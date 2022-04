Wie sich das Sturmtief bislang im Allgäu ausgewirkt hat

Einsatzkräfte gefordert

Unterallgäu/Region - Wer in den letzten Stunden vor der Haustür war, dem fegte es bereits entgegen: das aktuelle Sturmtief, das auch im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen bereits für einige Einsätze gesorgt hat. Die Polizei zieht eine erste Bilanz.

Insgesamt verzeichnete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums zwischen Donnerstag um 12 Uhr und Freitag um 8 Uhr 65 Einsätze - mehr als 45 davon im Verkehr. Zu den Ursachen zählten häufig umgestürzte Bäume oder Bauzäune, umgewehte Verkehrsschilder oder Äste, die in die Straße hineinragten.

Glücklicherweise nur in wenigen Fällen verursachten die Sturmböen Verkehrsunfälle. So wurden beispielsweise Anhänger an Fahrzeugen vom Sturm auf die Gegenfahrbahn gedrückt oder stürzten um, wodurch es zu Sachschäden kam, etwa in Burgau, im Bereich Buchloe und Opfenbach. Verletzte Personen wurden der Polizei bislang nicht mitgeteilt.

Laut Deutschem Wetterdienst muss auch im Laufe des heutigen Freitags mit Sturmböen gerechnet werden. Insbesondere ist in höheren und besonders in exponierten Lagen mit schweren Böen zu rechnen.

Die Einsätze im Allgäu verteilen sich wie folgt auf die Landkreise und kreisfreien Städte: