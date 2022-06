Wiedergeltingen investiert in seine Spielplätze

Von: Oliver Sommer

Der Spielplatz in der Bahnhofstraße soll vor allem für jüngere Kinder die neue Heimat werden. © Sommer

Wiedergeltingen – Nachdem die Gemeinde viel Geld in den neuen Kindergarten und die Spielgeräte darin investiert hat, wurden in der Gemeinderatssitzung Gelder für die beiden Spielplätze in der Bahnhofstraße und am Anger freigegeben. Gemeinsam mit den Eltern sollen nun neue Spielgeräte beschafft werden.

Der Spielplatz in der Bahnhofstraße ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. 2003 angelegt, stehen dort ein multifunktionales Gerät sowie eine Schaukel. Der Sandkasten soll jetzt Platz machen für eine größeren. Doch nicht nur bei diesen Spielgeräten besteht Nachholbedarf, wie die Gemeinderäte feststellten. Insbesondere für kleinere Kinder fehlen aus Sicht einiger Mütter angemessene Spielgeräte, wie etwa eine dem Gelände angepasste Rutsche oder Klettergeräte. Bürgermeister Norbert Führer hatte daraufhin verschiedene Geräte zweier Hersteller, mit denen die Gemeinde bereits Erfahrungen sammeln konnte, herausgesucht und verglichen. Im Tenor wollten die Räte aber nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg entscheiden, sondern die Mütter in die Beschaffung miteinbeziehen. Klar war nur, dass die Geräte optisch zueinander passen sollten, also kein Materialmix zwischen Holz und Recyclat entstehen sollte; eine der beiden Firmen bietet ihre Spielgeräte aus recyceltem Kunststoff an, der allerdings nicht allen Räten gefiel.



Die beiden Spielplätze sollen thematisch für kleinere und größere Kinder getrennt gestaltet werden – der in der Bahnhofstraße eher für kleinere, der am Anger für größere Kinder. Dabei soll auch ein Fachmann bei der Planung helfen. Generell war man sich einig, nicht zu viel Geld für die Planungen auszugeben, sondern mehr für die Spielgeräte. Nachdem immer noch mehr als 10.000 Euro im Haushalt für Spielplätze stehen, erweiterte der Gemeinderat die Summe auf 15.000 Euro allein für den Spielplatz am Bahnhof. Nun sind die Eltern am Zug, die gemeinsam mit den Gemeinderäten Spielgeräte aussuchen sollen.