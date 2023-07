Weltrekordversuch am Samstag in Bad Wörishofen

Am Weltrekordversuch teilnehmen kann jeder ab drei Jahren. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / fisher.photostudio

Bad Wörishofen - Zum Wassertreten nach Bad Wörishofen – die Kneippstadt will den Rekord holen. Am Samstag wird zu dem Weltrekordversuch „Größter Hydrotherapievortrag der Welt mit anschließendem Wassertreten“ eingeladen.

Aktiv teilnehmen oder einfach zusehen und das Rahmenprogramm genießen, beides ist möglich. Mitmachen kann jeder ab drei Jahren. An verschiedenen Anlagen im Stadtgebiet können Interessierte dabei sein. Ab 13 Uhr ist eine Anmeldung als Teilnehmer an den Anlagen möglich, der Rekordversuch startet um 14 Uhr und dauert ca. 45 Minuten (Vortrag anhören und anschließend Wassertreten).

Bereits im Vorfeld ist eine Anmeldung als Teilnehmer über die Homepage möglich. Die teilnehmenden Wassertretanlagen sind tagesaktuell hier zu finden: https://www.bad-woerishofen.de/gesund/guinness-weltrekordversuch-2023

Es wartet ein spannender Vortrag über die Lehre Kneipps‘ von hoch qualifizierten Badeärzten, Bademeistern, Kneipp- und Hydrotherapeuten. Anschließend heißt es: ab ins Wasser und Wassertreten.

Weltrekordversuch am Samstag in Bad Wörishofen findet bei jedem Wetter statt

Nach dem Rekordversuch geht es bis 20 Uhr am Musik-Pavillon beim Kurhaus rund. Es starten die Alphörner des ASM und werden abgelöst durch die BoomBox von Radio Allgäu Hit. Gegen 16.30 Uhr verkündet die offizielle Guinness Rekordrichterin das Ergebnis. Für das leibliche Wohl sorgen örtliche Vereine und Gastronomen.

Der Rekordversuch findet bei jedem Wetter statt. Der Kur- und Tourismusbetrieb informiert am Rekordtag aktuell über Social Media unter @badwoerishofen.

Weiteres Programm am Samstag und Sonntag

Am Samstag, 22. Juli, besteht die Möglichkeit, in die Historie einzutauchen: Der KneippBund veranstaltet um 16 Uhr eine Charity-Kinovorführung des historischen Stummfilms „Die Kneippkur“ mit musikalischer Live-Untermalung durch das Harald-Rüschenbaum-Trio. Neben Stiftungsvorstand Prof. Gustav Dobos werden auch Staatsminister Klaus Holetschek, MdL, Kneipp-Bund-Präsidentin Christina Haubrich, MdL und Bürgermeister Stefan Welzel die Gäste begrüßen. Ein begrenztes Kontingent an Charity-Tickets ist gegen eine Spende im Kneipp-Shop erhältlich.

Der Stamm-KneippVerein veranstaltet am Sonntagnachmittag, 23. Juli, seinen Kneipp-Erlebnis-Tag mit einem bunten Programm am Denkmalplatz. Zwei besondere Programmpunkte bilden außerdem eine Bootstaufe und das Finale einer 918 Kilometer langen Wanderung durch Deutschland.

Programm Sonntag: 14 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister und 1. Vorsitzenden, Auftritt Jazztanzgruppen StammKneipp-Verein; 14.30 Uhr QiGong mit Übungsleiterin Christa Herbst; 15 Uhr Auftritt Jazztanzgruppen; 15.30 Uhr Bootstaufe der DLRG; 16 Uhr Gymnastik mit Übungsleiterin Claudia Schatz; 16.30 Uhr Auftritt Jazztanzgruppen; 17 Uhr Empfang Aktiv-Tour-Wanderinnen Heike Gödeke und Ines Wurm-Fenkl