Wünsch dir was

Was sich Mindelheims Leseratten von ihrer Bücherei wünschen

Von: Melanie Springer-Restle

Die Mindelheimer Stadtbücherei bietet ein breites Spektrum an Zeitschriften und Magazinen zur Ausleihe an. Auch in puncto Fremdsprachen hat die Leiterin Claudia Rothermel aufgerüstet. © Springer-Restle

Mindelheim – Die Kunden der Stadtbücherei Mindelheim lieben ihre Bücherei schon jetzt. Zumindest darf man das dem Rücklauf der Kundenbefragung entnehmen. Was sie sich für ihre Bücherei nach der anstehenden Generalsanierung wünschen, hat Büchereileiterin Claudia Rothermel für den Wochen KURIER zusammengefasst.

Seit Mitte März wurden insgesamt 150 Fragebögen ausgegeben, auf denen die Büchereikunden Wünsche und Anregungen für den Umbau ihrer Bücherei kundtun konnten. Und das taten sie: Etwa die Hälfte der Bögen kam zurück. „Das ist ein sehr guter Rücklauf“, sagt Claudia Rothermel, für die die Umgestaltung der Bücherei nicht nur spannend, sondern ein absoluter Glücksfall im Leben eines Bibliothekars ist. Etwa 75 Teilnehmer füllten den Fragebogen aus, einige Kunden unterbreiteten ihre Änderungsvorschläge mündlich vor Ort. Eine Kundin wünschte sich beispielsweise eine Pinnwand, auf der Gesuche wie beispielsweise nach Musikern platziert werden können. Eine andere Person gab ihre Anregungen telefonisch durch. Auch das ist möglich. Für Claudia Rothermel ist jedes Feedback wertvoll und sie nimmt weiterhin Vorschläge entgegen.

Über die bisherigen Rückmeldungen freut sie sich sehr, denn die Umfrage ergab klare Tendenzen. „Ich brauche auf jeden Fall mehr Platz für Familien“, so Rothermel. Als sie die Leitung der Bücherei übernahm, hatte sie ohnehin schon etwas umstrukturiert und beispielsweise einen Bereich für Familien geschaffen. Die Kinderbücher aus dem 1. OG kamen nach unten, wo sich auch eine Familienbibliothek für die Eltern befindet mit Ratgeberliteratur, Büchern zu Wanderungen mit Kindern und anderen Familienthemen. Nach dem Umbau soll es auch Spielecken geben und mehr Sitzmöglichkeiten für Eltern. „Man muss den Bereich so gestalten, dass sich die Eltern hier in Ruhe aufhalten können“, so die 52-Jährige, die dem Gebäude mehr Aufenthaltsqualität, auch zum Verweilen, geben möchte. Was sie besonders freut: Während der Nachwuchs zum Unterricht in der Musikschule ist, überbrücken einzelne Eltern die Wartezeit in der Bücherei.

Lesecafé und Lesegarten

Mit Abstand am häufigsten sprachen sich die Kunden für ein Lesecafé und einen Lesegarten aus, gefolgt von einem Kaffeeautomaten, gutem WLAN und einem Kreativbereich, in dem die Kinder selbst aktiv werden können.

Rothermel ist froh, einen erfahrenen Architekten für den Umbau gewonnen zu haben, dem sie beispielsweise nicht erklären muss, warum eine Bücherei auch eine Außenrückgabe braucht, die laut Fragebögen von den Kunden sehr geschätzt wird. „Wir haben viele Kunden aus dem Umland. Die können ihre Bücher dann unabhängig von den Öffnungszeiten einwerfen, wenn sie eh gerade etwas in der Stadt erledigen müssen“, veranschaulicht Rothermel. Was die Kunden ebenso schätzen, sei das freundliche Personal, die nette und helle Atmosphäre sowie das historische Gebäude. „Diese Umfrage ist wie ein Schatz“, sagt Rothermel begeistert. Es seien auch witzige Rückmeldungen dabei gewesen. Eine Kundin schrieb, dass ihre Tochter sich eine Art Gewächshausatmosphäre mit vielen Pflanzen herbeisehnt, ein anderer Kunde wünschte sich kurz und schmerzlos „wenig Firlefanz, viele Bücher“.



Es kam, so Rothermel, auch viel Feedback zu den Dingen, die sie schon geändert hatte. Es gibt viele neue Zeitschriften-Abos wie beispielsweise mehr fremdsprachliche Magazine auf Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. „Die werden sehr gut angenommen“, berichtet Rothermel.

Wünsch dir was

Auch das von ihr eingeführte „Wunschbuch“ ist ein Erfolg. Rothermel sichtet jeden Eintrag und bestellt, wenn möglich, die gewünschte Literatur. Falls die Bestellung nicht erfolgen kann, schreibt sie eine Begründung ins Wunschbuch.



Mit den Öffnungszeiten war etwa die Hälfte der Befragten zufrieden, andere hatten ganz individuelle Wünsche.



Die Bücherei hat derzeit 1.500 eingetragene Leser. Der Jahresbeitrag beträgt für Erwachsene acht Euro, für Kinder vier.

Sommerferien-Leseclub

Auch Mindelheims Bücherei macht diesen Sommer bei der deutschlandweiten Aktion mit. Der Sommerferien-Leseclub ist ein kleiner Wettbewerb, bei dem Kinder, die mitmachen, ein Heft bekommen, in das die Bücher eingetragen werden, die sie während der Ferien gelesen haben. Wer mindestens drei Stempel hat, bekommt eine Urkunde und darf bei einer Verlosung mit interessanten Preisen mitmachen.

Vorlese-Samstag

Für alle Mamas, die gern mal eine halbe Stunde in Ruhe in der Innenstadt shoppen möchten, gibt es gute Nachrichten: Immer samstags liest ab 11 Uhr für circa eine halbe Stunde eine der sechs ehrenamtlichen Vorleserinnen aus diversen Bilderbüchern für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Hier gibt es noch freie Kapazitäten.



Die Stadtbücherei möchte sich bei allen Umfrage-Teilnehmern bedanken. Alle Aussagen werden, so Rothermel, ernst genommen und sind Ansporn, zusammen mit dem Architektenteam die perfekte Bücherei für Mindelheim zu planen. Weitere Anregungen und Wünsche sind willkommen.