Wiedergeltinger Dorfladen: Arbeitskreis soll Ideen entwickeln

Von: Oliver Sommer

Seit Ende letzten Jahres ist der Wiedergeltinger Dorfladen geschlossen. © Oliver Sommer

Wiedergeltingen – Im Rahmen der Dorferneuerung hat man im Wiedergeltinger Gemeinderat nun die Gründung des Arbeitskreises Nahversorgung vorgezogen: Ein Gremium aus Bürgern und Gemeinderäten soll in dessen Rahmen nun Vorschläge erarbeiten. Mit ein Grund für die Vorziehung des Arbeitskreises ist die Schließung des Dorfladens.

Es wird noch etwas dauern, bis es eine erste Sitzung des Arbeitskreises geben wird und noch länger, bis erste Ergebnisse oder Ideen auf dem Tisch liegen. Und genau deshalb auch hatte Bürgermeister Norbert Führer die Bildung dieses Arbeitskreises angeregt, der im Zuge der Dorferneuerung ohnehin aktiv werden muss. Schließlich gehört Nahversorgung zu den Themen, die die Bürger im Ort mit am meisten beschäftigen.

Zum Ende des vergangenen Jahres hatte die Inhaberin des Dorfladens aufgehört, die Verträge für das kleine Geschäft an der Hauptstraße laufen offenbar noch. Um die Bürger nicht zu zwingen, wegen jeder Flasche Milch nach Türkheim oder Buchloe fahren zu müssen, wäre ein Dorfladen bzw. Lokaler Nahversorger wünschenswert.



Seitens des Consultingbüros Steinbacher, das vor wenigen Monaten die Ergebnisse der Bürgerbefragung präsentiert hatte, wird nun alles vorbereitet, um das Thema anzugehen. Allerdings, so die Überzeugung der Gemeinderäte, müsse man nicht unbedingt auf das Consultingbüro warten, sondern könnte zusammen mit den Bürgern eigene Ideen entwickeln. Man müsse vor allem eruieren: was „können wir selber leisten im Ort, welchen Bedarf haben wir und wie soll der Laden dann aussehen?“ Das soll allerdings vorerst nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Schon gar nicht sei etwas in Stein gemeißelt, wie Norbert Führer anmerkte. Man sei also offen für Vorschläge offen.