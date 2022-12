Wiedergeltingen: Winterwald-Weihnachtsmärchen kommt gut an

Von: Oliver Sommer

Der Organisator Siegfried Unsin hat zusammen mit fleißigen Helfern eine abwechslungsreiche Wintermärchenlandschaft geschaffen, bei der für Alt und Jung einiges geboten war. © Sommer

Wiedergeltingen – Der vom Betreiber Siegfried Unsin ins Leben gerufene Winterwald war viele Jahre eine feste Institution in der Kneippstadt gewesen. Doch Verwerfungen mit der Stadt Bad Wörishofen sorgten dafür, dass Unsin sich ein neues Plätzchen für seine Märchenlandschaft suchte. Heuer baute der Goldschmied seine winterliche Märchenlandschaft erstmals in Wiedergeltingen auf.

Unsin hatte bereits im vergangenen April seine Osterhasenschule auf dem Wiedergeltinger Dorfplatz an der Kirche aufgebaut und zahlreiche Kinderherzen höher schlagen lassen. Nun wurde an selber Stelle ein Weihnachtsmärchen wahr. Rund ums Rathaus am Dorfplatz ist eine kleine Spielstadt für Kinder im Winterwald entstanden. Zum zweiten Mal, nach der Osterhasenschule im Frühjahr, hat Siegfried Unsin seine Häuschen und seine Dekoration am Wiedergeltinger Dorfplatz aufgebaut.

Viele helfende Hände

Gemeinsam mit weiteren Wiedergeltingern entstand durch viel Arbeit, Tannengrün und andere Dekoration ein Weihnachtsmärchen-Winterwald, wie der umtriebige Bad Wörishofer selber sagt. Pünktlich zum vierten Adventswochenende öffneten die Häuser ihre Türen und Tore für die Jüngsten, für alle Kinder gab es ein kleines Geschenk und drei Wiedergeltinger Engel verteilten Süßes. Neben vielen Eltern und Großeltern, die mit dem Nachwuchs zur Eröffnungsfeier gekommen waren, schaute auch der eine oder andere Gemeinderat am Dorfplatz vorbei.

Gute Resonanz

Unter anderem auch der Zweite Bürgermeister, Bernd Stapfner, der den Weihnachtsmärchen-Winterwald mit „Super“ kommentierte. Doch am meisten Spaß hatte natürlich der Nachwuchs, kann man doch das Innenleben der Hexenhäuser erkunden und beim einen oder anderen sogar in den ersten Stock klettern, von wo aus man Mami und Papi dann von oben sehen kann.



Auch die drei Engel kümmerten sich um die Kleinsten. © Sommer

Zur Eröffnung gab‘s Glühwein sowie Kinderpunsch und Waffeln, ehe der „Himmelswagen“ die Engelchen absetzte. Neben einem Schriftzug, der die aus Richtung Türkheim kommenden Autofahrer auf das Weihnachtsdorf aufmerksam macht, kann man auch zahlreiche Waldtiere zwischen den Bäumen entdecken. Richtig heimelig wird es in der Dämmerung, wenn zahlreiche Lichter das Dorf illuminieren. Ein, wie Siegfried Unsin meint, „einmaliges Wintermärchen im Unterallgäu“, das noch bis Heiligabend zu sehen ist.





Für Unterhaltung sorgte auch der Musikverein mit besinnlicher Weihnachtsmusik. © Springer-Restle

Der Eintritt in den Märchenwald ist kostenfrei, freiwillige Spenden sind willkommen. Diese gehen zugunsten des Kindergartens St. Nikolaus in Wiedergeltingen.