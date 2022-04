Privatunterkunft statt Ankerzentrum

Wie eine ukrainische Familie nach Hasberg kam

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Gastvater Manfred Breuel (links) und seine Frau Helga (rechts) freuen sich, nach langer Wartezeit nun endlich einer Familie aus der Ukraine helfen zu können. Valerya (2. v. links), Schwiegertochter Valya (3. v. links), Enkel Akim (4. v. links) und Valyas Cousine Vika (5. vo. links) fühlen sich sehr wohl. © Springer

Hasberg – Wie bringt man Angebot und Nachfrage am besten zusammen? Das fragen sich auch viele Menschen im Unterallgäu, die privaten Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, aber bisher noch keine Zuteilung seitens der Behörden erhielten. So ging es auch Familie Breuel aus Hasberg. Das Rentnerpaar hatte sich bereits vor einigen Wochen als Privatunterkunft beim Landkreis registrieren lassen und seither nichts mehr gehört.

Am vergangenen Freitag dann klingelte das Telefon und Jürgen Mendheim, der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer aus Derndorf, meldete sich. Er wollte wissen, ob der Wohnraum noch zur Verfügung stehe. Hintergrund: Eine vierköpfige, ukrainische Familie sei gerade auf dem Weg ins Unterallgäu und suche dringend eine Bleibe. Das Rentnerpaar Manfred (Manne) und Helga Breuel zögerte nicht lange und sagte spontan zu. Das freute nicht nur Mendheim, sondern auch Thomas Springer aus Kirchheim, der gerade mit der besagten ukrainischen Familie in seinem Pkw auf dem Rückweg von der polnisch-ukrainischen Grenze war. Der 52-Jährige war mit der Organisation „Civil Relief“ in einem Hilfskonvoi nach Polen gefahren. Die aus einem Münchner Startup-Unternehmen hervorgegangene Organisation arrangiert nicht nur die Verteilung von Sach- und Geldspenden, sondern auch Transporte für geflüchtete Menschen. Dabei liegt das Augenmerk auch auf der Direktvermittlung in private Unterkünfte. Letzteres war über die Ukraine-Hotline des Landkreises nicht möglich. Dort hieß es, die Vermittlung von Privatunterkünften sei jetzt Aufgabe der Johanniter, deren Nummer nicht nach draußen gegeben werden dürfe. Die Flüchtlinge sollten doch zuerst ins Ankerzentrum nach Bad Wörishofen kommen und sich dort registrieren, hieß es weiter.



Privatunterkunft statt Ankerzentrum

Das war für Springer keine Option. „Ich finde die Zustände in den Erstaufnahmeeinrichtungen entsetzlich. Noch entsetzlicher finde ich, dass traumatisierte Mütter mit ihren Kindern ohne jede Privatsphäre hausen müssen, während es auf der anderen Seite 300 Leute im Landkreis gibt, die sofort bereit wären, Menschen bei sich aufzunehmen“, sagt Springer kopfschüttelnd. Deshalb versuchte er von unterwegs selbst eine Unterkunft für die Familie zu organisieren.



Ein Anruf bei Kirchheims Bürgermeisterin Susanne Fischer trug schließlich Früchte. Sie erinnerte sich an das Ehepaar Breuel und deren Wohnraum-Angebot. Fischer schaltete den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer Mendheim ein und dieser leitete sofort alles in die Wege. Dass die Flüchtlinge mitten in der Nacht ankommen würden, störte die Gastfamilie in spe nicht. Helga Breuel ging sofort nach oben in die separate Wohnung, in der einst die Enkeltochter wohnte, und drehte die Heizungen auf. „Die sollen es doch schön warm haben, wenn sie nach so einer langen Reise zu uns kommen“, sagte die 67-Jährige und fragte im selben Atemzug, ob sie noch etwas Warmes kochen sollte.

Von der Millionenstadt aufs Land

Indes versuchte Thomas Springer der ukrainischen Familie auf deren Fahrt ins Ungewisse zu erklären, wo sie untergebracht werden könnte. Die Verständigung war anfangs holprig, funktionierte aber dann dank einer Dolmetsch-App ganz gut. Man konnte den Text in der Ausgangssprache ins Handy sprechen und die App übersetzte alles in die Zielsprache.



Thomas Springer aus Kirchheim hat mit der Organisation „Civil Relief“ eine Familie von der ukrainischen Grenze ins Unterallgäu gebracht. Sein Auto trug die Nummer 2 im Konvoi. © Springer

Nachdem die Familie die Zustände in den Ankerzentren auf Bildern gesehen hatte, war sie dankbar, direkt vermittelt zu werden, wohl wissend, dass es eine Umstellung sein würde, aus der Großstadt aufs Land zu ziehen. Vor ihrer Flucht hatten sie in Charkiw gelebt, der zweitgrößten Stadt der Ukraine nach Kiew und vor Odessa. Valya (32) war zusammen mit ihrem Sohn Akim (10), ihrer Cousine Vika (32) und Schwiegermutter Valerya (61) unterwegs. Akims Papa musste an der Front bleiben, genau wie alle anderen Männer der Familie.

