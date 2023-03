Wenn Frau sich ärgert

Weltfrauentag: Unterallgäuer Bürgermeisterinnen verraten, was sie bewegt und wie sie Kraft tanken

Von: Melanie Springer-Restle

Unsere Bürgermeisterinnen tanken unterschiedlich Kraft: Susanne Nieberle (1.v. links) in Norwegen, Beate Ullrich (rechts) in Meran, Susanne Fischer (oben Mitte) in der Natur und im Gebet, Christa Bail (unten Mitte) hat viele „Kraft-Tankstellen“ in der Natur und im Alltag. © privat/ Fischer: Hampp

Unterallgäu - Zum Weltfrauentag am 8. März hat sich der Wochen KURIER wieder mit einigen Bürgermeisterinnen unterhalten. Sie erzählen, was sie herausfordert und wie sie Kraft tanken.

Insbesondere durch ihr Amt sind die Unterallgäuer Ortsvorsteherinnen extrem gefordert; an Herausforderungen mangelt es ihnen nicht. Die Antworten auf die Frage, was denn die größte Herausforderung im vergangenen Jahr war, fielen unterschiedlich aus. Während bei Susanne Nieberle (Eppishausens) keine ihrer Aufgaben als extrem herausfordernd im Gedächtnis blieb, sieht Birgit Steudter-Adl Amini (Kammlach) die größte Herausforderung in der Vielfalt und im Umfang ihres Amtes. Für Susanne Fischer (Kirchheim) ist Druck, den sie sich selbst oft macht, herausfordernd. Dabei helfen ihr bewusste Bewegung in der Natur und das Gebet. Christa Bail (Westerheim) sieht insbesondere den Termindruck und die Erwartungshaltung der Bürger als Herausforderung. Ihr hilft es, eine Nacht über die Dinge zu schlafen. Beate Ullrich (Wolfertschwenden) hat ihr eigenes Geheimrezept: „Manchmal genügt es auch schon, den Tag mit einem Lächeln zu beginnen, bevor man sich diesen Herausforderungen widmet.“

Kraft tanken

Kraft für den Alltag tanken unsere starken Frauen bei schönen Erlebnissen. Ullrich geben gesellige Veranstaltungen, das Engagement der Ehrenamtlichen und Worte des Dankes Kraft. Fischer ist besonders der Besuch des Augsburger Zoos, zu dem sie von den Kirchheimer Kindergartenkindern eingeladen wurde, als kraftspendendes Ereignis in Erinnerung geblieben. „Ich habe viele Tankstellen“, sagt Christa Bail, die aus wärmenden Sonnenstrahlen und bunten Blumen genauso viel Kraft tankt wie aus dem neu etablierten Westernacher Wochenmarkt. Steudter-Adl Amini tankt bei ihrer Familie und in der gemeinsamen Zeit mit Freunden Energie. Susanne Nieberles Kraft-Tankstelle steht in Norwegen. In der „unendlichen Natur und den wunderschönen Fijorden“ konnte sie sich erden. „Diese Erinnerungen begleiten mich bis zum nächsten Urlaub“, so Nieberle.

Neue Erkenntnisse

Auf die Frage, welche neuen Erkenntnisse die Bürgermeister-Damen jüngst gemacht haben, sagt Fischer: „Ich habe gelernt, dass auch die größte Herausforderung gemeistert werden kann, wenn ich sie mit Vertrauen auf eine gute Lösung anpacke.“ Nieberle möchte Probleme künftig nicht mehr aufschieben, sondern aktiv anpacken. Bei Christa Bail war es die Demenz-Krankheit ihrer Mutter, die ihr nochmal mehr vor Augen geführt hat, „wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt zu leben“. Ullrich hat gelernt, „dass man es im Arbeitsalltag trotz aller Bemühungen nicht jedem recht machen kann.“ Dennoch dürfe man stolz auf seine Erfolge sein. Sich für erkanntes Fehlverhalten zu entschuldigen, zeige auch die menschliche Seite. Steudter-Adl Amini hat beobachtet, dass obgleich des Gleichstellungsgesetzes, das vor 65 Jahren verabschiedet wurde, die Rolle der weiblichen Führungskraft immer noch mit besonderem Augenmaß beurteilt werde.



