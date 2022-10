Passend zur Umgebung

Wiedergeltingen: Baupläne für „Enge Gasse“ vorgestellt

Von: Oliver Sommer

Die Enge Gasse, die die Bahnhofstraße (Standpunkt) mit der Steingadener Straße verbindet. Auf der südlichen, rechten Seite sollen bis zu sechs kleine Einfamilienhäuser entstehen. © Sommer

Wiedergeltingen – Eine Immobilien-Gesellschaft aus dem benachbarten Ostallgäu hat Interesse an einem Grundstück in der Engen Gasse gezeigt. In der Gemeinderatssitzung stellte Bürgermeister Norbert Führer die Pläne vor. Es sollen sechs Einfamilienhäuser entstehen. Aufgrund der Platzverhältnisse wollte der mögliche Bauwerber im Vorfeld abklären, ob der Gemeinderat das Ansinnen mittragen würde.

Der Name ist Programm in der Engen Gasse. Gut zweieinhalb Tausend Quadratmeter Fläche stehen auf dem Areal südlich der Engen Gasse, die die Bahnhof- und die Steingadener Straße miteinander verbindet. Es ist das letzte unbebaute Grundstück in dieser kleinen Straße und war schon Objekt des Interesses mehrerer Investoren. Zuletzt wurde darüber im Gemeinderat Anfang des Sommers diskutiert. Dabei war es darum gegangen, wie das Grundstück bebaut hätte werden sollen. Den Gemeinderäten war die geplante Verdichtung negativ aufgefallen. Nun gebe es eine neue Bauvoranfrage, erklärte Norbert Führer den Gemeinderäten. Man sei in sehr konkreten Verhandlungen mit dem Bauwerber. Dabei, so Führer, wolle der „Antragssteller sich sicher sein, dass der Gemeinderat mit den Plänen einverstanden ist“ und konform gehe, um besser kalkulieren zu können.

Markus Allmang vom Bauamt hatte sich mit den Plänen beschäftigt und stellte sie den Räten vor. Das Grundstück weitet sich in Richtung Osten, die Enge Gasse macht hier eine leichte Linkskurve. Im vorderen, etwas schmaleren Bereich sollen zwei Grundstücke mit je über 450 Quadratmeter Fläche abgetrennt werden, im ausgeweiteten Bereich sollen vier Parzellen entstehen mit einer Grundfläche zwischen 335 und 405 Quadratmetern, die sich um eine kleine Stichstraße gruppieren. Die Erschließung der Parzellen sei gesichert, so Allmang, die notwendigen Leitungen sind bereits verlegt. Den weiteren Ausbau übernähme der Bauwerber, insbesondere die Verlängerung eines Stichkanals. Erlaubt sind „kleinere“ Einfamilienhäuser mit einer 1+D-Bebauung, das heißt ein normales plus ein Dachgeschoss.



Passend zur Umgebung

Aus Sicht der Verwaltung, so Allmang, füge sich das Vorhaben in die Umgebung ein, allerdings müssten sich die Häuser an die Grundstücke anpassen, darauf habe man den Bauwerber hingewiesen. Es sollte festgelegt werden, dass maximal 40 Prozent der Grundfläche überbaut werden sollten, damit noch genügend Grünfläche übrig bleibe.



Es sei klar, schloss Bürgermeister Führer, dass hier keine Miet­objekte entstehen sollen, sondern dass der Bauwerber die Einfamilienhäuser weiterverkaufen werde. Der Bauwerber arbeitet mit einer Firma zusammen, die Fertighäuser baut. Man müsse einige Details klären, etwa auch, dass die Stellplatzsatzung Beachtung finde. Den offiziellen Bauantrag, erfuhren die Räte, werde es geben, wenn klar sei, dass der Gemeinderat zustimmt, bei Problemen oder unerwarteten Änderungen könne man jederzeit mit einer Veränderungssperre reagieren und das Vorhaben blockieren, beruhigte Führer seine Gemeinderäte.



Insbesondere sollten die Häuser zum Ortsbild passen und beispielsweise keine „Schwedenhäuser“ werden. Positiv bemerkten die Räte, dass die vorgestellte Einfamilienhauslösung deutlich besser hier hinpasse als große Mehrfamilienhäuser. Die entsprechenden Fachstellen im Landratsamt müssen nun noch klären, ob die Maße so ausreichend sind. Auch die Verschwenkung der Engen Gasse muss geändert werden. Angesichts der Vorgaben hinsichtlich Überbauung, Ortsbild und der Zufahrt stimmten die Räte geschlossen für das Vorhaben.