Wiedergeltingen: Arbeitskreis Naherholung will generationsübergreifenden Platz

Von: Oliver Sommer

Hier an diesem Spielplatz in Wiedergeltingen könnte sich der Arbeitskreis Naherholung auch eine Wassertretanlage vorstellen, was den Vorteil hätte, dass mehrere Generationen an einem Platz zusammenkommen. © Oliver Sommer

Wiedergeltingen – Es gibt Neues vom Arbeitskreis Naherholung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden einige Details bekannt gegeben. Anfang August hatte sich der Arbeitskreis getroffen, um über diverse Themen zu reden. Dabei ging es um die Situierung einer Wassertretanlage, den Radweg nach Buchloe und „Verweilorte“.

Geplant ist, in Wiedergeltingen eine weitere Wassertretanlage zu schaffen, dafür gibt es drei Standorte. Unter anderem im Gespräch ist der Kulturenweg am kleinen Hungerbach, am Sportplatz in der Stockheimer Straße und in der Bahnhofstraße unweit des dortigen Spielplatzes. Dort insbesondere, so die Räte, könne man einen generationsübergreifenden Platz schaffen, wo sich Jung und Alt treffen können. In diese Richtung geht auch die Idee, Verweilplätze zu schaffen.



Zum Thema Naherholung gehört auch die Thematik der Radwege, insbesondere die Verlegung des bestehenden Radwegs nach Buchloe. Mehrere Bürger hatten moniert, dass dieser zu abseitig gelegen und unbeleuchtet sei, vor allem in der dunklen Jahreszeit sei dieser Weg zu schlecht einsehbar. Auch ein Nord-Süd-verlaufender Radweg auf der Westseite Wiedergeltingens ist im Gespräch, diskutiert wurde auch ein Fahrradpark für die junge Generation.



Die Diskussion um das Thema Naherholung steht auch im Zusammenhang mit der geplanten Bürgerversammlung Ende Oktober. Dort wird die Firma Steinbacher Consult den Abschlussbericht der „Vorbereitungsphase zur Dorferneuerung“ vorstellen. Darin sind unter anderem die Bürgerbefragung und auch die Dorfbegehung enthalten.



Die weiteren Schritte umfassen die Vorlage des Entwurfs des Vitalitätschecks beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) zur weiteren Prüfung.



Kommendes Jahr soll der Entwurf fertiggestellt und der Gesamtbericht sowie der Vitalitätscheck öffentlich vorgestellt werden.