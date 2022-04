Zeitlich kein großer Aufwand

Will sich Türkheim einen Pétanque-Platz leisten?

Von: Oliver Sommer

Teilen

Im Gemeinderat wurde kürzlich die Ertüchtigung einer Boule-Bahn diskutiert. © Panthermedia

Türkheim – Glaubt man einem französischen Comicbuch, lassen sich mit dem Nationalsport der Franzosen sogar die Besatzungstruppen Cäsars aufhalten, um den Helden einen Vorsprung zu verschaffen. Beim Pétanque oder Boule versuchen die Spieler, der sogenannten Zielkugel mittels weiterer Boule-Kugeln so nahe wie möglich zu kommen. Das geht sogar in Türk­heim, das zwar nicht von römischen Truppen besetzt ist, aber über eine Boule-Bahn verfügt. Die allerdings reicht ambitionierten Spielern nicht aus, weshalb Günther Scharpf nun den Vorschlag für einen neuen, größeren Boule-Platz präsentierte.

„Werfen oder rollen“, das ist die Frage bei Asterix‘ Tour durch Gallien. Dabei geht es doch eigentlich darum, dem „kleinen Schweinchen“ (le cochon) so nahe wie möglich zu kommen mit seiner Boule, also der großen Kugel, die Namensgeber für das Spiel ist. Wenn man das Ganze dann noch mit geschlossenen Beinen anstatt eines Anlaufs hinbekommt, spielt man Pétanque. Jede, zumindest im Süden gelegene, Stadt in Frankreich hat ihre Boulebahn, wo sich Jung und Alt messen.



Doch darum geht es Günther Scharpf und seinen Freunden gar nicht, sondern allein ums Spielen. Doch der bestehende Boule-Platz in Türkheim sei zu klein und der Untergrund alles andere als ideal. Um die acht Spieler hat Scharpf um sich geschart, wobei die Gruppe lieber im benachbarten Rammingen spiele, man beinahe gezwungen sei, auf andere Spielbahnen auszuweichen, die allerdings auch nicht gut bespielbar seien. Deshalb schlägt Scharpf vor, die eine bestehende Boulebahn um zwei zu erweitern und ein richtiges „Drôme de Pétanque“ zu bauen mit Geräteschuppen, Bänken für die Beobachter und eben Bahnen, die aus diversen Lagen Kies aufgebaut und umrandet sind.



Mehr als eine halbe Million Menschen sollen Pétanque oder Boule rund um den Globus spielen, da könnte sich doch unter den etwa 7.500 Türkheimern auch noch der eine oder andere Anhänger dieser ebenso geselligen wie unterhaltsamen Sportart finden, glaubt Scharpf. „Es macht richtig Spaß und ist für Leute von 14 bis 99 Jahren“, so Scharpf.



Zeitlich kein großer Aufwand

Wenn die Mitarbeiter des Bauhofes richtig zupacken, so der Pensionär weiter, wäre der Platz in einer Woche fertig. Dann würden nur noch die Kosten für einen Zaun und das Gerätehäuschen anfallen. Alles in allem wäre dieser Platz sinnvoll, auch wertvoll für die Menschen und nachhaltig. Argumente, die bei den Gemeinderäten allerdings nur teilweise verfingen. So störten sich die meisten am wenig einladenden Zaun, auch wenn das Türchen von Interessierten zu öffnen wäre. Während ­Scharpf den Zaun gegen wilde Tiere und deren Hinterlassenschaften braucht, ginge es wohl auch mit Planen, um den offenen Charakter des Platzes zu erhalten. Und könnte man den Sport nicht dort ansiedeln, beim Sportverein als eigene Abteilung?



In Rammingen, so Scharpf, laufe es allerdings ohne Verein, lediglich eine Familie würde das dort organisieren. Auch könnte der Gemeinderat ja mal auf die Boulebahn kommen, anstatt im muffigen Rathaus zu sitzen, schlug der Pétanque-Begeisterte vor. Und während Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) die Ausmaße des Platzes als zu gigantisch monierte, meinte Scharpf, man könne nicht klein anfangen und dann wachsen. Schon einmal hatten die Räte das Thema auf der Tagesordnung, seinerzeit ging es vor allem dann um den Skaterplatz. Und auch diesmal schoben die Gemeinderäte das Thema, bzw. die Entscheidung dazu noch einmal hinaus.

Keine Eile

Denn noch ist Zeit, auf die Umfrage bzw. Befragung zu diesem Thema zu antworten. Es müsse mehr passieren, so Christian Kähler, als nur ein Bouleplatz, doch was genau und wo, möchte man auch von der Befragung abhängig machen. Daher wird das Thema, vielleicht bereits, am 5. Mai wieder auf der Tagesordnung stehen. Allerdings werden die Geldmittel dafür heuer wohl nicht mehr im Haushalt unterkommen, wie Claus-Dieter Hiemer feststellte. Er rechnet mit wenigsten 40.000 Euro, derzeit ist als Surrogat die Summe von 10.000 Euro festgeschrieben.