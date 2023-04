Wie die Pläne für ein neues Hotel an der Bad Wörishofer Therme aussehen

Von: Oliver Sommer

So könnte das neue Hotel neben der Therme aussehen. Allerdings handelt es sich hier nur um eine erste Skizze, die auch im Stadtrat thematisiert wurde. © Therme

Bad Wörishofen – Erweitern, ändern oder nur erweitern, das war die Frage im Bad Wörishofer Stadtrat. Es ging um den Bebauungsplan „Thermalbad Unterer Anger“, also um die Bad Wörishofer Therme. Den Stadträten lag der Antrag vor, die Pläne für Carports mit PV-Anlagen zu erweitern oder diese noch um den Neubau eines Hotels an der Therme zu erweitern. Schließlich wurde die Abstimmung über das Hotel verschoben, die PV-Anlage erhielt das Ok der Stadträte.

Schon jetzt produzieren die Parkplätze der Therme Strom. Im vorderen Bereich sind die Autostellplätze mit schräg gestellten PV-Anlagen überdacht. Nun sollen auch die hinteren, nördlich gelegenen mit einer PV-Anlage überdacht werden. Dazu erklärte der Betriebsleiter der Therme Stefan Rößler die Pläne. Bereits jetzt, so Rößler, liefern die PV-Module der Therme 213 kW-Peak, wodurch die Therme etwas mehr als das halbe Jahr stromautark sei. Man benötige aber noch mehr Energie, insbesondere mit Blick auf die weiteren Ausbaupläne, weshalb man die weiteren Parkplätze überdachen möchte.

Diese existieren bereits, wie Rößler den Stadträten, und sehr zur Verwunderung von Paola Rauscher (Grüne), erklärte und sollen nur noch überdacht werden. Die Infrastruktur, insbesondere zur Versickerung von Regenwasser, gibt es schon und man spare sich mit der Überdachung auch den Winterdienst auf dem Gelände. Der so produzierte Strom soll zum einen für eine Großwärmepumpe mit fünf Kilowatt Leistung genutzt werden und in einen Wärme- sowie Kältespeicher fließen, zum anderen sollen weitere 70 Ladepunkte für E-Autos entstehen; Thermengäste sollen ihr Auto zum Vorzugspreis von um die 50 Cent je Kilowattstunde wieder aufladen können.

An die Gäste hat man auch beim zweiten Projekt gedacht, das zwar weniger detailliert vorgestellt wurde, dafür aber umso beeindruckender erschien: ein Hotel soll zum Bleiben animieren. Passend zum 20-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr plant Thermenbetreiber Jörg Wund ein Hotel mit 200 Betten auf dem Gelände der Therme. Einem großen Viertelkreis gleich, soll sich das in der Planung bislang dreistöckige Hotel mit einem zentralen Empfangsbereich zwischen Therme und Saunahütten einfügen, erläuterte Rößler die ersten skizzenhaften Darstellungen.

Damit möchte man Gäste, die bislang nur für einen Tag in die Kneippstadt kommen, animieren, länger zu bleiben. Man könne mit dem Hotel den rückläufigen Übernachtungszahlen in der Stadt begegnen, glaubt Rößler, der das Hotel auch nicht, wie der eine oder andere Stadtrat, als Konkurrenz zu innerstädtischen Betrieben sieht, sondern der Ansicht ist, dass man mit dem Angebot die Gäste in der Kneippstadt halten könnte. So würden die Gäste davon abgehalten, in andere Orte auszuweichen und die Idee sei durchaus, dass Thermengäste das eine oder andere Angebot in der Stadt nutzen würden, so sie denn länger als einen Tag blieben.



Man wolle ein „einfaches“ Vier-Sternehotel bauen, das Spa-Angebot der Therme inbegriffen und könnte die Energie der Therme für das Hotel mitnutzen; damit ließe sich auch ein nachhaltiges Image aufbauen, befand Rößler. Insbesondere bei Bürgermeister Stefan Welzel stieß die Idee auf Gegenliebe. Das Hotel, so Welzel, wäre „ein tolles Signal für die Entwicklung des Ortes“, das der Stadt gut täte. Eine Meinung, mit der er zwar nicht ganz allein dastand. Dafür aber hatten einige andere Stadträte das Wohl und Wehe der innerstädtischen Hotellerie im Auge. Man könne den ohnehin nicht sehr konkreten Plänen erst einmal so nicht zustimmen bzw. gleich die Änderung des Bebauungsplans anschieben, so der Tenor, ehe man nicht mit den örtlichen Wirten und Hoteliers gesprochen habe. Die Befürchtung, die in den Wortmeldungen mitschwang, war, dass sich die Therme zusehends abkapsle bzw. auf dem Thermengelände eine eigene kleine Stadt entstehe, die Gäste aus der Innenstadt abziehe.



Klar ist, dass die Stadt gerade in jüngster Zeit zahlreiche Betten bzw. Betriebe verloren hat und das neue Angebot hier gegensteuern würde. Allerdings überwog die Skepsis und man müsse zuerst alle Beteiligten ins Boot helfen, wie Daniel Pflügl (Grüne) gleich zum beginn der Diskussion geäußert hatte. So erhielten die PV-Carports das Ok, der Antrag für den Hotelneubau wurde zunächst geschoben.