An der polnischen Grenzstadt Przemysl war die Familie zunächst in einem Flüchtlingslager angekommen. Dort kamen auch die Konvois von Civil Relief an – in einem davon Thomas Springer, der auf die Organisation über seine Linked-In-Kontakte aufmerksam wurde. Den Kirchheimer überzeugte die Effizienz der Organisation. „Der Gründer von Civil Relief ärgerte sich sehr über die Rigidität der Behörden. Keiner konnte verstehen, warum die Aufnahmeeinrichtungen volllaufen, während angebotene Privatunterkünfte über Wochen leer blieben“, berichtet Springer. Der Kirchheimer trat in die Whatsapp-Gruppe von Civil Relief ein, um sich über laufende Touren und benötigte Sachspenden zu informieren. Dann registrierte er sich als Fahrer und fünf Tage später fuhr er mit seinem Pkw im Konvoi an die ukrainische Grenze. „Das ist völlig unbürokratisch: Du meldest dich für eine Tour an und es ist sehr wahrscheinlich, dass du diese Tour auch fahren wirst“, so Springer.

Treffpunkt für die Konvois ist der Münchner Park-and-Ride-Parkplatz bei der Allianz-Arena in Fröttmaning. Civil Relief hat dort zwei komplette Parkdecks als Zentrale für die Fahrer und Spendenorganisation.



Für Springer ging es dort am vergangenen Donnerstag um 19 Uhr los, am nächsten Morgen um 10 Uhr war der Konvoi bestehend aus acht Pkws am Ziel. In Przemysl war ein altes Supermarktzentrum zum Auffangzentrum umfunktioniert worden. Dieses wird vom Militär streng bewacht, unter anderem, um Menschenhandel vorzubeugen. Auf der 1.500 Kilometer langen Heimfahrt lernte Springer die Familie etwas kennen und hatte das spontane Bedürfnis, sie in der Nähe seiner eigenen Familie unterzubringen.

Dank des Engagements von Kirchheims Strippenziehern und der Großzügigkeit der Breuels ist Springers Plan aufgegangen. Das Ehepaar Breuel und ihre neuen Gäste verstehen sich prima. Am Sonntag bereits aßen die Ukrainer ihre ersten Spätzle. Man merke, so die Gastgeber, dass die Familie langsam zur Ruhe kommt.



Als Samstagvormittag allerdings die Sirene losging, zuckten alle vier zusammen. Manne versuchte zu erklären, dass es sich nur um eine Übung der Feuerwehr handelte. Valya erkundigte sich, ob der Landkreis hier auch wirklich sicher sei und war beruhigt zu hören, dass die Kriminalität hier sehr moderat ist.

Der kleine Akim (10) kämpft seit seiner Ankunft zwischendurch immer wieder mit den Tränen. Hier auf dieser Anhöhe vor Wasserberg hat er Löwenzahn gepflückt und zum ersten Mal seit seiner Ankunft gelacht. © Springer

So schnell wie möglich arbeiten

Jetzt wollen die drei Frauen so schnell wie möglich arbeiten. Valerya ist Frisöse. Ihren Salon gibt es nicht mehr. Zerbombt. Vika und Valya kommen aus der Gastronomie. Was sie arbeiten, ist ihnen egal. Hauptsache, sie können ihr eigenes Geld verdienen. Gastvater Manne hat sich schon umgehört und begleitet die Familie nun bei Behördengängen.

Die Gastwohnung der Breuels ist weitgehend eingerichtet, nur eine Waschmaschine fehlt noch. Wer ein gebrauchtes Gerät an die Familie abgeben oder spenden möchte, kann sich an die Marktgemeinde Kirchheim wenden unter Tel. 08266/86080.



Die Organisation Civil Relief sucht dringend Gastfamilien für eine Direktvermittlung. Wer sich anmeldet, kann von einer baldigen Rückmeldung ausgehen. Auch Fahrer, Helfer und Sachspenden werden noch gesucht. Weitere Informationen gibt es unter https://civilreliefmunich.org/.

Aktuelle Zahlen im Landkreis

Das Landratsamt teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Johanniter bisher 40 Personen aus der Notunterkunft in private Unterkünfte vermittelt haben.



Zusätzlich beginnen die Johanniter, so das Landratsamt, nun damit, zuerst privat untergekommene Flüchtlinge weiterzuvermitteln. Aktuell sind in der Notunterkunft 62 Menschen untergebracht.