Wie die Storchenbräu Brauerei in Pfaffenhausen auf Energieknappheit und Kostensteigerungen reagiert

Von: Melanie Springer-Restle

Wenn der Gashahn zugedreht wird, kann Hans Roth künftig auf Öl umstellen. Der Inhaber der Storchenbräu Brauerei in Pfaffenhausen hat einen Kombi-Brenner bestellt, um flexibler auf Energieengpässe reagieren zu können. © Springer-Restle

Pfaffenhausen – Was passiert, wenn der schlimmste aller Fälle eintritt und die Gasleitungen aus Russland dicht gemacht werden? Wie geht es weiter, wenn die Kosten für Gas durch die Decke gehen? Diese Fragen stellte sich auch der Inhaber der Storchenbrauerei in Pfaffenhausen, Hans Roth, denn auch sein Betrieb ist derzeit vom Gas abhängig. Doch das ist dem Betriebswirt zu heikel. Um gegen alle Eventualitäten gewappnet zu sein, rüstet er auf.

In fünfter Generation führt Hans Roth die Storchenbräu Brauerei, die seinen Recherchen zufolge seit 1866 im Familienbesitz ist. Die Brauerei selbst gibt es aber schon seit 1804. Das Wirtshaus zum Storchen (Bräustüble) in Pfaffenhausen ist sogar noch viel älter und wurde bereits 1633 erstmals erwähnt. Daher ist es für den Brauereichef Verpflichtung und Berufung zugleich, den Betrieb auch weiterhin kostendeckend am Laufen zu halten. Die kriegsbedingte Gas-Situation zwang ihn nun zum Umdenken.



„Ich habe am ersten Kriegstag sofort Öl bestellt“, berichtet ­Roth. Die Verträge mit den Gaslieferanten laufen zwar noch bis Ende 2023. Doch wenn die Warnstufe 3 ausgerufen wird, dürfen – so Roths Befürchtung – Energieunternehmen die Preisbindung aussetzen und die Preiserhöhungen auf die Kunden umlegen, um selbst zu überleben. Dann entschiede die Bundesnetzagentur darüber, wer welchen Anspruch auf Gas hat.

Ein paradoxer Schritt

Für diesen Fall will Roth gewappnet sein. Deshalb ließ er gleich am Tag nach Kriegsbeginn 50.000 Liter Öl in seinen Tank füllen. Damals lag der Preis noch bei 90 Cent pro Liter. Heute liegen wir bei 1,40 Euro pro Liter.



Ein bisschen paradox erscheint ihm das allerdings schon, denn erst vor 15 Jahren hatte die Brauerei bewusst von Öl auf Gas umgestellt. „Das war die sauberere Energie zu einem attraktiveren Preis“, sagt Roth rückblickend. Man kann von Glück sprechen, dass er nach der Umstellung nicht – wie viele andere Brauereien – die alten Öltanks entsorgt hatte. Diese fassen stolze 100.000 Liter Öl. Sein Wohnhaus und das Büro des Betriebs werden noch aus der alten Ölheizung gespeist, weshalb an der Heizanlage regelmäßige Wartungen durchgeführt werden und alles gut in Schuss gehalten wurde. Das kommt ihm jetzt zugute.



Doch nicht nur die aktuelle Lage zwang Roth zum Umdenken, auch die Verbände schlugen Alarm. Der Bayerische Brauerbund sowie der Verband für private Brauereien in Bayern legten ihren Mitgliedern in den letzten Wochen nahe, ihre Brauerei einem Energie-Check zu unterziehen und nach kurzfristigen Alternativen zum Gas zu suchen. Die Verbände sind die Berater aller Mitgliedsbrauereien, so der 49-Jährige. Da Roth die alten Öl-Tanks noch hat, ist er gerade dabei sich einen Zweistoffbrenner für Gas und Öl anzuschaffen. „Es ist ein Glück, dass wir in der jetzigen Situation die alte Infrastruktur noch haben“, so ­Roth. Bei einem Jahresbedarf von 70.000 Litern Öl (oder 700.000 KW Gas) kann sein Betrieb zur Not die Gas-Versorgungslücke überbrücken, falls Putin wirklich den Hahn zudreht.



