolz und verwies auf den Archivdirektor Dr. Stadtler, der seinerzeit anhand geschichtlicher Erhebungen den Wappen-Vorschlag unterbreitete. Für die grafische Ausarbeitung des Vorschlags war der renommierte Künstler Rudolf ­Mussgnung aus Nördlingen zuständig, der schließlich den Entwurf zum Ettringer Wappen fertigte. Ettringens damaliger Bürgermeister Alois Hartmann hatte seinerzeit angeregt, ein eigenes Wappen erstellen zu lassen. Den damaligen Räten beliebte Mussgnungs Skizze und sie gaben im Februar 1967 grünes Licht für die weitere Ausarbeitung.



Blasonierung: Wappen fachgerecht beschreiben

Die fachgerechte Beschreibung eines Wappens nennt man Blasonierung. Für Ettringens Wappen lautet selbige: „In Silber schräg gekreuzt ein wachsender, roter Abtstab und ein wachsendes, schwarzes Grabscheit, unten überdeckt mit einem blauen Wellenbalken.“



Das Grabscheit ist, so Sturm, dem Wappen der Augsburger Patrizierfamilie von Ostheim entnommen, die von 1386 bis 1490 als Grundherren im Ort nachweisbar sind. Der Abtstab hingegen weist auf die Kirchenpatrone St. Martin und St. Ottilia hin. Die Pfarrkirche ist den Heiligen Martin und Nikolaus geweiht, die Gruftkapelle der heiligen Ottilia, die oft mit einem Äbtissinnenstab dargestellt wird. Der Wellenbalken symbolisiert – wie könnte es bei der Wertach-Gemeinde anders sein – die durch den Ort fließende Wertach. Das Wappen ziert nun nicht nur Ettringens Flagge, sondern den Briefkopf des Bürgermeisters, sämtliche Urkunden und andere repräsentative Gegenstände.