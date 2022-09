Benötigt werden laut AWO:

Warmer Winter für ukrainische Flüchtlinge: AWO plant zweiten Hilfstransport

Sie planen im Oktober eine weitere Hilfslieferung für ukrainische Flüchtlinge (v. links): Der Leiter der Einrichtung für ukrainische Flüchtlinge in Rumänien, Nicolae Huzau mit den AWO-Ehrenamtlichen Alexandra Cosmin (rumänischer Ortsverein), Monika und Kurt Peterwinkler (Ortsverein Fridolfing), Klaus und Regina Besch sowie Hildegard Stangl (alle Unterallgäuer Ortsverein) mit einem Dolmetscher. © AWO

Wiedergeltingen – Im Oktober sammelt die die AWO Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen wieder für ukrainische Flüchtlinge. Abgegeben werden können die Sachspenden am Freitag, 30. September, von 16 bis 18 Uhr am Wiedergeltinger Feuerwehrhaus.

Bereits im Juli hatte die AWO vor dem Feuerwehrhaus Sachspenden für die Ukraine gesammelt – so viele, dass die Helfer im August mit rund 4,5 Tonnen Hilfsgütern an die rumänisch-ukrainische Grenze fahren konnten. Nur 35 Kilometer von der Grenze entfernt engagiert sich seit Ausbruch des Krieges der rumänische AWO-Ortsverein in Satmarel auch für ukrainische Flüchtlinge.



Einen Tag nach seiner Ankunft verteilte das AWO-Team einen Teil der mitgebrachten Hilfsgüter persönlich.„Bewegt haben wir vom Leiter der Einrichtung, Nicolae Huzau, Berichte über die zerbombten Häuser gehört sowie von den vielen Verletzten. Bei ihrer Flucht aus der Ukraine mussten die Menschen Not und Ängste auf sich nehmen“, sagt Regina Besch, Vorsitzende der AWO Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen. „Vor allem war es für sie schwer, die wichtigsten Sachen nur in einen kleinen Rucksack oder Koffer zu packen, um ihr Zuhause auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Besonders betroffen machte uns, als wir auf junge ukrainische Frauen trafen, die schwanger über die Grenze flüchteten, in Rumänien ihre Babys bekamen und die Väter sie noch nicht sehen konnten, weil sie wegen des Krieges in der Ukraine bleiben mussten.“



Mit den sinkenden Temperaturen kommen nun neue Sorgen auf. Denn für die Wintermonate haben die Flüchtlinge keine Winterkleidung und auch das Geld, um Lebensmittel zu kaufen, werde knapp, sagt Besch.Die Sorge wegen den Lebensmitteln konnte die AWO ein wenig dämmen, da der AWO Bezirksverband Schwaben eine Spende über 1.500 Euro für den Kauf von Lebensmitteln zur Verfügung stellte.



Auch mit Wintersachen wolle man den Flüchtlingen helfen, so Besch weiter. Deshalb gibt es eine Sammel-Aktion für Frauen und Kinder, um die Hilfsgüter-Spenden im Oktober nochmals an die rumänisch-ukrainische Grenze zu fahren. Die Spenden sollen in Kartons verpackt und außen mit Inhalt beschriftet sein.



Benötigt werden laut AWO:

• Für Kinder und Frauen: Warme Kleidung, Winterjacken, Mützen, Schal, Handschuhe und Winterschuhe.

• Für Babys: Babyschlafsäcke, Windeln, haltbare Babynahrung.

• Hygiene: Flüssigseife, Shampoo, Zahnbürsten, ­Waschpulver, Einlagen.

• Medizinische Artikel: Erste-Hilfe-Kästen, Verbandszeug, Masken und Schnelltests.

• Sonstiges: Decken, Bettwäsche, Isomatten.