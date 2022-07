Was zum „Exzellent“ fehlt

Wie gut sind die Autobahn-Rastplätze im Allgäu?

Von: Marco Tobisch

Der Rastplatz Wertachtal-Süd bei Wiedergeltingen schnitt in der Bewertung des ACE Auto Club Europa mit „sehr gut“ ab. © Tobisch

Unterallgäu/Region – Es ist wieder Urlaubszeit. Für eine kurze Pinkelpause den nächstgelegenen Autobahn-Rastplatz anzufahren, kann mitunter zum Ekel-Erlebnis werden – diese Erfahrung hat wohl nahezu jeder schon mal machen müssen. Wie es um die Rastplätze im Allgäu bestellt ist, das wollte der Kreisclub Allgäu des ACE Auto Club Europa zuletzt herausfinden. Für zwei Rastplätze im Unterallgäu gab´s sogar die Bewertung „sehr gut“.

„Deutschland, deine Rastplätze“, so lautet das diesjährige Motto der bundesweiten Clubinitiative des ACE Auto Club Europa. Nachdem sich die Ehrenamtlichen des ACE im vergangenen Jahr mit Behindertenparkplätzen beschäftigt hatten, stehen 2022 der Zustand und vor allem auch die Familienfreundlichkeit der unbewirtschafteten Rastplätze an den Autobahnen auf dem Programm. In Deutschland gibt es ein rund 13.000 Kilometer langes Autobahnnetz mit circa 1.500 unbewirtschafteten Rastplätzen – mal mit WC, mal ohne. Mindestens 500 dieser 1.500 Rastplätze sollen in der Zeit vom 1. April bis zum 30. September dieses Jahres je zweimal durch die Ehrenamtlichen des ACE auf Ausstattung, Sauberkeit, Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit getestet werden.



Bundesweit sind fast 800 Ehrenamtliche unterwegs – am Freitag, 10. Juni, prüften Katharina Schrader und Thomas ­Wilhelm vom Kreisvorstand Allgäu insgesamt 19 unbewirtschaftete Rastplätze an den Autobahnen A7 und A96. Die Ergebnisse, die sie nun vorstellten: von „sehr gut“ bis „durchgefallen“ war alles dabei.



Eine Überraschung aus Sicht der Allgäu-Prüfer gab es auf den Rastplätzen „Kammlachtal-Süd“ und „Kammlachtal-Nord“. Mit 13,5 Punkten konnten sich beide Anlagen in die Kategorie „sehr gut“ einordnen – besonders positiv auf dem Block notiert wurde die „Kunst am Bau“ in Form von Skulpturen, die auf Erdhügeln platziert sind.



Exakt mit der gleichen Punktezahl und damit ebenfalls „sehr gut“ schnitten die beiden Parkplätze „Wertachtal-Süd“ bzw. „Wertachtal-Nord“ ab. Luft nach oben sehen Schrader und Wilhelm hier nur in der Rubrik „Parkplätze und Verkehrssicherheit“, wo sie lediglich drei von fünf Punkten vergaben – nach einer Notrufsäule und einem Behindertenparkplatz mit abgesenktem Bordstein hatten sie nämlich vergeblich gesucht. In allen anderen Rubriken räumen die Wertachtal-Parkplätze aber so richtig ab: Bei der Sauberkeit (zwei Punkte), den Toiletten (vier Punkte) und der Ausstattung (Sitzmöglichkeiten mit Tisch, Grünflächen und Lärmschutz) dürfen sich die beiden Parkplätze bei Wiedergeltingen über die maximale Punkteausbeute freuen. Sogar ein paar Bonuspunkte gibt´s obendrauf: „Besonders ­positiv sind uns die Glascon­tainer, die Video-Überwachung und die Hinweistafeln für Touristen aufgefallen“, erklärt Thomas Wilhelm auf Nachfrage des Wochen KURIER.

Was zum „Exzellent“ fehlt

So schließen die Parkplätze Wertachtal in Summe mit 13,5 Punkten und damit „sehr gut“ ab – mit weiteren Extrapunkten für eine E-Ladesäule, einer Wickelmöglichkeit im Bereich der Toiletten und einem Spielplatz wäre sogar ein „Exzellent“ drin gewesen.



Weitere Eindrücke der beiden ACE-Parkplatzprüfer aus dem Allgäu: Trotz der guten Nutzung der Plätze zeigten sie sich mit der Sauberkeit zufrieden. Ausreichend Mülltonnen sind überall aufgestellt und sie werden auch genutzt – lediglich Zigarettenkippen waren „wild verteilt“ zu finden. Was das betrifft, konnten vor allem die Rastplätze „Rottachtal-West“ und „Rottachtal-Ost“ (bei Oy-Mittelberg im Oberallgäu) überzeugen, hier gibt es nämlich extra Aschenbecher – allerdings nur im Bereich des Toilettengebäudes. „Wünschenswert wären hier mehr Möglichkeiten, die Zigaretten ausdrücken und entsorgen zu können, um so den schädlichen Einfluss auf die Umwelt durch achtlos weggeworfene Kippen zu minimieren“, so Wilhelm. Die Rastplätze „Rottachtal-West“ und „Rottachtal-Ost“ konnten zudem mit einem Info-Pavillon zum „Kneippland Unterallgäu“ und einem Kneipp-Becken für die Arme aufwarten. Letztere waren aber auf beiden Rastplätzen leider nicht in Betrieb.



Komplett durchgefallen sind die Rastplätze Seebach (bei Dietmannsried, drei von zwölf möglichen Punkten) und „Vorwald-Ost“ (bei Durach, vier von zwölf möglichen Punkten). Schrader und Wilhelm regen an, solche Rastplätze ohne WC, die zudem unbeleuchtet und wenig einladend sind, über kurz oder lang aufzulassen und als Ersatz den ein oder anderen Rastplatz mit WC zu bauen.

Ein weiterer Check bis zum 30. September soll nun das Bild über die unbewirtschafteten Rastplätze im Bereich des Kreisclubs Allgäu abrunden. Dann wird sich zeigen, ob die Ergebnisse vom 10. Juni nur Momentaufnahmen waren.