Wiedergeltinger Arbeitskreis Nahversorgung stellt erste Ergebnisse vor

Von: Oliver Sommer

Wie sieht die künftige Nahversorgung in Wiedergeltingen aus? Ein Akteur ist der Milch- und Käseladen, aber auch für andere Produkte soll es künftig wieder ein Angebot vor Ort geben. © Sommer

Wiedergeltingen – Seit der kleine Dorfladen in Wiedergeltingen zum Jahresende 2021 seine Türen für immer geschlossen hat, ist das Thema Nahversorgung auf der Prioritätenliste ganz nach oben gerutscht. Dreimal hat der Arbeitskreis nun bereits getagt und sich im größeren Umkreis informiert. Nun wurde ein Zwischenbericht im Gemeinderat vorgestellt.

Es war so praktisch: Vor allem viele Handwerker nutzten den Service des kleinen Dorfladens und deckten sich für die Frühstückspause mit belegten Semmeln ein oder holten sich einen frischen Kaffee. Wie gut dieser Service genutzt wurde, und welche Lücke das Aus des Dorf­ladens hinterlassen hat, dokumentierte Maximilian Huber mit seiner Aussage in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Man habe tatsächlich erst jetzt, nach gut fünf Monaten, einen Ersatz gefunden, der die gut drei dutzend Menüs bzw. Brotzeiten täglich liefern könne. Vor allem aber machte Huber eines deutlich: Der Service, also die nette Bedienung hinterm Tresen, mit der man auch mal ein paar Worte wechseln kann, gehört dazu – womit nicht nur der Unternehmer einer bedienungslosen „Box“ eine klare Absage erteilte.



Damit aber hat sich auch die Frage nach der „Alternative oder wie bisher?“ erledigt. Denn in den Treffen des Arbeitskreises, an dem auch Vertreter der Firma Utz teilnahmen, ein auf Dorf­läden spezialisierter Zulieferer, war es unter anderem darum gegangen, wie es weitergehen könnte. Nachdem klar war, dass der bisherige Standort keine Zukunft mehr hat, stand zunächst die Frage nach der Lokalität im Raum. Neben Stellplätzen für Container (als Interimslösung) wurde dabei auch über die Möglichkeit diskutiert, den neuen Dorfladen in ein künftiges Dorfgemeinschaftshaus zu integrieren.



Damit aber scheidet eine schnelle Lösung des Problems aus. Unter anderem hatten die Mitglieder des Arbeitskreises sich auch die Dorfläden in Untermeitingen angesehen, wo Personal die Kunden bedient – eine, so der Tenor, vor allem auch für ältere Menschen schöne Lösung. Mit der Bedienung aber stellt sich gleichsam die Frage nach dem Betreiber des Dorfladens.



Bei der Diskussion dürfe man aber nicht vergessen, dass es noch andere Ladengeschäfte im Ort gebe, etwa die Lotto-Annahmestelle in der Kirchenstraße. Auch in der Molkerei werden Käse und Milch verkauft und schließlich gibt es die Verkaufsstelle der Nudelmanufaktur. Neben der Anfrage bei größeren Regionalversorgern wie REWE und Edeka ging es auch um die Frage, ob man die transportablen Con­tainer nicht als Übergangslösung leasen könnte. Dann könnte man diesen, sobald eine langfristige Lösung – eben im Dorfgemeinschaftshaus oder einer anderen Lokalität – gefunden sei, wieder zurückgeben.

In der Gemeinderatssitzung heute Abend um 19.30 Uhr steht mit den Ergebnissen bzw. dem aktuellen Stand der Dorferneuerung auch das Thema Nahversorgung mit auf der Agenda.