Vogelfreundliche Windkraftanlagen

Wie könnte Windkraft im Mindelheimer Stadtwald aussehen?

Von: Melanie Springer-Restle

Werden im Mindelheimer Stadtwald irgendwann vier Windräder stehen? Der Stadtrat gab jüngst grünes Licht. Jetzt beginnt das Prüfungsverfahren. © Sing GmbH

Mindelheim – Der Saal des Landgasthofes Nassenbeuren war am Mittwochabend der vergangenen Woche gut gefüllt. An der gewünschten Bürgerbeteiligung fehlte es der von den Freien Wählern initiierten Infoveranstaltung zum Thema Windkraft nicht. Vermutlich auch, weil der Mindelheimer Stadtrat sich erst zwei Tage zuvor mit großer Mehrheit für die Windkraft in Mindelheimer Gefilden aussprach.

Stadtrat Dietmar Wagner (FW) begrüßte die Gäste und verwies gleich zu Anfang seiner kurzen Ansprache auf die Endlichkeit von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas sowie auf die Inflation und die steigenden Energiekosten. „Viele fragen sich: Hätten wir uns besser vorbereiten können?“, warf er in den Raum. Auch vor dem Hintergrund, dass Mobilität zunehmend elektrisch werde, komme man nicht um steigende Stromkosten umhin. Betriebe, so Wagners Folgerung, werden dann dort hingehen, wo Strom bezahlbar sei. Photovoltaik werde hier nicht ausreichen, so der Freie Wähler.



Um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, lud seine Fraktion Robert Sing vom Ingenieurbüro Sing aus Landsberg als Referent ein, der für den Mindelheimer Windpark mit der Planung beauftragt wurde. Das Unternehmen des einst gelernten Bauzeichners und Maurers ist auf die Planung, Umsetzung und den Betrieb von Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien spezialisiert. Der gebürtige Großkitzighofer ist Jäger und nach eigenen Worten sehr natur- und heimatverbunden. Deshalb seien Sing, der selbst LBV-Mitglied ist, auch insbesondere Belange des Vogelschutzes wichtig. An dieser Stelle verwies er auf den Windpark der Bürgerwindkraft Fuchstal GmbH & Co. KG, dessen Errichtung Sings Ingenieurbüro von Anfang an planerisch begleitet und umgesetzt hat. Der Windpark dort besteht aus vier Windenergieanlagen, drei neue sollen hinzukommen, an die ein fünfjähriges Forschungsprojekt zur Vogelbeobachtung geknüpft ist. Das Forschungsprojekt wird vom Umweltministerium sowie vom Wirtschaftsministerium finanziert und soll diesen Monat starten. Mit ersten Ergebnissen rechne man bereits im kommenden Herbst.



Robert Sing vom Ingenieurbüro Sing in Landsberg referierte in Nassenbeuren über Windkraft und bereits erfolgreiche Projekte in der Region. © Springer-Restle

Vogelfreundliche Windkraftanlagen

Die geplante Anlage kann – so die gute Nachricht für alle Vogelfreunde – ihre Rotation ausschalten und das Windrad innerhalb von 20 bis 25 Sekunden zum Ausdrehen bringen, sobald die unter anderem an Sendemasttürmen befestigten Kameras der Anlage einen Rotmilan orten. Dieser könne, so Sing, bereits auf eine Entfernung von 1.200 Metern erkannt werden. Durch das Ausschalten entstünden dem Betreiber im Schnitt zwar fünf Prozent Einbußen, dafür leiste man jedoch einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Insgesamt müssten Vogel- und Fledermausuntersuchungen an 18 Tagen zwischen März und August à mindestens sechs Stunden im Rahmen der Standort-Prüfung durchgeführt werden. Die Untersuchungen werden von Ornithologen ausgewertet. Der Fokus liegt in unseren Breitengraden auf Rotmilanen, Schwarzstörchen und Rohrweihern, die es zu schützen gilt. Die etwa ein Jahr andauernden Vogel- und Fledermausuntersuchungen kosten im Wald circa 200.000 Euro, im Offenland ungefähr die Hälfte, so der Fachmann.

