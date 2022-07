Wie Mindelheims Windkümmerer die Stadt unterstützt

Von: Melanie Springer-Restle

Mindelheims „Windkümmerer“, Sebastian Obermaier (2. v. rechts), arbeitet die nächsten Monate intensiv mit der Klimaschutzmanagerin Simone Kühn (2. v. links), Mindelheims Erstem Bürgermeister Dr. Stephan Winter (1. v. links) sowie dem Dritten Bürgermeister und Stadtrat Roland Ahne (1. v. rechts) zusammen. © Springer-Restle

Mindelheim – Der Weg vom Wunsch einer Windkraftanlage zum tatsächlichen Bau ist ein langer und komplexer. Zahlreiche Behörden und Entscheidungsträger müssen ihr Placet geben, die Bürger beteiligt werden und sämtliche Gutachten angefertigt werden. Da hilft es, wenn einer den Überblick hat und zwischen den Parteien vermitteln kann. Dieser jemand ist Sebastian Obermaier, Mindelheims neuer „Windkümmerer“. Bei einem Pressetermin erklärte er, wie es nun weitergeht.

Wie Mindelheims Klimaschutzmanagerin, Simone Kühn, beim Pressegespräch mitteilte, habe sich Mindelheim um einen Windkümmerer beworben – im Rahmen der vom Bayerischen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufenen Windenergieoffensive „Aufwind“. Nun wurde der Stadt ein vom Freistaat finanzierter Windkümmerer an die Seite gestellt.



Der in Sonthofen wohnhafte Berater ist Bereichsleiter für Klimaschutz beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) und hat mit der Stadt bereits in der Vergangenheit im Rahmen des European Energy Awards zusammengearbeitet.

Dass die Stadt so schnell die Zusage vom Freistaat erhielt, lag daran, dass ein 65 Hektar großes Gebiet im Osten Mindelheims bereits 2015 als sogenanntes Vorranggebiet ausgewiesen worden war. Ein Vorranggebiet erfüllt im Rahmen der Regionalplanung raumstrukturelle Anforderungen für eine bestimmte Angelegenheit – in dem Fall für das Errichten einer Windkraftanlage.

„Das ist ein großes Glück, denn nach dem momentanen Rechtsstand können Windkraftanlagen nur auf Vorrangflächen errichtet werden. Unsere planungsrechtliche Ausgangslage ist besser als bei vielen anderen Kommunen“, freut sich Bürgermeister Dr. Stephan Winter.

Mindelheim ist die sechste Kommune, die Obermaier und sein Team im Bezirk Schwaben betreuen.



Nun ist es naheliegend, dass bei durch den Regionalverband Donau-Iller ausgewiesenen Vorranggebieten bereits alle Eventualitäten geklärt sind. Doch dem ist nicht so. Sowohl naturschutzrechtliche Belange als auch die Bundeswehr könnten die Pläne zum Bau einer Windkraftanlage konterkarieren. Obermaier berichtet von einem Fall, bei dem die nötigen Abstände für den Flugverkehr der Bundeswehr nicht eingehalten werden konnten und das Militär den Planern in dem besagten Vorranggebiet einen Strich durch die Rechnung machten. Dies wird einer der ersten Punkte sein, die es für die Stadt zu klären gibt, denn auch der Himmel über Mindelheim wird für Flugmanöver der Bundeswehr genutzt. Doch laut Obermaier sei auch hier vieles im Wandel. „Wenn der Radar nicht mehr über Funk, sondern digital läuft, ist ein Windrad gegebenenfalls kein Störfaktor mehr“, so der 49-Jährige.



Obermaiers Job besteht nun darin, die Kommune bei allen Schritten engmaschig zu begleiten. Dr. Stephan Winter liegt es am Herzen, die Bevölkerung möglichst zeitnah ins Boot zu holen und ausreichend zu informieren. Nun kommt das Thema erstmal in den Stadtrat. „Der Stadtratsbeschluss muss rechtssicher auf den Weg gebracht werden“, so Winter. Danach werde entschieden, welche Fragen geklärt werden müssen.



Der zeitliche Horizont ist ungewiss. Laut Obermaier ist in Sachen Windkraft politisch gerade vieles im Fluss und es stehen Erleichterungen im Genehmigungsverfahren im Raum. Dennoch müsse man mindestens mit vier bis fünf Jahren rechnen.



Der Windkümmerer steht der Stadt nun für die nächsten anderthalb Jahre zur Seite.