Der Hauptenergiebedarf der Brauerei liegt in der Dampferzeugung. Mit Gas, Öl oder anderen Brennstoffen wird Wasserdampf erzeugt, der über Rohrleitungen die zwei Hauptverbraucher speist: das Sudhaus (45 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs) und die Flaschenabfüllanlage (25 Prozent).



In puncto Strom setzt die Brauerei künftig auch auf Solarenergie: Auf das Dach einer neu gebauten Halle kommt eine PV-Anlage mit der elektrischen Spitzenleistung von 60 KWP.

Glückliche Fügung

Die Brauerei hat einen Strombedarf von 200.000 Kilowattstunden pro Jahr. Eine glückliche Fügung: Genau in den Monaten, in denen die PV-Anlage den meisten Strom liefert, herrscht auch in der Brauerei der größte Energiebedarf. Denn der meiste Strom geht für die Kälteerzeugung drauf. Für die Vergärung muss die Temperatur drastisch gesenkt werden. Im Lagerraum bedarf es einer Temperatur von sogar nur ein bis zwei Grad, im Gärkeller circa zehn Grad. Vor der revolutionären Erfindung der Kältenanlage durch Linde wurde das Bier der Storchenbräu Brauerei von Beginn an in einem Naturbierkeller im Mindelberg und ab 1906 in einem Eishaus in Pfaffenhausen gelagert. Beide Keller sind heute noch vorhanden, werden aber schon lange nicht mehr genutzt. Auf die Frage unserer Redaktion, ob die Wiederinbetriebnahme dieser alten Bierkeller für Roth eine Option sei, entgegnete er ernüchternd: „Wir haben ja schon lange keine richtigen Winter mehr!“ Die Keller wurden seinerzeit mit Natureis bestückt, das damals aus Weihern entnommen oder mithilfe von Eisgalgen geerntet wurde. Außerdem wäre der Aufwand der alten Kühlmethode, selbst wenn wir kalte Winter hätten, heute viel zu arbeitsintensiv und völlig unwirtschaftlich.

Mit der neuen PV Anlage will die Brauerei zukünftig ein Viertel ihres Strombedarfs abdecken. Energetisch hat der Betrieb in der Vergangenheit schon einiges verbessert. Peu à peu wurden Anlagen mit geringerem Stromverbrauch installiert. Auch in eine neue Kälteanlage hat Roth investiert. „Die holt sich die Energie nach Bedarf durch eine intelligente Steuerung“, so Roth. Davor wurde die Kälteanlage viel energieintensiver betrieben.

Von anderen Branchen abhängig

Was dem Brauereichef auch noch etwas Bauchschmerzen bereitet, sind die Preissteigerungen in anderen Branchen, auf die er angewiesen ist. Insbesondere Braumalz ist wesentlich teurer geworden: Statt 400 Euro pro Tonne legt der Braumeister mittlerweile 750 Euro auf den Tisch. Aber auch Glas in Form von Bierflaschen und Biergläsern ist preislich enorm gestiegen. Bei der letzten Bestellung kosteten Krüge 1,90 Euro; mittlerweile liegt der Preis bei netto 2,90 Euro. Die Kosten für Etiketten sind um 30 Prozent gestiegen. „Wir brauchen Glas für Flaschen, Metall für Kronenkorken und Papier für Etiketten. Das sind alles sehr energieintensive Branchen“, klärt Roth auf. Selbst wenn sein Unternehmen nun energetisch gut vorgesorgt habe, so hätte es spätestens ein Problem, wenn die anderen Branchen nicht mehr liefern könnten.



Hans Roths einziger Trost liegt in der Bedeutung des Biers hierzulande: „Ich hoffe, die Regierung erkennt, dass wir Erzeuger eines Grundnahrungsmittels sind!“