Wenn Frau sich ärgert

Fischer hat an der Unehrlichkeit der Menschen zu knabbern und versucht, die Beweggründe zu hinterfragen. Sie ärgert sich auch über sich selbst, wenn sie nicht mal auf den Tisch haut. Bei Kollegin Nieberle hat richtiger Ärger keine Chance. „In der Ruhe liegt die Kraft. Probleme werden hinterfragt und analysiert“, um dann eine gute Strategie zu entwickeln. Christa Bail, die sich eher als emotionale Persönlichkeit sieht, ärgert schnell etwas. Sie schimpft dann „à la Gerhard Polt“ vor sich hin, lacht, wenn nötig, über sich selbst und gewinnt so Abstand für eine gute Problemlösung. „Richtig ärgern kann man sich eigentlich nur, wenn Leute aus purem Egoismus ein zu hohes Anspruchsdenken an den Tag legen“, sagt Beate Ull­rich. In diesen Fällen sucht sie dann das persönliche Gespräch. So richtig ärgern kann sich Steudter-Adl Amini, wenn „die Entscheidungsfreiheit einer Kommune in ihren ureigenen Aufgabenbereichen durch Bundesgesetze auf null reduziert wird“.

Ziele setzen

In puncto Ziele ist die Liste bei Nieberle lang: mehr Lebensqualität im Ort für Jung und Alt, der Neubau für eine Kindergartengruppe, die Starkregenvorsorge und die Erschließung eines Ruhe-Forsts in Haselbach, der Radwegbau nach Könghausen und das Voranbringen der Neubaugebiete. In Kammlach gibt es „mehrere Etappenziele“: Der Erweiterungsbau am Haus der Kinder soll fertiggestellt und ein Kinderspielplatz errichtet werden, mit der Renovierung der historischen Kammelbrücke soll es losgehen, genau wie mit dem Innenentwicklungskonzept für die Gemeinde. Ullrich möchte den Verkauf der Baugebiete über die Bühne bringen, um Wohnraum für die jungen Leute im Ort anzubieten. Fischer hat sich vorgenommen, sich selbst treu zu bleiben, „weil ich nur so meinem Amt und meinen Aufgaben gerecht werden kann“. Christa Bail möchte indes mal eine ganze Woche in den Urlaub fahren, neben den gemeindlichen Projekten auch ihren Garten auf Vordermann bringen und mehr Zeit für Familie und Freunde finden. Nieberle möchte mehr Zeit zum Lesen finden, wieder mit dem Laufen anfangen und Freunde treffen.

Von Frau zu Frau

Natürlich haben unsere Bürgermeisterinnen auch Tipps für ihre Geschlechtskolleginnen. „Wir Frauen müssen keine Kopie der Männer sein. Wir haben unsere Stärken, die wir selbstbewusst leben dürfen“, ist Fischer überzeugt. Bail fährt mit folgendem Lebensmotto ganz gut: „Ich lass mich nicht verbiegen und fürchte mich vor nichts.“ Allen anderen Frauen rät sie: „Bleiben Sie sich selbst treu!“ Steudter Adl-Amini hält es mit dem amerikanischen Filmproduzenten Walt Disney: „Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun.“ Für Nieberle ist Ella Fitzgerald eine Impulsgeberin. Deren Motto: „Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was du tun willst. Mit etwas, wo Leidenschaft und Inspiration ist, kann man nicht falsch liegen.“

„FFW“, wenn es brennt

Beate Ullrich rät Frauen, sich nicht davor zu scheuen, ein politisches Amt zu übernehmen. „Frauen können auch führen, allerdings führen sie anders.“ In ihrer Führungsposition hilft ihr die „FFW“-Regel: Fordern, Fördern, Wertschätzen. „Dann lässt sich gemeinsam sehr viel erreichen“, so Ullrich.