Ein langer Weg

In Mindelheim steht man mit der Planung noch ziemlich am Anfang. Der Stadtrat gab zwar mit nur zwei Gegenstimmen grünes Licht für das weitere Vorgehen. (Einen Beitrag zur Entscheidungsfindung finden Sie hier). So sollen bis zu vier Windkraftanlagen im Stadtwald östlich von Mindelheim gebaut werden, weitere vier sind für einen schmalen Streifen in Mattsieser Gefilden geplant. Doch von der Planung bis zur Errichtung von Windkrafträdern vergehen laut Sing im Schnitt mindestens sechs Jahre. Ein Bürger erkundigte sich später in der Diskussionsrunde, wie der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit seinen Plänen zur Energiewende das alles in nur zwei Jahren umsetzen wolle. Darauf Sing entschlossen: „Das geht nicht.“ Allein die Vogelbeobachtungen dauerten schon ein Jahr und die Ressource Mensch sei ein knappes Gut – auf dem Bau und in den Landratsämtern.

Sing machte auch kein Geheimnis daraus, dass die Planung mit gewissen Risiken verbunden sei bzw. Gelder in den Sand gesetzt werden, wenn Genehmigungen nicht erteilt würden. Die Realisierung des Baus einer Windkraftanlage könne, so Sing, nicht nur durch Natur- und Vogelschutzbestrebungen, sondern auch durch militärische Belange der Bundeswehr torpediert werden, wenn durch die Höhe der Windräder beispielsweise der Flugverkehr beeinträchtigt werden würde. Komme es an irgendeiner Stelle zu einer Ablehnung, sei das bereits in Planungen und Gutachten investierte Geld weg, so Sing.

Gute Erträge

Finanziell auf Windkraft zu setzen, habe sich nach Sings Erfahrungen für rentabel erwiesen. Im Fuchstal lag die tatsächliche Wirtschaftlichkeit weit über dem Erwartungshorizont. Die Jahreserträge für die vier Windräder im Fuchstal betrugen 25 Millionen KWh pro Jahr. Insgesamt profitierten dabei 115 Beteiligte. Zwei Kommanditisten von der Türkheimer Energiegenossenschaft, die an den Windkraftanlagen in Lamerdingen beteiligt sind, waren auch zu Gast gekommen und bestätigten die Rentabilität vor dem Publikum. Allerdings sei das Gründen einer Genossenschaft steuerlich nicht so günstig wie das Handling über eine Kommanditgesellschaft, so Sing. Eine Genossenschaft habe allerdings den Vorteil, dass diese auch kleinere Anteile ausweisen könne. Wer im Fuchstal anlegen möchte, müsse sich mit mindestens 5.000 Euro beteiligen.

Vorranggebiete festgelegt

Der Landkreis Unterallgäu unterliegt bei der Auswahl geeigneter Windkraft-Standorte der Regionalplanung Donau-Iller, so Sing. Insgesamt gibt es im Gebiet Donau-Iller 37 für geeignet befundene Standorte, sogenannte Vorranggebiete, eines davon liegt in Mindelheim. Man könne folglich nicht einfach hergehen und als Kommune selbst einen Standort bestimmen. Auf die Frage, ob es denn noch zeitgemäß sei, an diesem Konzept festzuhalten, antwortete der Verbandsdirektor des Regionalverband Donau-Iller, Markus Riethe, in einem Telefonat mit unserer Redaktion: „Eine Fortschreibung des Plans kann in Ausnahmefällen gemacht werden und es ist gut möglich, dass wir weitere Standorte bestimmen.“ Dabei verwies Riethe auf die Forderungen der jüngsten Regierung. Dieser zufolge sollen künftig zwei Prozent von Deutschlands Fläche für Wind­energie vorbehalten werden. Bisher waren es lediglich 0,5 Prozent.



