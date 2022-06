Wiedergeltingen arbeitet „Bauschutt-Sünden“ auf

Von: Oliver Sommer

Wo heute Kies abgebaut wird, befand sich vor einigen Jahrzehnten noch die Hausmülldeponie des Ortes. © Oliver Sommer

Wiedergeltingen – Beim Thema Altlasten bzw. ehemalige Mülldeponien gibt es in der Gemeinde derzeit zwei „Baustellen“. Während die eine quasi geschlossen werden kann, wird die andere vielleicht gerade geöffnet. Dabei geht es um die Verfüllung von Gräben nahe dem Stausee.

Dort, wo heute Kies abgebaut und Bauschutt deponiert wird, befand sich in den 1960- und 70er Jahren die Hausmülldeponie Wiedergeltingens. Schon lange wollte man die Altlasten aufspüren und behandeln. Es musste auch sichergestellt werden, dass mögliche Schadstoffe aus den Ablagerungen nicht ins Grundwasser gelangen. Deshalb auch hatte ein Gutachter vorgeschlagen, zwei weitere Beprobungen bei höheren Grundwasserständen durchzuführen und damit die bisherigen Grundwasseruntersuchungen zu verifizieren. Diesem Vorschlag hat die Regierung von Schwaben nun zugestimmt. Zusätzlich zu den im Unterstrom der Einlagerungen soll auch der Zustrom von Grundwasser in das Deponiegelände gemessen werden und die Ergebnisse bis Anfang kommenden Jahres der Regierung vorgelegt werden. Sollte dies aufgrund langfristig niedriger Grundwasserstände nicht möglich sein, erübrigt sich das Gutachten, heißt es in dem Schreiben der Regierung an die Gemeinde. Weiter heißt es dort, dass man nach Vorlage der Ergebnisse über eine „Entlassung der Deponie aus der Nachsorge“ reden könnte. Die neuerlichen Beprobungen werden auch wieder durch die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) finanziell getragen. Die Kommunen zahlen in die GAB ein, um im Fall des Falles abgesichert zu sein.



Um die Ablagerungen nahe des Wiedergeltinger Stausees ging es in einem Ortstermin mit Vertretern des Landratsamtes und einem Zeitzeugen. Man habe aus Luftbildern, die während der 1950- und 1960er Jahre bei Befliegungen des Gebietes erstellt wurden, Ablagerungen im Bereich dieses Grundstückes erkennen können. Als Zeitzeugen hatte das Landratsamt Franz Buhmann eingeladen, der, so Bürgermeister Norbert Führer, sich daran erinnern konnte, „dass seinerzeit Landwirte Wurzelwerk und andere landwirtschaftliche Abfälle dort gelagert hätten“.



Laut Gemeindearchivs hatte der frühere Bürgermeister Hermann Singer die Fläche 1994 an das Altlastenkataster gemeldet. Weil dort bis Anfang der 1970er Jahre Bauschutt abgelagert und entsorgt worden, müssten nun weitere Untersuchungen in die Wege geleitet werden, wobei die Frage aufkam, ob es nicht ausreichen würde, einen Schurf, also eine kleinere Grube anzulegen, um die obersten Bodenschichten zu untersuchen. Da müsse man nun auf Anweisungen des Landratsamts warten.