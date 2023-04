Wiedergeltingen: Osterhasenschule noch bis Ostermontag geöffnet

Von: Oliver Sommer

Noch bis einschließlich Ostermontag hat die Osterhasenschule in Wiedergeltingen geöffnet und freut sich auf Besucher. © Oliver Sommer

Wiedergeltingen - Der „Easterbunny“ segelt nach Wiedergeltigen und die Hasenschule vor dem Rathaus bekommt Besuch aus Amerika. In der Osterhasenschule von Siegfried Unsin warten wieder einige Überraschungen für Jung und Alt.

Hoher Besuch in Wiedergeltingen: Von weither, über den „großen Teich“ ist eine Delegation herbeigerudert, um den deutschen Osterhasen zu unterstützen. Begrüßt von einem Küken, waren die Easterbunnies gerade rechtzeitig inWiedergeltingen zur Eröffnung der Osterhasenschule angekommen. Zum zweiten Mal hat sich der Platz vorm Wiedergeltinger Rathaus österlich verwandelt mit Hasen, Küken und Schafen, vor allem aber glücklichen Kindern, die schon einmal vorab „suchen“ durften im Osterwunderland. Rund fünf Arbeitstage, zwischen 30 und 40 Stunden sitzt Veranstalter Siegfried Unsin an einer der großen Osterhasenfiguren, die seit zwei Jahren die Osterzeit in Wiedergeltingen bereichern.

Heuer nun kamen zwei Neuerungen dazu, neben dem Besuch aus Amerika gibt es auch eine Höhle oder einen Gang aus Fichtenzweigen. Darin gibt es Süßes für die Kleinsten, die durch den Gang krabbeln, ganz so, wie es



Siegfried Unsin von früher kennt. Und so hat auch der umtriebige Goldschmied glänzende Augen, als er die Osterhasenschule dieses Mal eröffnet, ganz ohne große Worte, einfach nur mit einer kleinen Geste für die Kinder. Sofort sind der Krabbeltunnel wie auch die „Wasserspiele“ mit Beschlag belegt und während der eine oder andere Erwachsene angesichts des Wassers von oben eher schlechte Laune hat, kann den Nachwuchs mit Regenhose und Gummistiefel nichts aus der Fassung bringen. Natürlich hätte das Wetter zur Eröffnung besser sein können, weiß Unsin, der eigens noch Gummi-Enten und paddelnde Frösche im Spielzeugladen besorgt hat und ihnen nun die Freiheit im österlichen Brunnen schenkt. Aber Petrus soll ja ein Einsehen haben und den Rest der Karwoche die Sonne blitzen lassen. Und dann kommen sie wieder von Nah und Fern mit dem Nachwuchs, der schon begierig auf die diesjährige Osterhasenschule gewartet hat.



Bis einschließlich Ostermontag kann die Osterhasenschule noch besucht werden.