Ist der Windpark erst errichtet, bestehe für Unternehmen die Möglichkeit, so Sing, den Strom direkt vom Windradbetreiber zu beziehen. Dadurch entfielen die öffentlichen Netzgebühren, was Firmen den Zugang zu günstigerem Strom ermögliche.

Was die Bürger bewegt

In der Fragerunde wollte ein Bürger wissen, ob es für Landwirte interessant sei, Grundstücke für den Betrieb von Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen. Sing entgegnete, dass es hierfür eine Pacht in Höhe von drei Prozent des Jahresumsatzes gebe, verwies allerdings auf die Standort-Bestimmung durch den Regionalverband Donau-Iller.



Viele Bürger und Lokalpolitiker waren zu der Informationsveranstaltung gekommen und konnten Fragen stellen. © Springer-Restle

Ein anderer Bürger erkundigte sich nach der Finanzierung einer Windkraftanlage und einer möglichen Bürgerbeteiligung. Sing überschlug: Pro Windrad müsse man mit fünf Millionen rechnen. Dazu kommen Kosten für diverse Gutachten sowie für das planende Ingenieurbüro. In Lamerdingen, so Sing, habe man zunächst alles in einem kleinen Konsortium geplant, denn bis zur finalen Genehmigung ging man mit der Vorleistung für Planungskosten voll ins Risiko. Dabei haben Kommanditisten mehr Rechte als nachrangige Darlehensgeber. Deshalb solle eine Investition und die Rechtsform wohlüberlegt sein. Ein Bürger wollte daraufhin wissen, warum es eine GmbH & Co. KG brauche und ob eine Genossenschaft nicht ausreichend sei. Sing führte hier vor allem die steuerlichen Vorteile an, die eine Kommanditgesellschaft habe. Dies bestätigten auch die anwesenden Vertreter der Energiegenossenschaft Türk­heim: „Wir würden es in der Form nicht mehr machen, eine Genossenschaft ist unheimlich aufwendig“, so einer der Vertreter.



Ein Bürger erkundigte sich zu den Auflagen in puncto Schallschutz und Schatten. Sing erklärte, dass ein Wohnhaus am Tag maximal 30 Minuten lang beschlagschattet werden dürfe. „Der Schatten geht nicht gegen unendlich. Nach 1.000 Metern wird er diffus“, so Sing. Schatten sei noch nie ein Thema gewesen, da die Anlagen abgeschaltet werden, sobald sie den Grenzwert überschreiten, weiß der Ingenieur.

„Ist das noch ökologisch?“

Ein Bewohner des Mindelheimer Ortsteils St. Anna zeigte sich verunsichert bezüglich der Baumaßnahme und der Anzahl der Windräder, die einen drastischen Einschnitt in seine Heimat bedeuten würden. „Wir wissen gar nichts. Wenn ich ein Haus baue, will ich doch auch wissen, ob ich eine Garage baue oder zwei“, veranschaulichte er seine Bedenken. Er sei hier aufgewachsen, kenne jeden Baum und wisse als gelernter Straßenbauer: „Da muss man richtig roden. Was hat das noch mit Ökologie zu tun?“, fragte er Sing angesichts der riesigen Flächen, die allein für das Errichten einer Windkraftanlage gerodet werden müssten. Sing hielt dagegen, dass für den Einschlag andernorts wieder entsprechend aufgeforstet werden müsse – die 1,5-fache Fläche sogar. Die Einsparung von CO2-Ausstößen durch Errichtung eines Windrads, das den Strombedarf von circa 1.700 Haushalten decke, sei wesentlich höher als der ökologisch positive Effekt von 2.000 – 4.000 Quadratmetern Wald.



Im Rahmen der Informationsveranstaltung wollte Sing nicht konkreter auf die Pläne zum Standort Mindelheim eingehen. Dies ist nun Aufgabe des Bürgermeisters und des Stadtrates, denn noch steht man ganz am Anfang.