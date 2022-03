Wiedergeltinger Gemeinderat diskutiert über neue Tempomesstafeln

Der Gemeinderat will sich die Situation an den Ortseingängen demnächst selbst ansehen. Hintergrund sind neue Geschwindigkeitstafeln, die beschafft werden sollen. © Sommer

Wiedergeltingen – Die Gemeinde Wiedergeltingen verfügt derzeit über ein halbes Dutzend Geschwindigkeitstafeln, die Verkehrsteilnehmer auf ihre aktuelle Geschwindigkeit hinweisen. Neben drei erst vor wenigen Jahren beschafften Anzeigen gehören auch einige über zehn Jahre alte Anlagen dazu, die nun ausgetauscht werden sollen.

Wer nach Wiedergeltingen von Buchloe kommend einfährt, wird kurz nach dem Ortsschild schon auf seine Geschwindigkeit aufmerksam gemacht. Damit sollen die Autofahrer „abgebremst“ werden, dürfen sie doch zwischen Galgen und dem Hauptort 100 km/h schnell fahren. Auch im Ortskern auf Höhe der Grundschule sorgen zwei Anlagen, je eine in Fahrrichtung Westen bzw. Osten dafür, dass die Kraftfahrer sich des Tempolimits von 30 km/h bewusst werden.



Nun hatte Bürgermeister Norbert Führer vorgeschlagen, die alten Anlagen der Firma DataCollect, die in Teilen nicht mehr funktionieren – teilweise ist die LED-Anzeige defekt, teilweise funktionieren die Akkus nicht mehr – durch neue Anlagen der Firma Veris zu ersetzen, wie man sie bereits hat. Diese Anlagen sind an die Stromversorgung gekoppelt. Das heißt: Bauhofmitarbeiter müssen nicht mehr „alle paar Tage die Akkus auswechseln“, wie Führer meinte. Zudem können die gemessenen Werte per Fernabfrage ausgelesen werden und entsprechend programmiert werden. Die Veris-01-Anlagen leuchten mit LED-„Smileys“, je nach Geschwindigkeit lächelnd in grün oder grimmig in rot. Darüber hinaus sind weitere Angaben möglich: So können Autofahrer etwa darauf hingewiesen werden, mehr Abstand zu Fahrradfahrern zu halten.



Führer hätte gerne drei neue Anlagen für etwa 10.000 Euro beschafft, um sie an den weiteren Einfallstraßen nach Wiedergeltingen, aus Richtung Stockheim kommend, an der Bahnhofsstraße und an der Amberger Straße aufzustellen.



Eine im Prinzip gute Sache, wie Brigitte Roth (Bügerverein) meinte. Die Verkehrsteilnehmer würden positiv auf diese Form der Nachhilfe reagieren. Auch Fraktionskollege Maximilian Kienle lobte die Idee, merkte jedoch kritisch an, dass in den genannten Straßen keine Stromversorgung der Messanlagen möglich sei. Die Laternenmasten, so Kienle, stünden auf der, in Fahrtrichtung Ortskern, linken Straßenseite. Die Autofahrer würden durch die auf der „falschen“ Straßenseite stehenden Anlagen mehr abgelenkt. Insbesondere gibt es gefährliche Einmündungen auf der rechten Seite. Denkbar wäre ein Solarpanel, um die Stromversorgung sicherzustellen. Dadurch allerdings steigt der Preis.



Generell dagegen ist Maximilian Huber (Freie Wähler), der anmerkte, man könne vom Autofahrer verlangen, dass er sich an geltende Tempolimits halte. Außerdem seien die drei Orts­eingangsstraßen nicht in diesem Maße sicherheitsrelevant. Und Johann Menhofer (Freie Wähler) monierte den stolzen Preis der Anlagen, bei dem es aber nicht bleiben werde. So müsse man die Stromversorgung einkalkulieren, wodurch wohl bis zu 4.000 Euro dazukommen würden. Ein Aspekt, den Bürgermeister Führer, wie er zugab, nicht bedacht hatte. In der weiteren Diskussion wollte Alois Karl (CSU) wissen, ob es einen Markt für Altgeräte gebe, ob man also einer anderen Kommune noch etwas Gutes tun könnte mit den alten Anlagen.



Außerdem wurde ein Ortstermin ins Spiel gebracht, wo sich die Räte von der Situation vor Ort überzeugen könnten. Dazu will Max Kienle die alte Zählanlage reaktivieren, mit deren Hilfe man einen Überblick bekommen kann, wie viele Fahrzeuge eine bestimmte Stelle passieren. Daraus lässt sich dann die Notwendigkeit einer neuen Anlage ableiten. eine Idee, der sich die Gemeinderäte einstimmig anschlossen.