Wasserrohrbruch bei Bad Wörishofen: Ortsteil für über sechs Stunden ohne Wasser

Duschen (Symbolbild) © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Bad Wörishofen - Wer in Schlingen wohnt und in der letzten Nacht auf die Toilette musste, wird sich gewundert haben: Im Wörishofer Ortsteil war am Dienstagabend um kurz nach 23 Uhr die Wasserversorgung unterbrochen worden. Grund dafür, das teilten die Stadtwerke Bad Wörishofen mit, war ein Wasserrohrbruch.

Am späten Dienstagabend war es an der Hauptleitung zwischen Bad Wörishofen und Schlingen zu dem Wasserrohrbruch gekommen. Gegen 23.15 Uhr habe man diesen bemerkt, erklären die Stadtwerke heute. Durch den Bereitschaftsdienst sei die Schadensstelle schnell lokalisiert worden - nämlich zwischen Bad Wörishofen und der Abzweigung nach Frankenhofen entlang der Staatsstraße 2015.

Aus diesem Grund war der Ortsteil Schlingen ab etwa 23.10 Uhr ohne Wasser, im Ortsteil Frankenhofen kam es zu Beeinträchtigungen beim Wasserdruck.

Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde die Schadensstelle aufgegraben und durch Austausch eines rund sechs Meter langen Abschnitts noch in der Nacht repariert.

Am frühen Morgen gab es dann endgültig Entwarnung: Die Versorgung konnte nach dem Spülen und Entlüften des gesamten Ortsnetzes in Schlingen gegen 5.45 Uhr wieder in vollem Umfang aufgenommen werden - für viele wohl noch pünktlich zur Dusche vor dem Weg in die Arbeit.