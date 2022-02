Wiedergeltingen: Wie geht‘s weiter am Hungerbach?

Von: Oliver Sommer

In der Verlängerung der Straße am Hungerbach liegt das Baugebiet. Wie man sehen kann, ist erst die westliche Seite (links) bebaut. Mit Reparaturen an der Straße soll gewartet werden, bis auch die Ostseite ausgebaut ist. © Sommer

Wiedergeltingen – Eigentlich ging es im Gemeinderat Wiedergeltingen um die Asphaltierung der Straße im Gewerbegebiet „Am Hungerbach“. Die Diskussion entwickelte sich dann aber vor allem um die Zukunft der weiteren Flächen.

Vor acht Jahren war die Straße im Gewerbegebiet Nord-Ost IV „gemacht worden“ – also in groben Zügen fertiggestellt worden, ohne allerdings die Feinasphaltschicht einzubauen. Dies passiert normalerweise erst, wenn das Baugebiet vollkommen erschlossen ist und nicht mehr die Gefahr besteht, dass die Deckschicht durch Baufahrzeuge oder Schwerlastverkehr zerstört wird. Nun sei es an der Zeit, befand Bürgermeister Norbert Führer, über Asphaltarbeiten in diesem Gebiet zu diskutieren.

Genauer gesagt ging es darum, dass man mittlerweile kleinere Schäden an der Straße entdeckt hat, vor allem im Kurvenbereich. Allerdings, so die Aussage eines Gemeindemitarbeiters, könnte man mit der Reparatur und den Asphalt­arbeiten noch warten. Denn das ist auch das Problem beim Gewerbegebiet, das sich auch auf die Ostseite der Straße am Hungerbach erstreckt, wo derzeit noch nicht eine einzige Parzelle bebaut ist. Die Versorgung dieser Parzellen müsste über die Westseite erfolgen, unter der Straße hindurch. Neben dem fehlenden Wasser- und Stromanschlüssen liegt auch noch kein Glasfaserkabel für die Breitbandversorgung, gaben die Räte zu bedenken.



So standen sich der Wunsch nach einem zügigen Ausbau und das Warten auf die vollständige Erschließung gegenüber. Das Problem solle zeitnah angegangen werden, heißt es. Allerdings erlauben die Schäden auch noch ein Zuwarten um zwei oder drei Jahre. Ein Ausbau bzw. Asphalt­arbeiten „2024 wäre keine Problem“, zitierte der Bürgermeister Johann Menhofer, der die Schäden seitens der Gemeinde angeschaut hatte.