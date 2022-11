Acht Prozent versus zehn

2. Warnstreik bei GROB: Mitarbeiter fordern acht Prozent mehr Lohn statt Einmalzahlung

Von: Melanie Springer-Restle

Am vergangenen Dienstag traten Mitarbeiter der Firma GROB den zweiten Warnstreik an. Ihre Forderung: acht Prozent mehr Lohn und die Eingliederung in die Tariftabelle. Die angebotene Einmalzahlung von 3.000 Euro für 30 Monate empfanden viele als Hohn. © Zeller

Mindelheim – Kurz vor zehn Uhr am vergangenen Dienstag liefen circa 1.000 Demonstranten wie in einer Ameisenkette ein und besetzten den Platz vor dem Verwaltungsgebäude der Firma GROB, um den zweiten Warnstreik anzutreten. Die von der Geschäftsleitung angebotene Einmalzahlung empfanden die Mitarbeiter als Hohn. Sie legten für acht Prozent mehr Lohn und regelmäßige, tabellengetreue Anpassungen erneut die Arbeit nieder.

Der Streik begann mit einem Demozug um das südliche Betriebsgelände. Der Wochen KURIER unterhielt sich mit Betriebsrat Gültekin Yesil, der zu Beginn rote IG-Metall-Flaggen an die Mitarbeiter verteilte. Auch er empfand die von der Geschäftsleitung angebotene Einmalzahlung von 3.000 Euro für 30 Monate als Tropfen auf dem heißen Stein. „Uns kommen die Tränen!“, so Yesil. „Wir haben Kollegen, die täglich aus dem Allgäu kommen. Die umgerechnet 100 Euro im Monat reichen nicht mal für die teureren Spritkosten“, argumentiert er. Unter den Demonstranten waren hauptsächlich „Blauleute“, also Mitarbeiter der Produktion. Yesil hätte sich auch seitens der Angestellten mehr Präsenz gewünscht – als Zeichen der Solidarität.



Sein Bruder Mehmet Yesil, Mindelheimer Stadtrat (SPD) und seit 32 Jahren bei GROB, derzeit als Projektleiter, kam diesem Wunsch nach. „Ich sehe das als gesellschaftliche Verpflichtung. Wir gehen für die gesamte Gesellschaft auf die Straße“, so seine Überzeugung.



Heinz Unterweger aus Memmingen, „Blaumann“ bei GROB, musste heuer 2.300 Euro mehr Nebenkosten bezahlen. „Jetzt bin ich aber single. Mir tun die Leute leid, die Familien ernähren müssen“, so der Mitarbeiter. Eines möchte er aber dann doch noch richtigstellen: „Mein Problem ist die Politik, nicht mein Chef!“ Diesen Eindruck vermittelten viele Teilnehmer. Auch Gültekin Yesil verteidigte seinen Arbeitgeber und verwies auf die Maßgaben des Arbeitgeberverbandes, an die sich GROB halte.

Acht Prozent versus zehn

MdB Susanne Ferschl (DIE LINKE) sagte in der darauffolgenden Kundgebung: „Bei zehn Prozent Inflation sind acht Prozent mehr als angemessen.“ Gegenüber dem Wochen KURIER sagte sie: „Nach der vierten Verhandlungsrunde ist das derzeitige Angebot der Arbeitgeber eine Lachnummer!“ Die Politikerin halte den Streik für wichtig, da die Metall-Branche eine Vorbildfunktion für die ganze Gesellschaft haben. „Wenn die Metaller schlecht abschneide, hätte es Verdi auch schwieriger“, so ihre Überzeugung. Den Warnstreik sah sie als wichtigen Erfolg, denn „der Club der Superreichen wird immer größer.“

Auch MdB Susanne Ferschl (rechts unten) sprach sich für eine faire Lohnanpassung aus und nimmt die Botschaft mit nach Berlin. © Springer-Restle

Auch die Bevollmächtigte der IG Metall Geschäftsstelle Allgäu, Jasmin Steinert, fand deutliche Worte. Die Mitarbeiter sollen sich nicht mit der Einmalzahlung von 3.000 Euro abspeisen lassen und dafür einen Knebelvertrag unterschreiben, bei dem sogar das Weihnachtsgeld ausgehebelt werden könne. „Ihr habt dafür gesorgt, dass die da oben Gewinne gemacht haben“, machte die IG-Metallerin den Demonstranten deutlich.



An die Geschäftsleitung appellierte sie indes: „Legt ein sauberes Angebot auf den Tisch. Hier geht es um Wertschätzung!“ Die Arbeitgeber der Metall-Branche machen laut Steinert Milliarden-Gewinne, bei Maschinenbauern herrsche ein All-Time-High und es flössen doppelt so hohe Ausschüttungen wie vor der Krise. „Geld, von dem wir nichts abkriegen. Das ist eine Sauerei!“, ruft Steinert in die Menge und erntet Zustimmung. Wachstum brauche Kaufkraft. Die geforderten acht Prozent seien für die Volkswirtschaft und das gesamte Land.



Freilich könne Tarifpolitik nicht alles geradebiegen. Deshalb sei auch die Politik gefragt, so Steinert. Es sollten beispielsweise auch Übergewinne der Konzerne fossiler Energien abgeschöpft werden und den Verlierern der Krise zugute kommen. Steinert richtete ihren Appell an Susanne Ferschl, die in Berlin ein Zeichen setzen solle. Es folgte ein kollektives Trillern der Teilnehmer nach Berlin.



„Wir gehen für unsere Forderungen vors Werkstor und werden hier bleiben, bis es zu einem guten Abschluss kommt“, so Steinert. Wenn Grob am Donnerstag bei den Verhandlungen nicht auf die Forderungen eingeht, drohe als nächste Stufe ein 24-Stunden-Streik.