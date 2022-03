Weltfrauentag: Der Wochen KURIER hat sich mit fünf starken Frauen aus dem Landkreis getroffen

Von: Melanie Springer-Restle

Die fünf Bürgermeisterinnen (v. links) Christa Bail (Westerheim), Susanne Nieberle (Eppishausen), Birgit Steudter Adl-Amini (Kammlach), Marlene Preißinger (Unteregg) und Susanne Fischer (Kirchheim) trafen sich anlässlich des Weltfrauentags mit dem Wochen KURIER zum gemeinsamen Austausch. Die starken Frauen erzählen, wie sie im Alltag ihren Mann stehen. © Springer-Restle

Unterallgäu– Der Weltfrauentag entstand einst im Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen. Der erste internationale Frauentag fand 1911 statt. Seither hat sich in ­puncto Emanzipation viel getan. Der Wochen KURIER hat sich mit fünf starken Frauen aus dem Unterallgäu unterhalten: mit fünf Bürgermeisterinnen.

Fast ikonisch liefen die Ortsvorsteherinnen in Kammlach nebeneinander auf dem Weg zur pittoresken Reichsbrücke, wo unsere Redaktion ein Foto von den Damen machte. Sie lachten. Die Freude über das Zusammentreffen war groß, hatten sie sich doch viel zu erzählen. So unterschiedlich sie optisch und charakterlich sind, eines haben sie gemeinsam: Sie sprühen vor Lebendigkeit und stehen täglich ihre Frau. Die Antworten auf die Frage, wann sie erstmals bewusst wahrnahmen, dass sie starke Frauen sind, fielen unterschiedlich aus.





Früh übt sich

Christa Bail, Westerheims Bürgermeisterin, musste schon als große Tochter früh in der Familie Verantwortung übernehmen. „Ich hab immer mit angeschafft“, erinnert sie sich. Sie war außerdem eine der ersten Frauen im Bauamt des Landratsamtes und das zu einer Zeit, in der eine Frau männliche Eigenschaften, sprich „Haare auf den Zähnen“ haben musste, um in der Männerdomäne anerkannt zu werden. „Zum Glück darf man heute einfach Frau sein“, resümiert sie ihre berufliche Laufbahn. „Aber ich habe es auch immer genossen, die Henne unter den Hähnen zu sein“, gesteht sie schließlich.



Für Susanne Nieberle, Eppishausens Bürgermeisterin, war der Vater als erfolgreicher Geschäftsmann ein großes Vorbild. Nieberle selbst war sogar mal in der gleichen Branche wie ihr Vater tätig, als der Bruder ihres Vaters eine Firma gründete. „Ich hatte fast immer Jobs mit Führungsposition. Als dann die Bürgermeisterwahl kam, fragte ich mich: Will ich da nochmal jemanden vorne dran hocken haben?“ Offenbar wollte sie nicht, denn sie kandidierte selbst und wurde gewählt.



Susanne Fischer war es wichtig, nicht vom Vitamin B ihres Vaters Gebrauch zu machen. Sie zog bewusst weiter weg, um sich aus eigener Kraft ein Leben aufzubauen. Ein Schlüsselerlebnis prägte sie: Als sie einst in einer Firma, für die sie arbeitete, ein Foto der firmeninternen Führungskräfte aufhing, fiel ihr auf, dass keine einzige Frau auf dem Bild war.„Da wusste ich, da kann ich wieder gehen“, erinnert sich Fischer.



Bei Birgit Steudter Adl-Amini machte sich der Wunsch nach Verantwortung auch schon in jungen Jahren bemerkbar. Personen aus ihrem Umfeld suchten oft ihren Rat. „Das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Die Leute wussten, dass ich mich einsetze, gut argumentieren und etwas voranbringen kann“, berichtet sie. Auch hier war der Vater prägend, der Kommunalpolitiker mit Leib und Seele war.



Marlene Preißinger, Untereggs Bürgermeisterin, hatte schon immer diverse Ämter inne, denen sie häufig vorstand. Auch sie hatte einen sehr prägenden Vater. Während ihrer gesamten Kindheit und Jugendzeit war der Vater in seinem Heimatort 24 Jahre lang kommunalpolitisch im Gemeinderat aktiv. Das hat Preißinger sehr geprägt.



So entspannen die Bürgermeisterinnen

Doch wo tanken unsere staken Bürgermeisterinnen die Kraft, die sie brauchen, um ihre Frau zu stehen? Susanne Fischer geht in die Berge oder spielt Klarinette im Salonorchester Babenhausen, von dem sie übrigens – welch Überraschung – die Gründerin ist. Preißinger macht den Fernseher an, um zu entspannen, Nieberle versinkt in ihren zahlreichen Büchern, vorzugsweise auf der Terrasse mit einem Gläschen Wein und Steudter Adl-Amini macht den Golfplatz unsicher oder sitzt vor ihrer Nähmaschine und näht. Christa Bail hingegen werkelt in ihrem Garten. In Haus, Hof und Garten mit fast 2.000 Quadratmetern kann sie sich richtig „austoben“. „Danach sehe ich, was ich geschafft habe – was ich im Büro oft nicht der Fall ist “, erklärt sie. Auf die Frage, ob es Dinge gebe, die ein Mann definitiv besser könne, herrschte einige Sekunden betretenes Schweigen im Raum. Danach folgte schallendes Gelächter. Susanne Fischer stellte schließlich zur Ehrenrettung des anderen Geschlechts fest, dass Männer über mehr Muskelkraft verfügen. Christa Bail ergänzte: „Aber das gleichen wir mit Köpfchen und Organisation aus.“ Wieder Gelächter. Von Frauenquoten halten die Damen übrigens nicht viel. „Im Grunde halte ich nichts davon, aber man muss ein bisschen nachhelfen, dass die Guten hochkommen“, resümiert Bail. Frauen sollten sich insgesamt mehr engagieren und sich vor allem mehr zutrauen, befanden die Damen. Für viele Frauen sei, so der allgemeine Eindruck, die Work-Life-Balance wichtiger als Engagement und Verantwortung.



Auch auf das Gendern könnten alle fünf Damen getrost verzichten. Noch nie habe sich eine von ihnen diskriminiert gefühlt, wenn nur die maskuline Form eines Wortes verwendet wurde. Preißinger ist sogar fast stolz, dass auf dem Briefkopf des gemeindlichen Briefpapiers immer noch „Der Bürgermeister“ steht. „Und der Bürgermoischter bin i!“, sagt sie bestimmt. Die anderen lachen.

Mehr zusammenhalten

Der Wochen KURIER wollte abschließend wissen, was sich die Bürgermeisterinnen für die Frauenwelt wünschen. „Man sollte erst gar nicht über Quoten nachdenken müssen“, sagt Steudter Adl-Amini spontan. Preißinger wünscht sich mehr weibliches Eigenengagement „Die sollen nicht nur Schriftführer im Verein sein, sondern auch höhere Ämter einnehmen“, schlägt sie konkret vor. Bail wünscht sich mehr Zusammenhalt unter den Frauen. „Wenn Frauen zusammenhalten, können sie viel mehr erreichen“, so Bail.



In diesem Sinne: Liebe Frauen, seid mutiger und haltet zusammen! Und das nicht nur am Weltfrauentag.