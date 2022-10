Kita-Leiterin Bettina Wenger ist begeistert

Wiedergeltingen: Bauarbeiten am Kinderhaus bald beendet

Von: Oliver Sommer

Bei einem Ortstermin machten sich die Gemeinderäte zuletzt ein Bild von den Außenanlagen der Wiedergeltinger Kita St. Nikolaus. Hier stehen schon Klettergerüste und Rutschen. © Sommer

Wiedergeltingen – Anfang des kommenden Jahres werden die Umbau- und Sanierungsarbeiten am Bestandsbau des Wiedergeltinger Kindergartens abgeschlossen sein. Das sagte der verantwortliche Architekt Ulrich Förg in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Zeitverzug, geplant war der Abschluss der Arbeiten im November dieses Jahres, ist krankheitsbedingten Ausfällen bei den Baufirmen geschuldet.

Bei einem Ortstermin machten sich einige der Wiedergeltinger Gemeinderäte ein Bild vom Fortgang der Arbeiten, insbesondere im Außenbereich. Der ist so gut wie hergestellt, Wasserleitungen sind gelegt und die Klettergerüste und Häuser aufgebaut. Nun fehlen noch Pflasterarbeiten, die eine oder andere Pflanze sowie der Zaun um die Anlage. Positiv bemerkte Förg, dass man einen Teil des Nachbargrundstückes bekommen habe, wodurch viel Spielwert dazugewonnen worden sei.



Im Inneren des alten Gebäudes sind dagegen die Handwerker noch voll zu Gange, derzeit geht es um den Bodenbelag. Auch die Maler und Trockenbauer sind in den beiden Geschossen noch beschäftigt. Unter anderem habe man sich entschieden, noch eine F30-Decke unter die historische Altbaudecke einzuziehen, erklärte Förg. Das Kürzel F30 steht für 30 Minuten, die ein Feuer benötigt, um sich durch die Decke vorzuarbeiten – genug Zeit allemal, um sämtliche Kinder in Sicherheit und die Strahlrohre der Feuerwehr in Stellung zu bringen. Man habe dabei langfristig geplant, so Förg. Unter die Feuerschutzdecke soll nun noch eine Schallschutzdecke eingezogen werden, damit man unten nicht mitbekommt, wenn oben getobt wird.



Auch das Mobiliar ist größtenteils bereits vor Ort, wie man im Rathaus sehen kann, wo es zwischengelagert wird. Bei den Arbeiten im Bestand sind nun alle Gewerke ausgeschrieben, resümierte Bürgermeister Norbert Führer.



Auch auf der Finanzseite sind nun 95 Prozent aller Rechnungen „schlussgerechnet“: Knapp 2,8 Millionen Euro hat die Gemeinde für den Neubau gezahlt. Darin enthalten sind Zuschüsse aus dem Finanzausgleichsgesetz und dem Investitionsprogramm, in Summe etwa eine Dreiviertel Million Euro, wobei die Kommune sich (zusammen mit weiteren Einnahmeposten) über gut 1,9 Millionen Euro freuen kann und somit nurmehr rund eine Million Euro aus dem Säckel Wiedergeltingens zu bestreiten ist. In Betrieb genommen hatte man den Neubau ziemlich genau vor einem Jahr, am 17. Oktober, wie Führer erinnerte.



Kita-Leiterin Bettina Wenger ist begeistert

Ein Jahr danach ist auch Bettina Wenger, die Leiterin der Kita, „unfassbar glücklich“, wie sie selbst sagte. Es sei schon ein anderes Arbeiten im neuen Haus. Man könne leichter disponieren, wenn mal jemand fehle, nachdem nun fast alle Gruppen unter einem Dach sind. Insbesondere bedankte sie sich für die Mensa, die einen ungeheuren Mehrwert darstelle. Man sei froh und zufrieden und fühle sich wohl in dem modernen und zeitgemäßen Neubau. Derzeit müssen Wenger und ihre Mitarbeiter 97 Kinder versorgen, ab Januar sind 107 angemeldet.

Im Moment sind auch 67 Essenskinder angemeldet, sodass man mittlerweile auch neue Tische habe kaufen müssen. Auch das Personalproblem ist ein Stück weit gelöst: So konnten zwei Stellen mit Personal aus dem Dorf besetzt werden. Ansonsten hätte es hinsichtlich des Personalschlüssels und der Zuschüsse fatal enden können. Dennoch bleibe es spannend. Und nun werde es Zeit, dass der Garten endlich fertig werde, so Wenger, die Kinder würden schon ständig danach fragen.



Bürgerversammlung verschoben

Und noch in einer anderen Sache hat die Gemeinde nun aufgeklärt: Eigentlich hätte Ende Oktober die Bürgerversammlung in Wiedergeltingen stattfinden sollen, bei der auch die Ergebnisse des Consultingbüros Steinbacher bezüglich der Dorferneuerung hätten präsentiert werden sollen. Nun muss die Versammlung in den November verschoben werden.