„Alles richtig gemacht“

Wiedergeltingen: Zwei Innovationspreise für Huber Kunststoff & Technik

Von: Marco Tobisch

Die Firma Huber bei der Preisübergabe (v. links): Prokurist Andreas Rist, Max Huber sen., Geschäftsführer Maximilian Huber und GKV/TecPart-Geschäftsführer Michael Weigelt. © Huber Kunststoff & Technik GmbH

Wiedergeltingen – Große Freude bei der Huber Kunststoff & Technik GmbH: Wiedergeltingens größter Arbeitgeber hat bei der „K-Messe“ in Düsseldorf, der alle drei Jahre stattfindenden und weltgrößten Kunststoffmesse, gleich zwei TecPart-Innovationspreise abgeräumt.

Noch steht nicht fest, ob Bundeskanzler Scholz der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einen Besuch abstatten wird. Durchaus denkbar aber: Sollte er sich in den nächsten Wochen durch den Wüstenstaat chauffieren lassen, könnte auch Huber Kunststoff & Technik aus Wiedergeltingen „mitfahren“. Denn der Hersteller von Kunststoffteilen für die Nutzfahrzeug- und Maschinenbaubranche hat unter anderem eine Trennwand für die Luxuslimousinen eines namhaften Autoherstellers entwickelt – genauer gesagt geht es um die Wand zwischen Fahrer und Gästen, über die der Chauffeur bekanntermaßen die Scheibe hoch und runter fährt und Kontakt zu den Gästen halten kann.



Diese Trennwand und zwei weitere Bauteile hatte Huber (erstmals) beim TecPart-Innovationspreis eingereicht, zwei der Teile fanden bei der fünfköpfigen Expertenjury besonders großen Anklang. Bewertet wurden die Teile anonymisiert – „eine Blindverkostung“, wie Geschäftsführer Maximilian Huber sagt.



Warum die Trennwand gewann? Von diesem Teil hat Huber Kunststoff nur 30 Stück produziert, und das in „höchstgradig handwerklicher Fertigung. Das Ding fällt nicht aus der Maschine raus, sondern durchläuft noch mehrere Verarbeitungsschritte“ , so Huber. Nach dem Einbau wird das Kunststoffteil mit beispielsweise sibirischer Kuhhaut oder Froschleder überzogen, erklärt Huber. Insgesamt liefert das Unternehmen aus Wiedergeltingen sogar 28 Teile aus dieser Baugruppe an den Kunden, die Trennwand sei aber das größte und komplexeste. Auch zahlreiche technische Raffinessen und Gimmicks sind enthalten.

„Alles richtig gemacht“

Das zweite ausgezeichnete Bauteil ist eine rund zwei Meter lange Leuchtenhalterung fürs Heck eines Feuerwehrfahrzeuges. Die Herausforderung für Huber: Das Material möglichst wasserdicht und „kratzunempfindlich“ zu halten, um die Leuchtkraft nicht zu beeinträchtigen. Das Lob für die gelungene Umsetzung gibt der Chef an seine „Mannschaft, die alles richtig gemacht hat“, weiter.



Die Huber Kunststoff & Technik GmbH ist mit rund 90 Mitarbeitern Wiedergeltingens größter Arbeitgeber, der Jahresumsatz betrug 2021 etwa 10,5 Millionen Euro.