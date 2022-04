Was in Bad Wörishofen rund um Ostern geboten ist

Zahlreiche Osterbrunnen zieren die Kneippstadt ab dem 10. April wieder. © wk

Bad Wörishofen – Rundum bunt ist es ab dem zweiten Aprilwochenende in Bad Wörishofen. Dann dreht sich alles um das Thema Ostern. Schon zuvor laufen zwei Osteraktionen beim Kur- und Tourismusbetrieb an.

Ab Sonntag, 10. April, zieren wieder 13 liebevoll von Bürgern geschmückte Brunnen die Kneippstadt. Woher dieser Brauch des Schmückens kommt, wie aufwendig die Vorbereitungszeit ist und auch wie viele Eier und Blumen für die Dekoration benötigt werden, erfahren Gäste am Samstag, 16. April, und Freitag, 22. April, bei einer eineinhalbstündigen Führung. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Steinbrunnen beim Kurhaus. Dort gibt es übrigens für alle Interessierten einen Flyer mit einer Übersicht und Details. So können die Osterbrunnen bis zum 28. April auch ohne Führung besucht werden.

Osterbrunnenfest und Markt am 10. April

Am Sonntag, 10. April, findet außerdem das Osterbrunnenfest statt. Hier werden abwechselnd sieben Brunnen von 14 bis circa 17 Uhr von der Stadtkapelle Bad Wörishofen und dem MV Stockheim bespielt. Außerdem ist ein verkaufsoffener Sonntag an diesem Tag geplant. Im Kurhaus selbst findet zeitgleich der 13. Internationale Ostereiermarkt statt. Von 10 bis 18 Uhr werden hier Kunstwerke zum Thema „Osterfest“ präsentiert – unter anderem Tonarbeiten, Glasbläserei, Aquarellmalerei und gefräste, bemalte oder bestickte Eier.

Auch in der Innenstadt findet man verschiedene Osterplätze. Hier gibt es das ein oder andere „Oster-Ei-light“ zu entdecken, ebenso wie in den Schaufenstern der Geschäfte in der Innenstadt. Dort hat der „Osterhase“ mehrere Ostereier versteckt. Auf den Eiern befindet sich je ein Buchstabe. Richtig zusammengesetzt ergibt dies ein Lösungswort. Über den gesamten Zeitraum (vom 1. bis 24. April) gibt es insgesamt drei verschiedene Runden. Wer alle Eier findet, kann an der Verlosung des Kurbetriebs teilnehmen. Teilnahmekarten für die Osterrunde gibt es bei der Gäste-Information im Kurhaus.

Vom 28. März bis 18. April gibt es außerdem die Möglichkeit, an der Gäste-Information im Kurhaus ein noch unbemaltes Plastik-Ei abzuholen und zu Hause mit allem, was zur Verfügung steht, zu verzieren, bemalen oder bekleben. Das fertige Kunstwerk darf dann wieder an der Gäste-Information im Kurhaus abgegeben werden. Alle eingereichten Ostereier werden im Wintergarten des Kurhauses aufgehängt und können hier bewundert werden. Die Jury – bestehend aus Bürgermeister Stefan Welzel und drei Kindern aus Bad Wörishofen – küren dann die drei beeindruckendsten Ostereier.

wk